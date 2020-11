«Men kan du ikke bare holde deg litt unna!»

Mine erfaringer med munnbind så langt gjør at jeg nesten har mest lyst til å ta det av.

Publisert: 13.11.2020 kl 11:30

Munnbindbruk diskuteres opp og i mente, og slik har det vært helt siden pandemien satte kloa i oss i mars.



Bør vi alltid bruke munnbind når vi nærheten av andre? Når vi reiser kollektivt? Når vi handler?

På våren i år var myndighetene forsiktige i sine anbefalinger om munnbind, men da den andre bølgen av korona slo innover oss i oktober, var anbefalingen klar: Bruk munnbind! Nå er det i flere sammenhenger blitt et påbud.

Og det har ført til at vi de siste par ukene har vi sett en enorm endring. Nå er det veldig få som går inn i en butikk eller setter seg på en buss uten å dekke seg til, og ved inngangen til kjøpesentrene står hyggelige, men bestemte vakter og minner om påbudet.

Selv var jeg litt forsiktig i min tilnærming til munnbindbruk. Jeg valgte en stund heller å unngå å gå inn i butikker, eventuelt handle på tidspunkter da jeg hadde butikken omtrent for meg selv. Og kollektivreising har jeg sluttet helt med for mange måneder siden.

Men for en ukes tid siden tok jeg på bindet for første gang. Det var ikke så rart som jeg hadde sett for meg. Man venner seg forbausende raskt til å ha bindet klart.

Minst to meters avstand mellom hvert eneste menneske og munnbind. Da bør det være ganske greit å få smittetallene nedover. Det skulle man tro. Det må jo være grenser for supervirusets egenskaper.

Jeg hadde ikke sett for meg den helt tydelige endringen som skjedde da jeg fikk på munnbindet. For hva opplevde jeg? Jo, at folk plutselig kommer tetter på! At jeg har munnbind gjør at andre med munnbind rett og slett ikke holder like god avstand lenger. Folk kommer tettere inntil når de prater, de venter ikke lenger så ofte tålmodig – og litt bekymret – når en litt smal passasje skal forseres.

Uten munnbind i butikken var det på en måte greiere. Jeg holdt meg langt unna alle andre, og alle holdt seg langt unna meg, både de med bind og de uten.

Nå merker jeg at jeg stadig oftere må rygge, ta et par skritt til siden, høflig be folk om å holde litt mer avstand. Det skjer aldri når jeg ikke har på munnbindet.

Kanskje er det bare jeg som opplever dette? Forresten, det tviler jeg på. Flere jeg har snakket med – på avstand – sier det samme.

Hva er poenget da? Hvis denne opplevelsen da ikke bare sitter i eget hode? Hvis folk virkelig er slappere med å holde avstand bare man har på dette bindet? Tror man at munnbindet er fripass til å gjøre ting nesten som i gamle dager, før mars 2020? Ekspertene har velt uttalt nok antall ganger at munnbind slett ikke hindrer smitte fullstendig?

Vel, jeg kommer til å fortsette å bruke munnbind, og det syns jeg du også bør gjøre. Men jeg kommer til å fortsette å være like hard på minst tometersregelen som før. Og jeg håper du er det samme!

Fredrik Eckhoff

redaktør og munnbindbruker

