MDG: Vil ha utbyggingsombud

– Det å fortsette arbeidet med å redusere trafikk, forurensing, støv og støy blir viktig og utfordrende i året som kommer. Dette blir særlig viktig når de store utbyggingsprosjektene kommer i gang i vår bydel og når regjeringen blander seg inn og forstyrrer byens populære grønne politikk, sier Anders Holten Skånlund, som representerer Miljøpartiet De Grønne (MDG) i bydelsutvalget i Ullern.

Publisert: 19.02.2020 kl 12:25

Anders Holten Skånlund, Miljøpartiet De Grønne, Ullern bydelsutvalg:



BYDEL ULLERN: – Det er en stor jobb å passe på at utbyggerne gjør som de skal. Derfor vil vi arbeide for å få et ombud på plass, slik at innbyggerne og nærmiljøet blir ivaretatt, sier Holten Skånlnud, som er nyvalgt medlem av bydelsutvalgetfor MDG, som fikk to representanter i Bydel Ullern ved dette valget.

De store utbyggingsprosjektene i Bydel Ullern er Fornebubanen, vannforsyningen, nye kraftlinjer, utbyggingen på Skøyen og Lysaker samt den løpende fortettingen. All utbyggingen vil bli belastende for innbyggerne.

– I 2020 tror jeg vi kan få to viktige avklaringer i saker hvor regjeringen er på kollisjonskurs med byens arbeid for en ren og utslippsfri by.

– Og det gjelder?



– Den ene saken gjelder regjeringens såkalte «gavepakke» til Oslo, og dernest kan vi få en avklaring rundt regjeringens gigantiske motorveiprosjekt, E18 fra vest.

Holten Skånlund sier at regjeringen vil dytte en gavepakke på Oslo, som ikke gir mening.

1 krone billigere i bommen?

– Regjeringen vil bruke fem milliarder kroner på to tiltak som ikke betyr noe for noen. Pakken vil gjøre at bompasseringene kanskje blir cirka 1 krone rimeligere. Regjeringen vil samtidig støtte kollektivsatsingen. Bidraget til de kollektivreisende blir på rundt 50 øre per tur.

– Du roper ikke hurra for dette?



– Nei, i tillegg til at tiltakene ikke betyr noe hver for seg, så motvirker de hverandre, sier Holten Skånlund. – Det ene tiltaket flytter noen fra bil til kollektivt, og det andre flytter noe tilbake til bilen. Dette har lite for seg. Dette er uansvarlig pengebruk. Vi vil ha tiltak som trekker i én retning.

E 18-prosjektet får vi kanskje også en avklaring på i 2020. Prosjektet skal koste rundt 40 milliarder kroner og vil gi mer trafikk mot sentrum. Sånt har vi sluttet med i Oslo.

Mindre likegyldighet

– Jeg er optimistisk av natur, så jeg håper og tror at vi i kommende tiår vil oppleve mindre likegyldighet, at verden våkner opp og at vi viser større omsorg for hverandre, verden rundt oss og naturen som vi er helt avhengig av.

Holten Skånlund håper at når 2030 banker på døren, så har verden utviklet seg slik at folk har lavere skuldre, at vi er flinkere til å ta vare på hverandre og naturen, og at vi forsøpler og forurenser langt mindre enn i dag.

– Jeg ser for meg at vi i 2030 har et blomstrende arbeids- og næringsliv som har vært gjennom et ekte grønt skifte, sier Holten Skånlund og legger til at det vi nå opplever, er at næringslivet går foran

Bydel Ullern langt fremme

Holten Skånlund peker på at en rekke store og små bedrifter i vår bydel, ligger langt framme når det gjelder grønn omstilling.

– Jeg håper virkelig at politikerne har kommet etter på dette området i 2030.

Politikken må i årene framover støtte opp om et bærekraftig, moderne og fremtidsrettet næringsliv.

– Det vil på sikt gi oss trygge og meningsfulle jobber. I 2030 har vi forhåpentligvis lagt bak oss dagens petroleumsbaserte næringspolitikk. Dagens næringspolitikk er risikabel, vi gambler.

– Hva gambler vi med?



– Vi gambler på at verden ikke vil klare å nå Paris-målene.

– Nekter for fakta

Holten Skånlund er frustrert over dagens næringspolitikk.

– I dag har vi en politikk som ikke bygger på fakta, men som lener seg på et håp om at verden forblir som før, vi omgir oss med dårlige unnskyldninger og vi viser en pinlig likegyldighet overfor generasjonene etter oss. Og så har vi for liten tro på at vi kan få til nye ting.

– Er det uansvarlig?



– Så absolutt. Både økonomisk og klimamessig. Vi må tenke nytt og komme oss videre.

Vi vet bedre. Vi har kunnskap, mener han.

– Derfor må vi ta grep, og det må vi gjøre nå. Jeg håper vi innser dette lenge før 2030.

Stortingsvalget i 2021

Miljøpartiet håper at velgerne ved det kommende stortingsvalget, tar ansvar og viser hvor klimaveien går.

– Det nye stortinget må ta Norge gjennom et ekte grønt skifte.

Oslo var Europas miljøhovedstad i 2019, og byen ble kåret til Norges mest næringsvennlige kommune.

– Med et sterkt grønt innslag på stortinget kan kanskje også Norge som nasjon bli ledende på både miljø og fremtidsrettet næringsutvikling.

Oppgradert alderdom

– Jeg tror at – når vi er kommet til 2030 – så er alderdommen oppgradert, sier han.

– Hva mener du med det?



– At samfunnet har lagt bedre til rette for at alle kan få en god alderdom.

Det å bli gammel kan innebære begrensninger, men mange har gode og innholdsrike liv.

– Den eldre garde skal få gode og meningsfulle liv. Vi må sørge for at mennesker ikke blir ensomme og isolerte. Vi må unngå passivitet og overmedisinering, sier Anders Holten Skånlund og legger til at de eldre er en ressurs som må tas i bruk i lokalsamfunnet.

