«Nye boliger og flere innbyggere stiller nye krav til både kollektivtilbudet og til gjennomgangstrafikken. Både Røa, Vinderen og Slemdal har velfungerende kollektivtilbud med både T-bane og buss, men alle stedene sliter med biltrafikken,» skriver Per-Trygve Hoff (H).

Publisert: 11.12.2020 kl 10:55

Det er ikke mange uker siden mange nye butikker åpnet dørene på Røa Torg. Flere skal det bli, og nå flytter folk inn i de nye leilighetene i Tore Hals Mejdells vei ved torget. Røa er, sammen med Vinderen og Slemdal, i ferd med å bli et av de store, tette og moderne bydelssentre og boligområdene i Oslo vest. Store utbyggingsprosjekter er gjennomført, og nye betydelige prosjekter ligger til behandling.

Nye boliger og flere innbyggere stiller nye krav til både kollektivtilbudet og til gjennomgangstrafikken. Både Røa, Vinderen og Slemdal har velfungerende kollektivtilbud med både T-bane og buss, men alle stedene sliter med biltrafikken. På Slemdal og Vinderen må som kjent alle kjøretøyer stanse når bommene går ned fordi det kommer et T-banetog. Løsningen har gått ut på dato for mange år siden.

På Røa er gjennomgangstrafikken et betydelig miljøproblem. Sist Oslopakke 3, den store samarbeidsavtalen om utvikling og finansiering av samferdselsløsninger i regionen, ble reforhandlet, var det bare Høyre som forsvarte og fikk inn Røatunnelen i avtalen.

Senere er det godt dokumentert at byrådet ikke har løftet en finger for å følge opp avtalen de selv har undertegnet på. Tvert imot har de gjort alt for å trenere og stanse prosjektet. Byrådet har nå, to år etter at de sa det skulle bruke millioner på å utrede både kort og lang tunnel, kommet til at de heller vil velge konsept selv. De har lovet å komme med sitt forslag neste år, men det er ingen grunn til å holde pusten i spenning. Med Raymond Johansen ved roret vil det aldri bli bygget en tunnel.

I forbindelse med at Oslo kommunes budsjett ble vedtatt 9.desember foreslo Høyre at byrådet skulle velge tunnelløsning nå, slik at byggestart kunne skje i 2022. Vi foreslo også at byrådet skulle starte arbeidet med å oppgradere T-banestasjonene på Slemdal og Vinderen til planfrie kryss, samtidig med bygging av nye Diakonhjemmet stasjon. Dessverre fikk ingen av forslagene flertall.

Jeg hører noen av og til hevder at Høyre ikke kjempet sterkt nok for Røatunnelen mens vi satt med makten. Det er en kunnskapsløs påstand. Det offentlige har aldri råd til å bygge alt på én gang, og tunnelen var uansett ikke planlagt bygget før omtrent på denne tiden.

I perioden vi styrte, ble betydelige samferdselssatsing gjennomført, herunder T-baneringen og Lørenbanen, samtidig som både Holmenkollbanen og Kolsåsbanen ble rehabilitert til metrostandard. Det ble bygget veitunnel mellom Sinsen og Økern, Tåsentunnelen kom på plass, og arbeidet med å legge E18 gjennom Oslo i tunnel ble ferdigstilt, for å nevne noe.

De nye trikkene vi nå får, tok vi initiativ til. Etter fem å med det rødgrønne byrådet venter vi fremdeles på bygging av Fornebubanen.

Det spiller en rolle hvem som bestemmer – og hvem som styrer.

Per-Trygve Hoff

Høyres bystyregruppe/byutviklingsutvalget

LES OGSÅ: Et lite lysglimt i mørket for Røatunnel



Følg Akersposten på Facebook



Byrådet har nå, to år etter at de sa det skulle bruke millioner på å utrede både kort og lang tunnel, kommet til at de heller vil velge konsept selv. De har lovet å komme med sitt forslag neste år, men det er ingen grunn til å holde pusten i spenning