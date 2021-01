«Mer konkurranseutsetting er ikke ansvarlig i Vestre Aker»

Er det Høyre som er den "ansvarlige" fløyen i bydelsutvalget, når høyrepolitikk har ført bydelen ut i det økonomiske uføret?

Publisert: 07.01.2021 kl 10:10

Det er drøyt at Høyre (i Akersposten 23. desember) prøver å framstille seg som den «ansvarlige» fløyen i Vestre Aker bydelsutvalg. Alle som kjenner litt til forhistorien gjennom de siste ti-femten årene, vet at det faktisk er høyrepolitikk som har ført bydelen ut i det økonomiske uføret vi står oppi nå. Og alle som kjenner litt til omfattende velferdstjenester, vet at det tar mer enn to-tre år å ordne opp i så store underskudd.

17. desember i fjor trumfet høyresiden gjennom vedtak i bydelsutvalget (BU) som påla bydelen å bruke mer konkurranseutsetting av tjenester, altså samme medisin som har skapt underskuddet, for å få økonomien på rett kjøl. Vi kan ikke med vår beste vilje forstå hva som er så ansvarlig med det.

Høyresidens umulige vedtak

Vedtaket er anket inn til bystyret av bydelsdirektøren. Det ble varslet i møtet om at Høyres vedtaksforslag kunne føre til en anke, blant annet fordi bydelsutvalg ikke lenger har fullmakt til å pålegge bydelen å konkurranseutsette tjenester. La oss håpe at bystyret deler bydelsdirektørens syn i denne saken.

En samlet rødgrønn fløy vil at Bydel Vestre Aker skal fortsette å bygge på bydelens egne ansatte og videreutvikle egen kompetanse, slik en ekstern evaluering uttrykkelig har anbefalt. Bydelen startet den jobben for et par-tre år siden.

Tjenester handler om mennesker

SV er ikke imot å kjøpe tjenester fra ideelle tilbydere – hvis kvaliteten er god nok, og hvis det lønner seg. Vi mener ikke at alle som tilbyr tjenester i vår bydel må være offentlig ansatt. Og selvsagt vil også vi ha samarbeid med andre bydeler. Men vi vil ikke at private firmaer skal tjene skattekroner på å selge tjenester til vår bydel. Vi vil heller ikke at bydelen skal bruke ressurser på å delta i anbudskonkurranser.

Vi vil at bydelen skal yte tjenester med et langsiktig perspektiv. For eksempel slik at privat innleide fagfolk som har med brukere å gjøre, ikke forsvinner fordi firmaet deres dessverre tapte anbudskonkurransen. Vi mener at kontinuitet og relasjonsbygging i de tjenestene bydelen yter, blant annet til de svakeste blant oss, er ansvarlig politikk.

De som har nærkontakt med barn og unge i bydelen vår, har i flere år sendt følgende utvetydige budskap: Skaff faste, langsiktige, stillinger! Kortsiktige prosjekter er ikke nok, for det tar tid å bygge tillit. De rødgrønne ba om faste stillinger til ungdomshuset B7 og skolehelsetjenesten.

Bydelens administrasjon har vår fulle tillit

Høyre kritiserer de rødgrønne for budsjettforslag det ikke var dekning for. Men opposisjonen kan faktisk foreslå tiltak som gjør at bydelsdirektørens forslag til budsjett ikke «går opp». I motsetning til Høyre – og Venstre – har vi full tillit til at Bydel Vestre Aker disponerer tildelte midler, og evner å tilpasse iverksetting av vedtatte tiltak til hva som er mulig. Vi er også trygge på at vi ville bli varslet, akkurat som Høyre ble i siste møte, dersom administrasjonen skulle mene at forslag er uforsvarlige.

Derimot var det et veldig bra forslag fra høyresiden å redusere bydelsrepresentantenes egen godtgjørelse! Det burde også vi ha foreslått. Og reduksjonen bør bli permanent, for det er ingen økonomisk grunn til at den skal være midlertidig.

Til slutt: Vi vet at også høyresiden vil det beste for bydelen. Vi er uenige om veien videre, men ikke om alt mulig. SV vil berømme Høyre og Venstre for iallfall å ha sendt ut sine forslag før siste BU-møte, slik at vi kunne vurdere dem. Neste år bør vi utveksle forslag enda tidligere, for å få til bedre dialog. Det fortjener befolkningen i Vestre Aker, i stedet for at vi nå fikk en unødig polarisert utgang.

Vi ønsker alle i Vestre Aker et langt bedre år i 2021. Og dét ønsket kan nok trygt formidles på vegne av et samlet bydelsutvalg.

Ellen Lange

BU-representant for SV

Kjell-Torgeir Skjetne

Vara til bydelsutvalget og SVs representant i BMSI-komiteen

Helge Waal

Vara til bydelsutvalget og SVs representant i HOVE-komiteen