MartinCrossen går som planlagt mandag kveld

Publisert: 09.03.2020 kl 12:10

RØA/SØRKEDALEN: En Akersposten-leser har henvendt seg til redaksjonen med spørsmål om det er riktig av Røa IL å gjennomføre arrangementet MartinCrossen i langrenn mandag kveld.

MartinCrossen er et renn med opptil 1000 barn som deltakere, og disse kommer fra mange klubber i Oslo og omegn. I tillegg er det mange foreldre, søsken og frivillige på plass. Rennet skulle egentlig vært arrangert på Voksenjordet på Bogstad, men på grunn av snømangel er det flyttet til Sørkedalen.



Rennet er oppkalt etter Røas skihelt Martin Johnsrud Sundby, som er tilstede på arrangementet.

– Vi har fått spørsmål til redaksjonen om det er forsvarlig av Røa IL å arrangere dette rennet. Hvordan vurderer dere det i Røa? var spørsmålet vi stilte til arrangørene.



Per-Ivar Stokkmo i Røa IL svarer: – Røa IL tar selvfølgelig situasjonen rundt Corona-virussmitte på høyeste alvor, og vi har og har hatt en kontinuerlig vurdering rundt gjennomføringen av arrangementet i over halvannen uke.

Stokkmo sier at de i samråd med sin arrangementslege, Vibeke Juliebø, har utarbeidet en egen risikovurdering direkte knyttet til corona-smitte for MartinCrossen i år.

– Juliebø har fremdeles dialog med kommunelege og Folkehelseinstituttet for at vi hele veien skal gjøre gode, faglig baserte valg for at MartinCrossen skal være et trygt idrettsarrangement.

Forebyggende tiltak

I vurderingen har de trukket frem blant annet at dette ikke er et internasjonalt arrangement, men lokalt med deltakere fra Oslo og Viken. Det er dessuten ikke påvist noen smittede i Røa IL.

– Det er pr. 8. mars fire personer fra 2006-gruppen som er satt i karantene som et forebyggende tiltak som følge av at de har en i klassen som har blitt smittet i Italia. Det er ingen av disse fire som har fått påvist smitte, men én av disse er testet. Svar foreligger mandag 9. mars, sier han og understreker at ingen personer, eller noen i deres familie, skal møte opp på arrangementet.

– Selv om det er 1000 løpere til start, er starten spredt. Første startende er cirka kl. 17.15 og siste cirka kl. 20:15. Hovedtyngden av utøvere er barn, og på slike arrangement reiser flesteparten av både løperne og foreldre hjem kort tid etter at en selv/deres egne løpere har kommet i mål og fått medalje, sier Stokkmo.



Han poengterer også at arrangementet er utendørs, og premieutdeling forgår også utendørs. De fleste kommer seg også til Sørkedalen i privatbiler, ikke med offentlig transport. Kioskpersonalet skal også utvise særlig varsomhet. Det skal blant annet benyttes hansker i kiosken. Det er besluttet å flytte kafeen ut i friluft.

Ikke helt frisk? Hold deg hjemme!

Videre viser Stokkmo til at startområdet er utvidet for å få større avstander, foreldre får ikke adgang til målområdet, det blir ekstra distribusjon av hånddesinfeksjonsprodukter på arenane, og det blir ingen form for håndhilsing og/eller klemming mellom utøvere eller arrangører før, under eller etter rennet. Dette gjelder også på premieutdelingen.

– Vi er tydelige på at personer som ikke føler seg friske, ikke skal delta. Dette gjelder såvel utøvere som arrangører, foreldre, støtteapparat og tilskuere, sier Stokkmo.

