Byråd Lan Marie Berg (MDG) mener at Høyres motstand mot å øke bompengetakstene, er årsaken til at blant annet Røatunnel blir nedprioritert.

Publisert: 29.10.2020 kl 11:45

RØA: Akersposten skrev om at byrådet har redusert budsjettet for Røatunnel så mye at Bymiljøetaten måtte avlyse anbudskonkurransen for forprosjektet, som var vedtatt av bystyret som en del av Oslopakke 3. Aktører som hadde jobbet med anbudskonkurransen i flere hundre timer hver, reagerer sterkt på avlysningen.

Høyres forhandlingsleder i Oslopakke 3-forhandlingene, Nicolay Øyen Langfeldt, reagerer sterkt på at Røatunnel på nytt blir trenert av byrådet.

Les saken: Hva i h… er det her?

Han viser blant annet til enigheten som ble oppnådd før sommeren, vedrørende handlingsprogrammet for Oslopakke 3 og det påfølgende vedtaket om Røatunnel i bystyret, med byrådspartienes støtte. I dette vedtaket var Røatunnel sikret ytterligere midler om avsatte budsjettmidler til forprosjektet var for knappe. I stedet reduserte byrådet budsjettet, slik at anbudskonkurransen for forprosjektet måtte avlyses.

Spørsmål til byrådet

Akersposten kontaktet byrådsavdeling for miljø og samferdsel og ba om svar på følgende spørsmål, med henvisning til vedtaket i bystyret:

«Bystyret ber byrådet legge frem en sak med valg av konsept for Røatunnelen i løpet av 2021. Dersom det i 2021 blir behov for mer planleggingsmidler til Røatunnelen enn det som gjenstår av allerede tidligere bevilgede midler til planlegging, skal dette finansieres over avsetningene til lokale vegtiltak og programområder Oslo.»

Kan byrådet fravike dette vedtaket uten varsel?

Hva er nå budsjettet for Røatunnel de neste årene fra byrådets side?

Hva er videre fremdriftsplan for Røatunnel?

Betyr dette at handlingsplanen for Oslopakke 3 ikke gjelder lenger etter avtalen som ble inngått dette året? Røatunnel er det prosjektet det var en tidsplan for og hvor det var oppnådd enighet om budsjettmidler.

Byråd Lan Marie Berg kommenterer

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), svarer ikke på spørsmålene, men kommenterer i stedet på e-post artikkelen i Akersposten med følgende:

«Byrådet i Oslo har hele tiden vært tydelig på at vi trenger å øke bomtakstene for å sikre midler til satsinger som bystyret har vedtatt, som inkluderer opprustning av t-banen, utbygging av trikketilbudet, finansiering av gang- og sykkeltiltak. Det var først og fremst Høyre som ikke ønsket å øke takstene i Oslopakke 3, fordi de ville ha en svindyr og klimaødeleggende motorvei fra Bærum inn i Oslo. Inntektene fra bompasseringene har vært mye lavere enn forventet, og nå må vi prioritere de begrensede midlene til prosjekter som kommer flest Oslofolk til gode. Det betyr at vi satser på kollektivtransporten, gang og sykkelveg, noe som reduserer biltrafikken og bidrar til reinere byluft. Det er underlig at det kommer som en overraskelse på Høyre at byrådet må prioritere når økonomien er stram. Konsekvensen av sviktende bominntekter er at midler til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på t-bane og trikkenettet er satt til et minimum. Bystyret har fattet mange vedtak, også gjennomføring av sykkelstrategien og klimastrategien. Med strammere økonomi har planlegging av Røatunnel fått mindre penger.»

