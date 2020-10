Men skulle ikke de gå andre veien? Nei da!

Det har vakt reaksjoner at lastebilene med henger går fra Huseby mot Røakrysset, med masser som skal ut fra riggområdet for vannbehandlingsanlegget på Huseby.

Publisert: 30.10.2020 kl 16:17

HUSEBY: Lesere hevder at all tungtransport tar denne veien og viser til tidligere informasjon og nettsiden til «Ny vannforsyning Oslo». Der ligger et kart som viser hvor hovedtransportlinjen går. Den går mot Smestadkrysset og Ring 3.

FORVIRRET? Hovedtransporten skal gå mot Smestadkrysset, men det finnes unntak.Kart: Ny vannforsyning Oslo

Akersposten tok turen til Hundejordet for å se om det stemmer. Joda, transporten av masser går mot Røakrysset og i løpet av cirka ti minutter kunne vi se to lastebiler med henger vende nesen mot Røakrysset. Tydelige spor fra riggområdet og ut på veien viser også at dette er hovedutfarten.

Vi spurte Vann- og avløpsetaten om dette er riktig, da det opprinnelig var meningen å spare Røakrysset og småveier for tungtransporten. Etaten har svaret på hvorfor transport går mot Røakrysset.

- Det stemmer ikke at all transport har gått opp til Røakrysset siden oppstart. Akkurat nå jobbes det med å opparbeide riggområde, og da må både topplaget med jord og leire fraktes bort. Til og med tirsdag denne uken ble topplaget med jord fraktet ut fra området, ned mot Smestadkrysset og videre i retning Romerike. Nå de siste dagene har man kjørt ut leire, og da har det blitt kjørt via Røa og videre til Øverland/Steinskogen. Når riggområdet er ferdig opparbeidet og vi er i gang med selve boringen og sprengningen av tunnel, skal massene i hovedsak fraktes til Drammen, og da vil retning Smestadkrysset være hovedrute for massetransporten, sier Anine Falsen kommunikasjonsrådgiver i Vann- og avløpsetaten.

