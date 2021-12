Måtte droppe feiring, men julegranen er tent!

Årets julegrantenning på Lucia-dagen mandag ble amputert. Det må Covid-pandemien ta skylden for. Men ingenting kunne hindre at lysene ble tent på det vakre treet som skal glede oss gjennom hele julen.

Publisert: 15.12.2021 kl 10:22

HOVSETER: I år ble det hverken fakkeltog, solbærtoddy, pepperkaker eller juleposer til de minste barna. Det skyldes selvfølgelig pandemien. Men julegranen står der stolt og vakker. Det sørget Tore Samuelsen fra Slemdal Lions for.

– Dette er en årlig oppgave vi gledet oss til. Vanligvis er vi en hel Lions-gjeng her, så det var litt stusselig at det ikke ble behov for flere enn meg i år. Heldigvis var det mange som kom bortom og sa hei. Det ga et tydelig svar på at julegranen er etterlengtet. Vi har et meget godt samarbeid her, sier Samuelsen.

Med seg under tenningen hadde han Steinar Braa fra NAV Hovseter og Christian Sæther, aktivitetsleder i Voksenenga nærmiljøhage.

Et omfattende samarbeide

Selve juletreet og tenningen av det, er kanskje det mest synlige, men opp igjennom årene har befolkningen, Lions og bydelen samarbeidet om mange tiltak. En som kjenner historien godt er Aril Dahl. Han kan fortelle om skiskoler og svømmeundervisning for de som har trengt litt ekstra hjelp for å mestre det.

– Et større samarbeid med mange tilbud ble mulig etter at alle Lions-klubbene i Oslo bestemte seg for en større felles innsats. Bydel Vestre Aker har støttet den lokale delen av dette hvert år, forteller Aril Dahl.

Han forteller at unge og barnefamilier med særlige behov har fått være med på overnattingsturer til Dyreparken i Kristiansand, til Skeikampen, og dagsturer til Langedrag eller Bjørneparken i Hallingdal.

– Ja, det har vært mye spennende å være med på sammen med en flott gjeng deltakere. turer til Oscarsborg, turer til Tusenfryd, turer til Sørkedalen, turer til Maridalen, besøk til trampoline aktiviteter, Eventyrfabrikken, Skullerudstua og ...

En liste så lang at vi nærmest må stoppe Aril Dahl i hans gjennomgang. Han understreker at gleden er gjensidig og må deles mellom deltakerne, arrangører og frivilligheten.

Julegaver på B7

Slemdal Lions har et godt samarbeide med B7, den populære ungdomsklubben på Hovseter. Blant annet inviteres ungdommen med for å tjene noen kroner når Lions Slemdal er vekslingsvakter under Holmenkoll-stafetten og Oslo Maraton.

Det er også B7 som blir stedet for julepakker og gaver fra Lions i år.

– Selv om juletrefesten måtte utgå i år, vil både julepakker og kinobilletter bli levert til B7, avslutter Aril Dahl.