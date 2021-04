«Måtte Lilleakers livskraftige Kaktus visne?»

«Hasan og gjengen hans på Lilleaker må gi tapt for koronaen. Vår nøysomme Kaktus - vår livsglade nabolagsrestaurant, trengte hjelp den ikke fikk.»

Publisert: 06.04.2021 kl 12:00

Den siste tida har et nytt utslag av pandemien fått økt oppmerksomhet: Long-covid. Det vil si langtidsvirkninger av covid-sykdom som en har vært nokså uforberedt på og som ser ut til å være vanskelig å få bukt med. Som i større grad krever spesiell behandling for å gi tilbake sunn helse og et godt liv.



Er det begynnelsen på en annen langtidscovid vi ser utslag av når det i påskeuka slo imot oss en fortvilende overskrift:

Etter 23 års drift er det slutt

Hasan og gjengen hans på Lilleaker må gi tapt for koronaen. Vår nøysomme Kaktus - vår livsglade nabolagsrestaurant, trengte hjelp den ikke fikk.

Hva er det da som skjer? Hvorfor skjedde det ikke noe i tide - for å sikre at et mildt utslag av koronaen ikke skulle få et fatalt utslag? Og bli ikke bare langtidscovid - men fatal covid.

Var det ingen som kunne få Kaktus på intensiven og gi pustehjelp når det trengtes som mest? Var det ingen som hadde tilgang til nødvendig respirator for å hjelpe over kneika? Som hadde mulighet og skjønte hva slags sted dette er. Som innser hvor viktig dette stedet har vært og skjønner berettigelsen og nødvendigheten av det også framover - i postpandemi-tida - når vi skal begynne å leve normalt igjen.

Hvor ble det av - i praksis - alt det vi har hørt om - alt det som er satt inn for å berge oss gjennom pandemien?

Økonomisk støtte har vi hørt mye om. Slikt som en kunne lene seg på - når det bokstavelig talt røynet på og var helt påkrevd med litt ekstra hjelp for å holde seg i live til post-pandemi-tida.

Men hvor er fornuften og effekten av tiltak – sånn helt på ordentlig, for vår hverdagsvirkelighet - når det innebærer at vi faktisk mister en institusjon som Kaktus?

Det er jo nettopp sånne steder som Kaktus og alt den har ved seg og gir oss, som vi lengter tilbake til. Som vi savner så aldeles fortvilende sterkt i denne nedstengte og innelukkede tida!

Denne fortvilelsen er det faktisk lov å sidestille med andre dimensjoner og utslag av pandemien. Folk som mister jobb, blir permittert og får det ulevelig med dårlig økonomi - vi fortviler med dere alle.

Men når normale tider kommer tilbake, trenger vi jo ikke bare jobbene våre, travelheten og det velkjente tidspresset.

Vi trenger ikke minst de snille pusterommene. Det stedet vi har gledet oss til å oppsøke igjen, når vi slipper ut av isolasjonen hjemme.

Hvor skal vi møtes da - hvis disse stedene er vekk? Fortsette med parktreff? Eller tvinges til glatte lokaler i store kjeder - uten historie og velkjent atmosfære - uten folk med et smilende gjenkjennende hei - når du kommer innom.



At en sånn solid og betydningsfull institusjon i nabolaget som Kaktus - bare skal forsvinne, er sårt og faktisk ganske alvorlig.

Ti personer mister jobben. Et virkelig kjært og superpopulært møtested i lokalmiljøet forsvinner. Der folk hadde sine samlinger - fra vugge til grav - og treffsted for ulike sosiale og aktive grupper, foreninger og organisasjoner. Og en trivelig restaurant + en bar som åpenbart også møtte et behov for å treffes for dem som kanskje neppe ofte tok middagen her.

Et viktig og solid treffsted – til hverdags og fest altså – en møteplass for så mange av oss. Et sted å samles når en trenger å samle flere enn i stua hjemme. Et sted å oppsøke når en kjenner for en prat - en plass å hente støtte. Når en trenger litt utveksling med en annen person. Og et sted å gjøre av seg når en trenger å lufte seg litt - komme litt unna det hjemlige. Og når en ville kose seg med søndagsmiddagen et annet sted enn hjemme.

Er det dette også alle andre bydeler i Oslo står foran i møte med den tilstundende og etterlengtede gjenåpningen av hverdagene våre?

Det er jo Kaktus som skulle være der for oss når vi tar fatt på veien til et mer normalisert liv. En del av nærmiljøet vårt der vi alle blir både sett og møtt med omsorg. Med et muntert smil og et gjenkjennende hei.



Her er alt det vi nå nettopp har savnet i mer enn et år!

Her hadde vi et ujålete omdreiningspunkt med så mange kvaliteter og et godt sted å være for så mange av oss. Her møtte du folk fra ulike samfunnslag og med særdeles ulike profesjonelle roller.

Fellesnevneren? Vi trivdes. Hasan og Kaktus-gjengen sørget for det! Derfor kom vi tilbake!

Hvorfor måtte det ende sånn?

Akersposten undret seg kanskje også over det; avisa kontaktet for eksempel gårdeier. I oppslaget leser vi at gårdeier allerede har hatt «nye friere» på døra. Han kan nemlig fortelle at han allerede har hørt fra en interessent som ønsker å etablere et italiensk konsept i området... Han håper at det kan bli en realitet, får vi vite ... Og synes kanskje da i all enkelhet at «saken» er løst?

Fordi Kaktus nærmest kan erstattes av «noe italiensk»? Men Kaktus er jo så uendelig mye mer enn noen vegger rundt et sted å få seg en matbit.

Sånn som vi hadde gledet oss til neste porsjon køfte. Planen har vært lagt for lenge siden - å innta den med champagne etter gjenåpningen! I ren begeistring og gjensynsglede!

Kaktus-kunde