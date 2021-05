Mindre skummelt med hettegenser enn med vekteruniform

– Det er godt å få gjøre noe for lokalsamfunnet og for bydelen, sier Sine. Fredrik og Ingrid er enige. De er alle koronaverter.

Publisert: 19.05.2021 kl 09:05

BYDEL ULLERN: Akersposten møter de tre 18-åringene i fritidsklubben på Stoppestedet på Lilleaker. Det skjer en ettermiddag før de skal ut og treffe andre unge. Det er jobben deres.

– Vi oppsøker steder hvor ungdom samles, og så snakker vi med dem om koronaen, sier Sine, som gjerne stiller opp for bydelen under pandemien.

Ingrid trekker fram at dette er sosialt og følger opp med å si:

– Vi treffer på grupper med ungdommer som trolig ellers ikke ville diskutert korona.



De tre Ullern-ungdommene er ikke i tvil om at de når fram til de unge på en helt annen måte enn voksne.

For fellesskapet

– Vi gjør det for fellesskapet, fortsetter Fredrik, som synes dette er en fin måte å komme seg ut på og samtidig bidra til å opplyse om hva som skal til for å bremse smitten og fortelle om reglene som gjelder i hovedstaden.

– Vi treffer ungdommer og føler at vi bidrar, sier Ingrid.

Koronavertene deler ut smittevernutstyr med klare budskap. Foto: Bjørg Duve

De er alle enige om at det å være koronaverter er givende. Det har vært mye stillesitting når alt har vært lukket og stengt.



– Det er stas å møte folk, sier de tre og de er enige om at det er godt for dem også, å kunne bidra i denne meget spesielle situasjonen viruset har skapt.

Flott tiltak

De tre 18-åringene synes det er et flott tiltak og roser bydelen, som per i dag har sju koronaverter.

– Koronavertene er ikke politi, sier klubbleder på Stoppesetet, Nikolai Nypan. Han understreker at det er en viktig del av jobben å snakke med andre og ikke være pekefinger og si fy-fy.

Ingrid bryter inn.

– Det er mer skummelt å bli snakket til av en Securitas-uniformert vakt enn å snakke med oss som bare har en hettegenser med koronavert på ryggen.



Nypan, som også er koordinator for koronavertene, er svært glad for den mottakelsen koronavertene har fått når de har vært rundt.

– CC Vest og Mustad Eiendom er for eksempel interessert i et samarbeid. Der ønsker de at de unge skal være en kanal inn til andre ungdommer. Men for all del, koronaverten snakker med folk i alle aldre.

På munnbindet står det følgende: "Leser du dette er du for nærme." Foto: Bjørg Duve

Headhuntet blant mange søkere

Nypan forteller at de som til nå er plukket ut til å være koronaverter, er headhuntet.

– Det kom inn 283 søknader til Ung jobb tidligere i år så vi har plukket ut noen til å gå inn i rollen med å formidle koronatiltak til andre – særlig ungdommer.

– Hvor er dere å finne?



– Der ungdommer møtes.

De deler ut munnbind, antibac, sukkertøy og tyggegummi med klare smittevernbudskap på. På munnbindet står det følgende: Leser du dette er du for nærme.



Tilnærmingsmetode fungerer bra.

– Det er på tide med koronaverter, sier de tre, som har erfart at de de snakker med, føler seg tryggere når informasjonen kommer fra folk i samme aldersgruppe.

– Husk, unge mennesker er også bevisste og respekterer påbud og følger oppfordringer, sier de tre 18-åringene.

– Vi er også med i den felles dugnaden.

Fritidsklubbene måtte stenge

Det er gitt egne midler fra byrådet til dette oppsøkende arbeidet, som begynte noen uker etter påske og skal vare til skoleferien.

– Det er et ønske om å få utvidet dagens tilbud til å omfatte noen flere koronaverter, sier Runa Granlund, leder av Stoppestedet kulturhus. I dag er de ute fire dager i uken, men det er å håpe at det kan bli noe flere dager.



Det er byrådsavdelingen for arbeid, inkludering og sosiale tjenester (AIS), som har igangsatt tilbudet i kommunen.

– Det kom etter at fritidsklubbene måtte stengte da viruset spredde seg, sier Granlund og presiserer at koronavertene – som er i alderen 15 til 22 år – har til oppgave å bidra til å formidle smittevernregler og dermed være med på å begrense spredning av smitte blant barn og unge.

– Koronavertene i Bydel Ullern jobber sammen med ansatte i fritidssektoren, og blir inkludert i det arbeidet som allerede gjøres.

I dette opplegget er det koronavertene som kommer til steder der ungdommens samler seg og ikke omvendt.

Samarbeid med skoler

– De er hele tiden oppdaterte på hvilke råd og regler som gjelder til enhver tid. De deltar også i fritidsaktivisering ute i nærområdet. Det blir arrangert ulike konkurranser som rebus og skattejakt, sier Granlund og legger til at koronavertene også er på sosiale medier som Instagram og snap.

– I tillegg er det inngått et samarbeid med bydelens ungdoms- og videregående skoler. De vil igangsette egne holdningskampanjer og aktiviteter med smittevern som tema, sier Runa Granlund og legger til at dette er for å nå flere ungdommer der de befinner seg – på skolene.