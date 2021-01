Minst smitte i Ullern – mer smitte i Vestre Aker

De siste 14 dagene er det meldt om 87nye korona-smittede i Bydel Vestre Aker. Tilsvarende tall for Ullern er 22. Samtidig slår FHI alarm om at smittetallene kan stige like mye som toppen i høst.

Publisert: 03.01.2021 kl 09:50

ULLERN/VESTRE AKER: Pr 100.000 mennesker gir det tall på henholdsvis 171,2 og 63,6.

Ullern er med det den bydelen i Oslo med lavest smittetall de siste 14 dagene, mens tallet for Vestre Aker er 171,2 pr. 100.000.

Siste døgn

Tallene fra Oslo kommune viser også at siste døgn er det registrert 46 nye koronatilfeller i Oslo. Snittet de foregående sju dagene var på 101 tilfeller.

Lørdag i forrige uke ble det registrert 109 smittetilfeller. Antall smittede siste døgn er 50 færre enn dagen før.

Totalt er det registrert 1.269 nye smittetilfeller de siste 14 dagene.

Det er høyest smittetrykk i Bydel Stovner med 546,3 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Deretter følger Bydel Søndre Nordstrand med 393,4 tilfeller per 100.000 innbyggere og bydel Grorud med 306,8 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Lavest smittetrykk er det altså i bydel Ullern med 63,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Slår alarm

Lørdag sa direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG at smittetallene nå kan være tilbake på omtrent samme nivå som da høstens bølge var på sitt høyeste. Først på onsdag til uken vil man se de første resultatene av hvordan korona-smittet har utviklet seg gjennom jule- og nyttårshelgene.

FHI har gjort beregninger som tilsier at det vil måtte innføres strengere tiltak mot korona-spredning i tiden som kommer.

I en pressemelding lørdag skrev FHI blant annet dette:



Overvåkingen av epidemien tyder på at smittespredningen kan ha økt i julehelga og trolig også i nyttårshelga. Tallene er imidlertid vanskelige å tolke ettersom det har vært begrenset testtilbud mange steder. I uke 49 ble det meldt 2524 tilfeller, i uke 50 2714 tilfeller, i uke 51 2934 tilfeller og uke i 52 3277 tilfeller. Per fredag 1. januar var det i uke 53 meldt 2357 tilfeller med prøvetakingsdato denne uka, mens antallet på samme tidspunkt i forrige uke var 2101. Fra mandag 28. til tirsdag 29. desember var det 1 465 av totalt 22 866 tester for koronavirus positive, noe som tilsvarer 6,4 prosent. Andelen for de samme to dagene uka før lå på 2,2 prosent. Instituttets modellering antyder at R-tallet for uke 52 var rundt 1,3.