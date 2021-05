Det er ikke lenge før det blir tatt en avgjørelse som vil få stor betydning for både Bærum og Oslo. Det er økende motstand mot de planlagte «monstermastene».

Publisert: 23.05.2021 kl 17:27

OSLO VEST: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal avgjøre om Statnett skal få sitt førstevalg, som betyr at ledningsnett med master like høye som Kristusstatuen i Rio skal bygges gjennom kommunene Bærum og Oslo i dagens trasé. De nesten 40 meter høye mastene vil dominere landskapet og vil gå nær på en rekke enkeltboliger og boligkomplekser. Aksjonsgruppen «Nei til monstermaster i tettbygde strøk» har nettopp møtt NVE for å fremføre sine argumenter. Se lenger ned i saken.

Samfunnsøkonomisk må veie tyngst

Som andre prioritet søker Statnett om kabel i grøft, med en strekning i tunnel fra Hagabråten I Bærum inn til Smestad. Det innebærer blant annet at området som dagens luftlinjer beslaglegger, blir frigjort i en trasé i 40 meters bredde. Dette alternativet er betydelig dyrere, estimert til 1,2 milliarder i 2019. Det er omtrent fire ganger dyrere enn luftalternativet.

NVEs oppgave er å se på om fordelene for samfunnet som helhet vil være større enn ulempene ved valget av løsning. Når NVE skal vurdere disse to alternativene opp mot hverandre, vil de blant annet se på kostnadene med tunnel/kabel i bakken, vurdert opp med de samfunnsøkonomiske verdiene som blir lokalsamfunnet til del ved å fjerne master og luftledninger. Best mulig teknisk løsning og om kabel gir en vesentlig bedre totalløsning og vesentlig mindre ulemper for bomiljøet skal vurderes, samtidig som muligheter for ekstern finansiering er med i vurderingsgrunnlaget. I en slik kontekst skal Statnetts andrevalg vurderes.

Det er arrangert flere folkemøter i NVEs regi og det er liten tvil om hva «folket» ønsker, i likhet med bydelsutvalgene i Ullern og Vestre Aker, bystyret i Oslo og kommunestyret i Bærum. Alle ber om at kabel blir lagt i bakken og at de samfunnsøkonomiske verdiene må veie tyngst.

Aldri gjort før

Gruppen «Nei til monstermaster i tettbygde strøk» med 5400 følgere på Facebook, består av velforeninger, boligsameier og enkeltpersoner i Bærum og Oslo. Aksjonsgruppen hadde møte med NVE før helgen. Husebyåsen vel var blant annet representert på møtet.

Representantene pekte på at master med spenningsnivå på 420 kV aldri tidligere er ført i luftspenn gjennom et så tett befolket område. Den foreslåtte luftledningen vil bygges med 38 meter høye master og blir de høyeste byggene i Bærum og Oslo vest, med en teknisk levealder på 90 år. Valg av alternativ har svært stor betydning for arealutvikling i Bærum og Oslo Vest helt frem til år 2100.

Et luftspenn vil også få betydelig negativ virkning på bomiljø og livskvalitet for et stort antall familier. Ifølge Statnett er det 6.250 personer som bor langs dagens trasé (120 m fra senter - 2 700 boligbygg ). Barnehager, skole, lekeplasser og turområder blir berørt.

Ullernåsen boligsameie

Gruppen kunne også vise til at 188 ulike boligbygg ligger 20 meter eller nærmere fra midtlinjen i traseen på den 11 kilometer lange strekningen mellom Hamang og Smestad. Det er et brutalt fremmedelement/inngrep i boligområder, mener aksjonsgruppen. Det er dobbelt så mange som langs Statnetts øvrige linjestrekk på 11 000km – til sammen.

Illustrasjon fra møtet med NVE.

Som ett av flere eksempler vises det til Ullernåsen boligsameie. Sameiet består av 9 blokker med totalt 423 leiligheter og opp til 1500 beboere, inkludert mange barnefamilier. Her vil mastene påvirke bomiljøet betydelig mener gruppen (se illustrasjon øverst i saken).

En løsning i bakken/tunnel vil frigjøre store områder som kan utnyttes til andre formål. Alternativ 2 vil også føre til at det ikke blir noe av et såkalt muffehus som Statnett vil anlegge Husebyåsen vels område. Velet vil bygge barnehage i dette området.

NVE opplyser om at det de vil fatte en beslutning enten like før sommeren eller like etter.