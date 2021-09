Innsender skriver at som forelder er nok bekymring for at barnet ditt skal passe inn, få venner, og ikke fryses ut og mobbes, mye sterkere enn frykten for det faglige miljøet.

Publisert: 07.09.2021 kl 18:02

Etter at det rød-grønne byrådet overtok kontorene på Rådhuset har mobbetallene gått i været. Og til tross for at Mobbeombudet har slått alarm, har lite skjedd – før nå. Det er valgkamp, og politikere vi aldri har sett i bydelen før, tropper opp og snakker varmt om hvor viktig det er at det jobbes med å redusere mobbing.

Slemdal skole er et godt eksempel på en skole som har tatt grep og snudd en negativ trend. Det kan vi være enige i. Men for å kunne jobbe tett på elevene, ta ting tidlig, følge opp systematisk både mobbere og ikke minst mobbeoffer, er det helt avgjørende at skolene har tilstrekkelige ressurser. Vi kan ikke godta at det er store forskjeller mellom skolene. Med Høyre i byråd var det et fokus på å følge opp skolene når de hadde utfordringer. I dag er det opp til skolene selv å håndtere utfordringer, uansett om de er av sosial eller faglig art. Mobbetallene i Oslo-skolen er høyere enn i resten av landet. Men det har ikke alltid vært sånn, og det trenger ikke være sånn.

I valgkampen har jeg ønsket å snakke med innbyggerne i bydelen vår, også når avisen ikke er til stede. Og ved flere skoler, er tilbakemeldingen at dagens tilskuddsordning ikke gjør det mulig å oppfylle den pålagte lærertettheten i skolen. Så da må driftsstyrene velge mellom å bryte lærernormen, eller gå i underskudd. Og det er ingen hemmelighet at skolene i de vestlige bydelene drives på grensen til det uforsvarlige, noe rektorene har varslet om flere ganger. Penger er ikke alt, men lærere er alfa omega i bekjemping av mobbing. Og når skolene er presset på personal, er det noen som blir skadelidende.

I regjering har Høyre vedtatt en ny mobbelov, som setter eleven i sentrum, ved å styrke barnas rettigheter og ikke minst stille krav om raskere hjelp. Mobbeombudet som har kommet på plass, og som Arbeiderpartiet skryter av, var et krav Regjering stilte til alle fylker. Høyre mener også det er viktig med Elevundersøkelser som kartlegger problemet for at det skal kunne følges opp lokalt. Mens Arbeiderpartiet sier de vil lage en "helhetlig systematisk plan", uten at jeg vet hva det er, er jeg oppriktig bekymret over at Arbeiderpartiet ønsker å sanksjonere skoler som sliter med mobbeproblematikk. Det må tilføres ressurser og oppfølging til skoler som sliter med mobbeproblematikk, ikke sanksjoner. Høyre i regjering har også satt i gang et prosjekt mot nettmobbing, som er blitt den nye arenaen for mobbing som er mer usynlig for voksne.

Som mor gjør det vondt å tenke på alle de barna som går på skolen hver dag med en klump i magen, og det gjør meg sint at politikere på Rådhuset ikke prioriterer å gjøre noe med det.

Anita Leirvik North (H)

Høyres gruppeleder i Vestre Aker bydelsutvalg