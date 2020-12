«Miljøpartiet førte Oslo vest bak lyset»

«Hvor var han da slaget om barneskolen og nærmiljøet på Huseby sto for alvor?» spør Nicolai Øien Langfeldt (H).

Publisert: 01.12.2020 kl 14:25

Det er ikke så ofte pyromaner rykker ut i media og klager på at hus de selv har tent på brenner ned. Nå har det skjedd. I et oppsiktsvekkende innlegg i Akersposten er Miljøpartiets Terje Bjøro «sjokkert» over at Vann og avløpsetaten allikevel fyrer av den ene sprengladningen etter den andre på jordet rett over Sørkedalsveien for Huseby skole i forbindelse med bygging av ny vannforsyning til Oslo.



«Hvor er etatsdirektøren? Hvor er bydelsdirektøren? Hvor er bydelsoverlegen?» spør han retorisk. Det er fristende å stille Bjøro et kontrollspørsmål. Hvorfor er han ikke sjokkert over at byråd Lan Marie Berg ikke strammer opp sin egen etat? Hvor var han da slaget om barneskolen og nærmiljøet på Huseby sto for alvor? Svaret er at han drev valgkamp for partiet som har trumfet gjennom en elendig løsning for ny vannforsyning til landets hovedstad.

I juli 2016 ferdigstilte Vann- og avløpsetaten en såkalt konseptvalgutredning for ny vannforsyning. Det tok ett år før byråd Lan Marie Berg ba etaten utvikle et forprosjekt i tråd med løsningen etaten hadde foreslått. I mellomtiden hadde Mattilsynet gått lei av kommunalt sommel, og i april 2017 stilte de krav om at en ny reservevannforsyning måtte være på plass innen 1.1.2028. Etaten brukte ett år på å ferdigstille forprosjektet, men i juli 2018 var endelig alt klart. Nå kunne vel byrådet endelig fremme et forslag til behandling i bystyret? Nei. De satt stille.

I juni 2019 hadde Mattilsynet på nytt gått lei og truet Oslo kommune med bøter på 1 million kroner om dagen hvis bystyret ikke fattet et endelig vedtak om bygging innen 21.november. Hva gjorde byrådet? De satt stille. Og de ventet. Det var ikke lenge til valget, og de visste at denne saken ville bli dårlig mottatt og kunne ødelegge valgkampplanene deres.

Hvordan ville oppslutningen til MdG og de andre byrådspartiene blitt om potensielle velgere i Ullern og Vestre Aker visste at de planla å bygge ned populære friområder, gjøre det ubeboelig på grunn av støy nedenfor Makrellbekken og forvandle det populære friområdet på Sollerudstranda til anleggsområde i mange år? Hvor ivrig ville Terje Bjøro og andre av MdGs fotfolk vært til å stå på stand og dele ut løpesedler om de kjente alle detaljene?

Ville MdG ha fått 3000 stemmer i Vestre Aker og Ullern bydeler om alle visste hva som var i ferd med å skje? Det får vi aldri vite. Først den 16. oktober, fem uker etter valget og fem uker før dagbøtene ville begynne å hagle inn, fremmet byrådet saken om finansiering av ny vannforsyning til behandling i bystyret.

Bystyrets medlemmer var i realiteten spilt sjakk matt, eller tatt gissel om man vil. På rekordtid fikk bystyret valget mellom å stemme gjennom en elendig løsning, eller påføre Oslo kommune enorme utgifter til bøter. For å si det sånn; det tar normalt mye lengre tid for bystyret å behandle et avslag på søknad om å bygge garasje på egen tomt enn det tok å banke gjennom en enorm utbygging i viktige friområder tre og et halvt år etter at etaten hadde løsningen klar. Historiens største enkeltinvestering i Oslo, på 12,5 milliarder kroner, ble tvunget gjennom stikk i strid med demokratiske prosesser og retningslinjer.

I november 2019 var det alt for sent å utrede alternative løsninger fordi trusselen om dagbøter på 1 million kroner hang over alle i bystyret. Prosessen var og er en skandale. At Terje Bjøro først nå oppdager at partiet hans har ført velgerne bak lyset får han bare lære seg å leve med, men alle andre bør merke seg hva en stemme til Ap, SV og MdG faktisk innebærer. Neste år er det valg igjen.

Nicolai Øyen Langfeldt (H)

nestleder samferdsels- og miljøutvalget oslo bystyre

