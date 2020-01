– Vær så snill å komme hit, Marcussen

FAU ved Huseby skole er svært bekymret for barnas fremtid på skolen. Nå mobiliserer de foreldrene til kamp.

Publisert: 07.01.2020 kl 11:40

HUSEBY: I en mail til samtlige foresatte ved Huseby skole, kommer FAU med en sterk oppfordring om å engasjere seg i arbeidet med å skape trygge rammer for barna, som i mange år vil bli belastet med et rigg- og anleggsområde rett overfor skolen. Dette kommer i forbindelse med byrådets forslag til vannbehandlingsanlegg i Husebyskogen, som senere ble vedtatt av bystyret.

Ingen medvirkning

- Ingen har kunnet si noe om konsekvensene med hensyn til støy, støv, trafikk eller sprengning i nærområdet. Vi har snakket med eksperter, som sier at i verste fall kan det bli umulig å drive skole her. Vi hører stadig snakk om avbøtende tiltak, men hva det skal bli er høyst usikkert, da det ikke foreligger konkrete planer om dette. I tillegg er ikke skolen på noe nivå, verken gjennom skolens administrasjon, FAU eller driftsstyret, blitt involvert i en medvirkningsprosess under planarbeidet, sier FAU-leder ved Huseby skole, Pia Gjesme Holm.

I feil ende

Akersposten har tidligere skrevet om bestyrtelsen fra skolens side, da de først gjennom Akersposten fikk vite hvilke planer som forelå for vannbehandlingsanlegget og det uten at skolen var blitt involvert. Det er altså snakk om det største byggeprosjektet i Oslos historie. Fra kommunens side er dette en klar svikt, mente skolens ledelse. Skolens møter i senere tid med Vann- og avløpsetaten har heller ikke på noen måte vært beroligende mener Gjesme Holm.

- Vi vet rett og slett ikke hva vi står overfor. Så vidt vi vet er det ikke erfaringer å hente fra tilsvarende prosjekter, med kontinuerlig anleggsdrift tett på en skole i mange år. Vi er blitt bedt om å komme med forslag til avbøtende tiltak, men vi er jo ikke fagfolk på dette. Det er å gripe det an i feil ende. Kommunen skulle vel komme med fagfolk og forslag som vi deretter kunne forholde oss til. Nå er vi tvunget til selv å innhente fagekspertise på flere felt for å komme med innspill.

- Derfor spør vi i vår mail om det blant foreldrene er personer som har erfaring/kompetanse på alt fra kommunal saksbehandling og politiske prosesser samt juridisk kompetanse til spesialister/helsepersonell som kan ha kunnskap om støy, luftforurensing og astmatiske reaksjoner. Vi vil også komme i kontakt med noen som kan si noe om bygg og anlegg med anbud av denne størrelsen. Alt dette haster da kommunen planlegger å sende ut anbudsdokumenter denne måneden, hvor betingelsene i anbudet blir beskrevet. Nå trenger vi foreldre som vil og kan bidra, sier Gjesme Holm.

Minstekrav

Hun viser til at det ikke er utredet hvordan forurensing i form av støy, vibrasjoner samt støv fra anleggsområde og tungtransport vil påvirke elever og ansatte. Skolen frykter blant annet at skjermingen mot støy er utilstrekkelig.

- Det vi vet er at skolens ventilasjonsanlegg er gammelt og ikke egnet til å håndtere mer forurenset luft. Anlegget er også så dårlig dimensjonert at klasserommene med jevne mellomrom må ha vinduene oppe under undervisningen. En oppgradering av ventilasjonsanlegget er et av flere minstekrav.

- Samtidig vet vi at fasade og vinduer ikke er dimensjonert til å håndtere det som karakteriseres som industristøy fra anleggsområdet. Det betyr at skolen trenger nye støyskjermede vinduer mot anleggsområdet, samt høyere støyskjerm. Vi vil at det blir satt opp målere av støy og luftkvalitet, både før og under anleggsarbeidet. Og hva med tungtrafikken og barnas sikkerhet? Vi må ha garantier og tiltak som sikrer barnas skolevei, sier FAU-lederen, som understreker at dette på ingen måte er en ferdig liste.

Barnas helse det er snakk om

Det er også et problem at barn og voksne reagerer ulikt på forurenset luft, støy og rystelser. Dette er det ikke tatt høyde for i planarbeidet.

- Det er barnas helse det er snakk om. Det skal være trygt å gå på skole i Oslo. Hvordan kan vi vite om våre barn blir skadet eller ikke. Oslo kommune må ta ansvar. Dette gigantprosjektet kan ikke baseres på tilfeldigheter. Det er vår demokratiske rett å få fremme forslag til tiltak som sikrer barna våre et helt skoleløp, men da må vi også få den tiden vi trenger og byrådet må ta ansvar i denne saken. Ansvarlig byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), fremmet saken for bystyret. Nå må hun komme hit og møte oss og med egne øyne se og forstå hva som venter oss og hvorfor vi er bekymret. Vær så snill å komme hit, Marcussen. Vi vil snakke med deg, oppfordrer Gjesme Holm, som også kan fortelle at flere foreldre allerede nå søker barna til andre skoler.

