«Mer beboerparkering – mindre fremmedparkering!»

De går inn for mer beboerparkering og mener trafikkproblemene tiltar i Bydel Vestre Aker – med stadig trangere og farligere bolig- og skoleveier.

Publisert: 07.02.2022 kl 13:25

Det er stort engasjement blant innbyggere, med gode forslag til bedre trafikksikkerhet og parkeringsreguleringer lokalt.Dette er tiltak på kommunale veier som bymiljøetaten har ansvaret for (trafikkskilt, fartsgrenser, fa rtshumper, kryss-, vei- og fortausutbedringer, o.a.). Bydelen er høringsinstans for en rekke av disse tiltakene, som det – stort sett – er bred tverrpolitisk enighet om i bydelsutvalget (BU) i Vestre Aker

Ett viktig trafikkpolitisk tiltak som bydelsutvalgene selv har beslutningsmyndighet over, er om og eventuelt hvor bydelen skal innføre beboerparkering. Hensikten med beboerparkering er å sikre beboere parkeringsmulighet og å hindre fremmedparkering. Siden mange i vår bydel har tilgang til egne parkeringsplasser, er det fremmedparkering som oppleves mest problematisk. Ikke bare gjør alle de fremmede bilene det uoversiktlig og utrygt for skolebarn og andre gående og syklende; det er også vanskelig å komme seg ut og inn til egen bolig. Det er særlig boligveier som ligger nær t-banestasjoner eller større arbeidsplasser som er belastet.

Etter sterkt ønske fra beboere vedtok BU i 2019 å innføre beboerparkering som en midlertidig, toårig ordning i Frøen-området og Holmengrenda. Spørsmålet om videreføring av denne ordningen skal opp i bydelsutvalgets møte 10. februar. I tillegg har beboere i flere andre områder bedt om at det innføres beboerparkering i deres veier, i og rundt områdene ved Blindern, Vinderen, Holmen og Hovseter t-banestasjoner.

Innspill fra bebeoere

Basert på innspill fra beboerne foreslår AP, SV og MDG i bydelsutvalget at det nå innføres beboerparkering i følgende områder i bydelen:

Beboerparkeringen på Frøen og i Holmengrenda gjøres permanent

Beboerne i Stasjonsveien 45, 47 og 49 gis anledning til å søke beboerparkering i Holmengrenda

Beboerparkering innføres på Nedre Vinderen øst, avgrenset av Sognsvannsbanen, Holmenkollbanen og Ring 3, dvs. i Hafslundveien, Håkon den godes vei, Ivar Aasens vei, Vinderenveien, Kvernstien, Anne Maries vei, Havna allé, Rasmus Winderens vei, Fossefaret og Aasmund O. Vinjes vei.

Beboerparkering innføres på Vinderen vest, i Borgenveien, Charlotte Andersens vei, Tuengen allé, Tuengveien, Hjørundveien, Svalbardveien, Borgenveien og Borgenbakken

Beboerparkering innføres i Gamle Hovseter vei

Beboerparkering innføres i Luftfartsveien

Flertallet i bydelsutvalget har inntil nå vært gjennomgående negative til å innføre beboerparkering i bydelen vår. Det er påfallende av flere grunner: For det første at flertallet ikke aktivt ønsker å benytte det ene trafikkregulerende tiltaket bydelen faktisk selv har beslutningsmyndighet over, men heller foretrekker å bare være en reaktiv høringsinstans for bymiljøetatens parkeringsregulering.

For det andre er det et tankekors at borgerlige politikere foretrekker stive parkeringsforbud fremfor et fleksibelt virkemiddel som beboerparkering, der gjester og andre alltid kan få parkert gjennom en vanlig parkerings-app. Aller mest betenkelig er det etter vår mening likevel at bydelsutvalgets flertall mener seg å vite bedre enn de beboerne som selv ønsker beboerparkering i sine egne boområder, om og hvor det er behov for at det innføres.

Erfaring viser både at de som har fått innført beboerparkering i sitt område er svært fornøyde med dette, og at fremmedparkering og tilhørende trafikk er blitt betydelig redusert. Et poeng er å innføre beboerparkering i større soner – i hele det stasjonsnære området som er belastet av fremmedparkeringen. Derfor har eksempelvis Nordre Aker innført beboerparkering i hele området sør for Ring 3.

Da forslaget ovenfor var oppe i byutviklings-, miljø-, samferdsels- og idrettskomiteen i bydelen 1. februar, fikk det ikke flertall. Innstillingen til BU ble bare en midlertidig ordning ett år til i Holmengrenda og Luftfartsveien, og at ordningen i Frøen-området oppheves når «andre tiltak» kan iverksettes. Vi ser med spenning frem til behandlingen av beboerparkeringssaken i bydelsutvalget 10. februar. Vi håper at et flertall da vil se verdien av dette virkemiddelet for å redusere fremmedtrafikk og trygge bolig- og skoleveier i bydelen vår.

Vibeke Nenseth

Representant for MDG i bydelsutvalget

Ellen Lange

Representant for SV i bydelsutvalget

Peter Hausken

Representant for Ap i bydelsutvalget