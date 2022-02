– «Stakkers deg» vil jeg ikke høre

Mille er svett, sliten – og i godt humør. Sammen med de andre i treningsgruppen stortrives hun på Beitostølen Helsesportssenter. Oppholdet her er som et åpent vindu, der frisk energi strømmer inn fra fjellet.

OSLO VEST: Mille Bruusgaard Slagsvold (35) sliter med helseutfordringer som gjør at hun tappes for krefter raskere enn de fleste av oss andre. Hun har en lett grad av cerebral parese. Dessuten fungerer høyrearmen dårligere enn den venstre og er til liten nytte i hverdagen. Slik har hun hatt det hele livet. Mille er utdannet sykepleier, og jobber nå med alderspsykiatri på Gaustad sykehus. Hun sier det er en spennende jobb som gir mening.

– Ja, jeg skulle gjerne jobbet enda mer med disse pasientene enn jeg klarer. Men jeg må bare akseptere mine egne begrensninger, og være fornøyd med at jeg klarer halvtidsstillingen greit. Når jeg er utladet, tenker jeg tilbake på oppholdene på Beitostølen Helsesportssenter med glede. Der har jeg vært tre ganger og fått fornyet energi, sier hun.

Nå vil Lions-klubbene landet rundt bidra til at tilbudene på Beitostølen kan videreutvikles for flere deltakere.

En viktig investering

Bent Johan Kjær kommer fra Slemdal Lions, der han er ansvarlig for Røde Fjær-innsamlingen som skal gjennomføres i våre bydeler 13. februar. Målet er å samle inn nok penger til å bygge et familie- og kompetansehus.

– Her skal hele familier få bo sammen, og trene på å mestre sine hverdagsutfordringer. Tilpasset trening, samtaler med fagpersoner og oppfølging fra en fast mentor. Det kan være så enkelt som at familien samhandler bedre når de legger opp dagen og livet på best mulig måte sammen, sier Kjær.

Helsesportssenteret på Beitostølen har også utviklet et sterkt forskingsmiljø.

– Forskingen herfra ligger på et veldig, veldig høyt nivå. Unikt er en beskrivelse jeg bruker med glede. Hit kommer det forskere fra hele verden, sier sivilingeniøren, som også er imponert over alle de tekniske hjelpeløsningene som utvikles her. — Begrensninger minimeres med riktige hjelpemidler, sier Kjær.

Spill kortene dine riktig

Utenfor, i Bogstadveien, er det noe så sjeldent som et kraftig snøfall. Men her inne i kaffebaren er kaffen varm, rundstykkene gode og bakgrunnsmusikken myk. Mille forteller om rådet hun fikk fra faren da hun var liten. Det har fulgt henne hele livet.

– Han lærte meg å spille med de kortene jeg har fått utlevert. «Bruk dem til å spille deg god», sa han. «Det er mange som får utdelt gode kort, men spiller dem dårlig. De ser ikke mulighetene og kaster dem bort.»

– «Stakkers deg» vil jeg ikke høre. Jeg er allergisk mot slike beskrivelser, sier hun. – Jeg gjør mitt beste for å ta gode og riktige valg. Da styrker jeg både mulighetene og livsgleden, sier hun, og trekker frem alt hun opplever på Beitostølen Helsesportssenter. Der har hun hatt tre månedslange opphold. Hvert opphold er intenst, med tre treninger og forskjellig terapi hver dag.

– Jeg er både utslitt og takknemlig når jeg kommer hjem, alltid med ny motivasjon, sier hun. Mille ser frem til at vi skal legge koronapandemien bak oss, slik at hun kan delta på sitt fjerde opphold.

En del av flertallet

Mille sier at hun er i mindretall i Oslo-hverdagen. Slik er det ikke når hun er på Beitostølen:

– Der er jeg en del av flertallet, og i ett unikt fellesskap. Vi har det veldig fint sammen. Alle sliter med sitt, og vi respekterer, styrker og støtter hverandre. Å gå på ski er god trening for meg, fordi høyrearmen må følge med, selv om den ikke har noen særlig effekt. Jeg får mye mer energi når jeg holder meg i form. I tillegg styrker jeg både koordinasjon og balanse.

Mille bor ved inngangen til marka. Nå på vinteren er hun ofte å se i skisporene fra Sognsvann, med både Ullevålseter og Kobberhaughytta som mål. Hun trener også i en paraidrettsgruppe i LYN og med fysioterapeut fast en gang i uken.

– Søndag er vi på plass både ved Sognsvann og andre utfartsparkeringer for å gi informasjon om hvordan man bidrar til Røde Fjær-aksjonen, sier Bent Johan Kjær. – Vi har også som mål, sammen med Lions-klubbene på Røa og Lilleaker, i løpet av uken å legge informasjon i de fleste postkassene i Vestre Aker og Ullern.

– Dette er en svært viktig aksjon, som vi vet mange vil støtte. Ethvert beløp, stort eller lite, er helt avgjørende for at vi når vårt mål om å samle inn 50 millioner kroner på landsbasis, sier Kjær.

Den beste uken i året

Vi har akkurat fått påfyll i kaffekoppene da Mille vil snakke om Ridderuken. Den inkluderer det landskjente Ridderrennet som ble startet av Erling Stordahl i 1964. Den gang var det Kong Olav som sendte ut de første løperne. Kongehuset har siden støttet dette hvert eneste år. Nå er Ridderrennet blitt en del av Ridderuken.

– Det er årets favorittuke. Jeg gleder meg hvert år til en uke fylt med konkurranser, tull og tøys, og masse vennskap. Jeg har savnet Ridderuken veldig under pandemien. Den gir meg motivasjon til å trene, holde meg i form og se alle mulighetene i livet. Her treffer jeg igjen venner med utfordringer fra hele landet, som jeg kan dele erfaringer med. Husk at på Beitostølen er vi alle av flertallsgjengen. Et unikt fellesskap. For meg er dette den beste uken i året, stråler hun.

Og med en så god stemning er det bare å drikke ut kaffen, takke for Milles åpenhet med gode råd, og se frem til den viktige innsamlingsaksjonen kommende søndag.