«Vil ha bedre trafikksikkerhet i vår bydel»

Ida Hydle (MDG) vil ha fortgang i planene for å bedre den uholdbare trafikksituasjonen i Bydel Vestre Aker.

Publisert: 20.01.2020 kl 15:40

Den tragiske ulykken mandag 13. januar 2020, der en liten gutt omkom i fotgjengerfeltet på grønt lys i krysset Stasjonsveien/Tråkka viser med all tydelighet at selve trafikksituasjonen i bydelen er uholdbar. Ingen barn ble drept i Norge itrafikken i 2019. Det er ikke tilfeldig at det skjer nå i vår bydel.

Trafikksituasjonen har vært uholdbar lenge. Dette har vært påpekt fra mange aksjonsgrupper, foreldregrupper og beboere enkeltvis over år. I tillegg til Holmen skole og krysset Stasjonsveien/Tråkka og Bjørneveien, har foreldre i en rekke områder i bydel Vestre Aker over lang tid klaget over utrygge skoleveier. Det gjelder blant annet i Voksenkollveien, rundt Huseby skole, skoleveiene til Vinderen skole, herunder Vinderen-krysset, Charlotte Andersens vei, skoleveiene til snart gjenåpnede Slemdal skole, Tennisveien og Gråkamveien. Også andre skoler og barnehager har lignende utfordringer.

Disse problemene for barn og voksne, fotgjengere og syklister i Vestre Aker er generelt forårsaket av overordnete og prekære og uløste problemer:

1. Altfor høy trafikkbelastning, for mange biler som skaper farlige situasjoner

2. For mye gjennomgangstrafikk

3. For høy fart med for få trafikkreduserende fysiske tiltak: skilting, fartshumper, opphevde gangfelt

4. For mye fremmedparkering i bolig- og skoleveiene

5. For få lysregulerte gangfelt

6. Lyskryss med samtidig grønt lys for fotgjengere og bilister som svinger (dette var situasjonen i krysset Tråkka/Stasjonsveien)

7. For få enveiskjøringer eller avstengning av veier

8. Manglende eller for smale fortau

Disse problemene krever felles innsats så vel på by- som på bydelsnivå. Redusert vekst i bilbruk er et tverrpolitisk mål. Konkrete trafikksikkerhetstiltak er et ansvar for bymiljøetaten (BYM), men også bydelen har en viktig tilretteleggende rolle. Et nytt samlende tiltak som skolene i bydelen kan søke å starte opp er Hjertesone rundt skolen som gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle ved at det blir mindre biltrafikk og tryggere stopp- eller hentesoner.

Hjertesone-prosjektet er et samarbeid mellom mange aktører som alle ønsker å fremme barns trygghet, sikkerhet og helse på skoleveien: bl.a. Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Trygg Trafikk, Helsedirektoratet og Miljøagentene. I Oslo har det vært to pilotskoler som har prøvd ut konseptet (Rødtvedt og Ekeberg) mens ytterlige 15 skoler har søkt om å få delta. Av disse er det bare Huseby i Vestre Aker som søkte.

I høstens byrådsplattform tas det sikte på å utvide arbeidet med bilfrie hjertesoner til alle skoler i løpet av 2023. Byrådet organiserer arbeidet med Hjertesoner som eget prosjekt i 2020 med flere millioner satt av til formålet. Råd og veiledning får man av trafikkagenten: http://www.trafikkagenten.no eller fra Bymiljøetaten eller fra undervisningsetaten (midler til oppstart og utadrettet informasjon om at skolen er blitt hjertesoneskole). Spørsmålet er hva bydelen kan gjøre for å være pådriver for å få flere skoler i bydelen med.

Trygg Trafikk har laget en egen hjemmeside med forslag til hvordan komme i gang, med en verktøykasse og med gode eksempler. Likeledes har Utdanningsetaten et informasjonsskriv om å søke å bli pilotskole for prosjektet hjertesone - tryggere skolevei.

Ida Hydle, Vestre Aker MDG

Medlem Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite