Det skjer hvert år. I går skjedde det igjen. Sneen lavet ned, mars måned er jo lunefull, alle burde ha visst det for meteorologene hadde varslet i god tid. Men Ruter var uforberedt.

Publisert: 12.03.2021 kl 12:12

Holmenkollbanen, linje 1 ble satt ut av funksjon på strekningen Holmenkollen stasjon til Frognerseteren. Kram sne pakket seg undervognene. Da ble apostlenes hester, bil etc eneste alternativ for de av oss som i ren galskap er blitt boende oppi der i over 300 meters høyde. Vi er forresten ganske mange i tillegg at en del virksomheter som konferansesenter/hotell etc. Det bygges stadig ut, banen (eller trikken som vi gamle sier) har mange passasjerer. Og vi tenker grønt, vil helst ikke bruke de forurensende kjøredoningene vår.

Det var for så vidt greit om morgenen. Vi aksepterer jo dette hvert år. Men jeg valgte langdag på jobb, og i god tro tok jeg banen hjem kl 19, kom til Holmenkollen og ble bedt om a ta maxitaxi videre. Men så var det helt uklart hvor taxiene gikk fra. Noen utlendinger i litt tynne klær var fortvilet. Men til slutt fant vi ut av det, én taxi mot Lillevann og en annen mot Frognerseteren.

Det forundrer meg at man efter 9 timer ikke klarer å løse problemet med tettpakket sne under vognene med den maskinpark Ruter må ha. Her har man et vekstpunkt, mildt sagt.

Man skal kanskje ikke klage over «bagateller» i vår pandemitid, men sender likevel min vennlig påminning til høyere makter.

Terje Bjøro

Lokalpolitiker og lokalpatriot