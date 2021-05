Utbygger i Melumveien 81 og 83 er i to omganger registrert av Plan- og bygningsetaten for ulovlig trefelling. MDG Vestre Aker, med støtte fra MDG sentralt, har nå anmeldt forholdet til politiet.

RØA: Trærne det er snakk om er felt i forbindelse med utbygging av de to tomtene i Melumveien på Røa. MDG mener forholdet er så grovt at det må anmeldes som miljøkriminalitet, særlig fordi utbygger tross opprettelse av ulovlighetssak på den ene eiendommen, fortsatte med tilsvarende ulovlighet på nabotomten. Det fremgår av besiktigelser som er gjort av Plan- og bygningsetaten, mener de som anmelder saken.

- Det er viktig å ta tak i disse sakene. Gang på gang felles trær ulovlig i forbindelse med fortetting i småhusområdene. Utbyggere bryter bevisst vernebestemmelsene for trær i småhusplanen, uten at dette får særlig konsekvenser når de blir oppdaget, sier leder av Vestre Aker MDG, Kristin Alvsåker.

Kalkulerer

Sammen med en av MDGs representanter i bydelsutvalget, Knut Frederik Horn, har hun overlevert anmeldelsen om miljøkriminalitet til politiet.

- Vi opplever det slik at utbyggere bryter vernebestemmelsene og satser på at de får et overtredelsesgebyr fra Plan- og bygningsetaten, som de legger inn i kalkylen. Hvis ett eller flere trær står i veien for utbygging, og disse felles, kan Plan- og bygningsetaten ilegge et overtredelsesgebyr på maksimum 400 000 kroner. Dette betyr lite i områder hvor nye boliger selges for skyhøye priser. Samme utbygger har forøvrig gått frem på samme måte i forbindelse med et byggeprosjekt på Nordstrand. Den saken er også anmeldt av MDG, sier Horn.

På Nordstrand dreier det seg om ECF Holding som tiltakshaver. Samme selskap er involvert på eiersiden i Melumveien. Anmeldelsen i Seterhøyveien 2 på Nordstrand er henlagt av politiet, men utbygger er ilagt et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner. Se mer om dette lenger ned i saken.

MELUMVEIEN 81 OG 83: Området som skal bygges ut. Google Maps

Spekulanter turer frem

- Nå må det statueres et eksempel mot en utbygger som bevisst bryter reguleringsbestemmelsene som omhandler trær. Vi kan ikke ha det slik at spekulanter kan ture frem som de vil uten at det får konsekvenser. De store flotte trærne er en del av det viktige biologisk mangfoldet med sitt dyre- og planteliv i et etablert småhusområde. I vårt partiprogram står det at grøntområdene i byen ikke bare skal bevares men styrkes. Vi må derfor si i fra når utbygger fjerner grøntområdene i småhusområdene. MDG vil snu denne utviklingen og foreta utbyggingen i småhusområdene på innbyggernes premisser. Vi vil bevare strøkets og arkitekturens egenart i planleggingen av nye boligprosjekter, sier Alvsåker.

KLAR FOR UTBYGGING: Nabolaget har reagert på at byggeområdet er renset for trær og annen vegetasjon. Foto: privat

Hun viser også til klagesaken som er til behandling hos Statsforvalteren Oslo og Viken (tidl. Fylkesmannen).

- I den forbindelse mener vi også at det kommer klart frem at prosjektet ikke er tilpasset bebyggelsen i området rundt, med sine bygningskropper med flate tak. Det er også et problem, at tross bestemmelsene i småhusplanen med tilpasning til øvrig bebyggelse, så ser vi gang på gang at dette ikke blir fulgt, sier Alvsåker.

Ingen straffbar handling

Andre Falchenberg er styreleder i Melumveien 81 AS med Espen Christopher Fasting som styremedlem. Selskapet er av Vestre Aker MDG anmeldt for miljøkriminalitet.

Falchenberg mener at det ikke er snakk om en straffbar handling og dermed ingen politisak. Han mener også at forholdet det er snakk om er to trær i Melumveien 81, hvor Plan- og bygningsetaten har opprettet en ulovlighetssak med varsel om overtredelsesgebyr.

- Det er snakk om en råtten bjørk som hang over huset i Melumveien 81. Dette er dokumentert, blant annet med bilder. Det andre treet var under 90 centimeter i omkrets, 1 meter over bakken. Fylkesmannen (nå Statsforvalteren – journ. anm.) har flere ganger fastslått at trær kan tas når det dreier seg om sikkerhetshensyn. Vi er lovpålagt å sikre at det ikke skal skje skade på person eller eiendom. En fjerdedel av det råtne treet hang over huset og måtte felles, sier Falchenberg.

RÅTTENT: Dette treet måtte felles på grunn av råteskader mener utbygger. Foto: privat

Rent PR-stunt

Han avviser at selskapet ulovlig har felt fire trær i Melumveien 83.

- Vi har felt to epletrær og et tre som var under 90 centimeter i omkrets på den tomten. Vi har ikke gjort noe spekulativt, men fulgt de bestemmelser som ligger i reguleringsplanen. Anmeldelsen som MDG har gjort, mener jeg er et rent PR-stunt i et valgår. Det er rart de vil belaste politiet med dette, sier Falchenberg.

Statsforvalteren bestemmer

- Synes du det er en påkjenning at du i flere tilfeller må stå til ansvar for beskyldning om ulovlig trefelling? Du har også en tilsvarende sak gående i Åsliveien, hvor det er opprettet en ulovlighetssak. Espen Christopher Fasting har i tillegg en ulovlighetssak i Seterhøybakken, som er anmeldt av Nordstrand MDG for miljøkriminalitet.

- Begge anmeldelser ser jeg på som PR-stunt. Når det gjelder Åsliveien så ble et furutre felt, noe jeg mente var greit. I den forbindelse er det Statsforvalteren som skal tolke regelverket. Det ser ikke ut til at Plan- og bygningsetaten har tatt innover seg at det er Statsforvalteren som er overordnet myndighet og som beslutter om dette er ifølge regelverket eller ikke, sier Falchenberg.

Etaten dokumenterte fire nye trær

Plan- og bygningsetaten derimot mener at det er begått ulovlighet både i Melumveien 81 og 83, hvor det foreløpig er opprettet ulovlighetssak for felling av to trær på tomten i nr. 81.

Akersposten har fått tilgang til to notater som omfatter besiktigelse av de to tomtene. Da etaten besiktiget Melumveien 81 i september i fjor, ble de oppmerksom på at utbygger også hadde planer for nabotomten, nummer 83. På denne tomten registrerte og dokumenterte PBE fire trær som målte mer enn 90 centimeter, en meter over bakken. Det betyr i utgangspunktet at trærne har et vern etter småhusplanens bestemmelser. Disse trærne var heller ikke fra søkers side tegnet inn, i forbindelse med søknaden om rammetillatelse.

Blir fulgt opp

Da etaten senere, 28. januar i år, kom på ny besiktigelse, var disse trærne felt sammen med øvrig vegetasjon. Trestubbene som sto igjen ble også målt. I rapporten konstateres det at de er ulovlig felt.

Dette ble altså konstatert 28. januar i år, og Akersposten spurte PBE hvorfor det ikke var opprettet en ny ulovlighetssak.

Seniorrådgiver i Plan- og bygningsetaten, Atle Jan Larsen, svarer i den forbindelse:

– Vi kan forsikre om at sakene om ulovlig trefelling i Melumveien 81 og 83 blir fulgt opp. Bakgrunnen til at vi ikke har fulgt opp eiendommene etter utsendt varsel, er at vi avventer Statsforvalterens vedtak i klagesak om ilagt overtredelsesgebyr i Seterhøybakken 2. Tilbakemeldingen fra statsforvalteren i denne saken vil si noe om våre muligheter til å gi høyere gebyr. Størrelsen på ilagt gebyr er påklaget, og Statsforvalterens vedtak i klagesaken vil derfor være avgjørende for hvordan vi går videre med ileggelse av gebyr i Melumveien 81 og 83. Dette for å sikre oss at vi ikke risikerer å måtte betale sakskostnader i flere saker, i tilfelle vedtaket endres til fordel for klager.

I Seterhøybakken 2 er Fastings selskap ECF Holding ilagt av Plan- og bygningsetaten et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner etter felling av et furutre. Fasting mener at treet måtte felles på grunn av det utgjorde en sikkerhetsrisiko og dermed ikke var søknadspliktig. Han har påklaget saken til Statsforvalteren.

