Mer enn 150 p-plasser kan forsvinne i vinter

Rundt 150 parkerinsplasser forsvant under den relativt snøfattige vinteren i fjor. Nå lagres snøen igjen på parkeringsplassen.

Publisert: 18.12.2020 kl 16:00

FOR SENT UTE: Sjåføren til denne bilen vendte for sent tilbake til plassen sin. Foto: privat

TRYVANN: Etter hvert som snøen kommer, blir parkeringsplassen på Tryvann mindre og mindre.

Stort press

- I denne vinteren med korona trenger vi sårt alle parkeringsplassene, men igjen blir store deler av parkeringsplassen unødig sperret av snøen som blir lagret her. I fjor ble mellom 30 og 40 prosent av de 450 parkeringsplassene sperret på denne måten. Dette er et område med stort press hele vinteren og særlig i helger og høytider. Det merket vi sist helg, hvor plassen var fylt opp med biler, sier Espen Bengston, som vi møter tirsdag morgen på parkeringsplassen.

Bengston er daglig leder av Skimore Oslo (tidl. Oslo Vinterpark). Han er i fullt skiutstyr og har allerede hatt flere turer i skianlegget.

BERG AV SNØ: Allerede etter litt snøfall er det betydelige mengder som har hopet seg opp, noe bildet av Bengston på toppen av snøhaugen viser. Foto: Vidar Bakken

Viktig i disse koronatider

Parkeringsplassen brukes av besøkende til alpinanlegget, men også til lysløypa som ligger like ved.

- Det vil fylles opp på parkeringsplassen denne vinteren og da må flest mulig plasser være fri for snø. Mange besøkende vil kvie seg for å ta offentlig transport de neste månedene og bruke bil i stedet. Det å komme ut og bevege seg i naturen, er blitt viktigere enn noensinne i disse koronatider og da må vi legge til rette for at så mange som mulig får oppleve den fantastiske skatten som marka er. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Bymiljøetaten kan bruke skråningen ved siden av parkeringsplassen som tidligere. Alt smeltevannet fra snøen her vil uansett finne veien dit. Hvis ikke kan vel snøen fraktes bort.

Bengston understreker at dette ikke er en kritikk av Bymiljøetaten.

- Etaten gjør mye riktig ved å legge til rette for at folk skal få tilgjengelighet til et rikt friluftsliv. Derfor håper jeg også at dette berget av snø kan bli fjernet, slik at flere får anledning til å nyte godt av tilbudene på natur og løyper her oppe, avslutter Bengston.

Etaten: Legger snø der det er hensiktsmessig

Akersposten ville vite om Bymiljøetaten hadde til hensikt å gjøre noe annet med snøen, enn fortsatt lagring på parkeringsplassen. Vi spurte:

- Det gjelder parkeringsplassen ved skisenteret på Tryvann. Snøen som blir ryddet på parkeringsplassen blir lagt igjen i enden av parkeringsplassen. Allerede sist helg var denne full. I fjor forsvant mer enn 30 prosent av parkeringsplassene på grunn av opphopning av snø. Vil det samme skje i år, eller vil snøen bli fraktet bort eller lagt i skråningen ved siden av – hvor det tidligere var midlertidig snødeponi. Behovet for parkeringsplasser er større enn noensinne denne vinteren på grunn av koronasituasjonen.

Bymiljøetaten svarer:

Bymiljøetaten prøver så langt det lar seg gjøre å håndtere snø lokalt, altså vil den ikke fraktes bort, slik du spør om. Snøen legges der det er mest hensiktsmessig, med tanke om at det går utover så få parkeringsplasser som mulig.

