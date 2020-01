Mer enn 200 klager etter bystyrevedtaket

Etter at bystyret vedtok vannbehandlingsanlegget i Husebyskogen har klagene strømmet inn. Fravær av medvirkning, brudd på barnas rettigheter og flere saksbehandlingsfeil dominerer klagene.

HUSEBYSKOGEN: I tillegg til at ulike interessegrupper som representerer store deler av området, har et stort antall representanter fra enkelthusstander klaget på vedtaket. Særlig har foresatte ved Huseby skole vært aktive med likelydende budskap i sin bekymring for barna og ansatte ved Huseby skole

Huseby skole

De er som tidligere skrevet svært bekymret for skolens manglende medvirkning og manglende konsekvensutredninger, herunder risiko- og sårbarhetsanlyser, samt manglende avbøtende tiltak knyttet til luft-, støyforurensing, vibrasjon og trafikkfare.

I tillegg er klagen rettet mot lang anleggsperiode og etablering av administrasjonsbygget på Hundejordet, da dette beslaglegger et grøntområde som brukes mye av skolen. De trafikale utfordringer i skoleveien er også et sentralt tema.

Driftsstyret ved Huseby skole er svært kritiske til prosessen frem til vedtaket i bystyret og mangelen på avbøtende tiltak. Driftsstyret peker på en rekke områder hvor de mener det foreligger saksbehandlingsfeil, blant annet at barnas rettigheter og interessser ikke er ivaretatt og peker blant annet på: I plan-og bygningsloven er det fastsatt medvirkningsbestemmelser i byggesaker.Det følger av § 3-3 at "Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen".Videre står det i lovens § 5-1 andre avsnitt at "kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Huseby skole har ikke på noe tidspunkt blitt kontaktet eller medvirket i selve planprosessen.

Les driftstyret ved Huseby skole sin klage i dette dokumentet:

Sollerudstranda

Sollerud Vel representerer grunneiere og beboere rundt Sollerudstranda med blant andre gruppen «Redd Sollerudstranda». I klagen som er rettet til Fylkesmannen i Oslo og Viken pekes det på en rekke punkter hvor velet ber Fylkesmannen i Oslo og Viken vurdere om utenforliggende hensyn og saksbehandlingsfeil har ført til at vedtaket ble truffet på feil og mangelfullt grunnlag.

Sollerud vel peker på at både byrådet, VAV og et samlet Oslo bystyre har fremmet uttalelser som går sterkt imot den valgte løsning med massetransport til Sollerudstranda. Velet skriver blant annet: Flere alternative løsninger for massetransporten er gjentatte ganger trukket fram av de berørte parter, uten at disse forslag er blitt utredet, hovedsakelig grunnet tidspresset skapt av Mattilsynets varsel om rigorøs dagmulkt. Oslo Kommune har ikke ivaretatt sin plikt til å fremme og utrede realistiske alternativer for massetransporten over Sollerudstranda – særlig i den grad de ville ha avhjulpet den ulempe for Sollerudstranda, Makrellbekken og Husebyjordet som per i dag er beskrevet som konsekvens av massetransporten.

Velet begrunner klagen i dette dokumentet.

Makrellbekken

Makrellbekken interesseforening som representerer grunneiere og beboere rundt det som vil bli belastet med tunnelinnslag, anleggsområde og tungtrafikk poengterer følgende momenter i sin klage med hensyn til saksbehandlingsfeil:

Det gjøres gjeldende at vedtaket er ugyldig ut fra plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven § 41. Vedtaket er ugyldig på grunn av følgende saksbehandlingsfeil:

1. Brudd på reglene om høring/varsling

2. Manglende konsekvensutredning av alternative løsninger

3. Brudd på reglene om barns medvirkning

4. Manglende utredning av støykonsekvenser

5. «Skjulte endringer» av bærende premisser for konsekvensutredning/manglende konsekvensutredning

6. En samlet vurdering av alle de nevnte forholdene

Makrellbekken interesseforening viser til tidligere uttalelser i saken. Følg saken på Plan- og bygningsetatens nettside.

