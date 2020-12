Masterchef-dommer tar over kafeen

1. januar overtar Gregory Paul driften av kaféen i menighetslokalet ved Ullern Kirke, også kjent som Holgerslyst Café. Her skal begrepet «nabolagskafé» rendyrkes til fulle, med kafédrift alle dager.

Publisert: 03.12.2020 kl 08:20

ULLERN: Gregory Paul er opprinnelig fransk, men har bodd i Norge i 20 år. Han er utdannet kokk, og har de senere årene jobbet med mange ulike restaurant- og matprosjekter. Blant annet jobbet han tett med Eyvind Hellstrøm og Bagatelle i mange år. Han har vært restaurantsjef på både Kolonihagen og Ylajali, og er også for mange kjent som den litt strenge franske kokken på Masterchef.

Det skriver Ullern menighet i en e-post til Akersposten.

Nabolagskafé

Gregory Paul har et brennende engasjement for gode matopplevelser, og for det å skape en lokal møteplass som er åpen og tilgjengelig. Det er tydelig at han gleder seg veldig til å åpne på nyåret.

– Jeg ønsker å skape en virkelig ekte, genuin nabolagskafé, sier Gregory. – Vi skal åpne tidlig om morgenen hver eneste dag. Her skal det dufte godt, ferskt bakverk og vi skal lage den beste kaffen. Vi skal i første omgang servere ulike enkle retter, som sandwicher og salater, der fokus er på smak og lokale, ferske råvarer, fortsetter han.



– Her skal det være et tilbud til alle de som leverer barna på skolen eller i barnehagen, eller som kunne tenke seg et godt dagtilbud for nabolaget. Åpenhet og lysten til å treffe andre og bruke området skal drive oss, sier han.

Kveldskonsept

Han har nå inngått avtale med Ullern Menighet om å bli ny driver av det som hittil har gått under navnet Holgerslyst Café. I tillegg til den daglige driften av nabolagskaféen jobbes det også med et helt nytt kveldskonsept, spesielt for helgene.

– Plasseringen av kafeen er helt unik, og med en utsikt og nabolag som gir store muligheter, sier Paul. – Jeg ønsker å skape et tilbud som setter høye krav til gastronomi, uten at det nødvendigvis behøver å være dyrt. Ullern-folk setter pris på gode råvarer og god matkvalitet, og dette gleder jeg meg til å presentere på nyåret.

– Vi er veldig glade for å ha inngått avtale med Gregory, sier leder av menighetsrådet i Ullern, Stig Asplin. – Det vi også setter så stor pris på, er at han viser hvor viktig det er med en slik kafé i samarbeid og rolle med en menighet. Vi ønsker at Ullern menighet skal være et samlingspunkt for alle, og at kaféen skal være ett av mange årsaker til å besøke oss.

Gregory Paul har inngått avtale om å overta driften av kafeen fra nyttår, og gleder seg til å vise frem både kafémenyen og innholdet for kveldsrestauranten så fort som mulig på nyåret.

