«Marsjordre til byrådet for ungdomsskole på Skøyen»

Om kun ett år risikerer i overkant av 100 elever ved Skøyen skole å stå uten et ungdomsskoletilbud i nærmijøet. Majorstuen skole, som elevene sogner til har vært smekkfull lenge. Det samme er alle nærliggende ungdomsskoler.

Publisert: 29.06.2020 kl 13:30

Et bredt flertall i bystyret(Ap, MDG, SV, Høyre, Frp, Venstre og KrF) har vedtatt at byrådet skal sørge for etablering av midlertidig Hoff skole i nærområdet til Skøyen skole til skolestart 2021. Vedtaket er helt avgjørende for å ivareta gode oppvekstvilkår for ungdom i vårt nærmiljø.

Fra neste høst finnes det ikke noen klar plan for hvor barna på Skøyen skal gå på ungdomsskole. Usikkerheten plager barn i en sårbar fase i livet og bekymrede foreldre. Flere ser seg nå om etter offentlige eller private alternativer i tilfelle kommunen svikter.

Utdanningsetaten (UDE) jobber for å etablere paviljonger i nærområdet til Skøyen skole. Dette vil gi en forutsigbar løsning frem til den sterkt forsinkede Hoff skole en dag står klar. UDE har møtt på planutfordringer i dette arbeidet. Skøyen FAU, og nå også bybstyret, ber byrådet sørge for at kommunens etater får nødvendig drahjelp slik at dette kan løses i tide. Det haster. Vi regner med at vedtaket følges opp med nødvendige bevilgninger i høstens budsjett. Marsjordren er gitt.

Og her er bystyrets vedtak:

Hoff skole

Byrådet bes sørge for at pågående arbeid med å etablere en midlertidig løsning for ungdomstrinnet på Hoff skole i nærområdet til Skøyen skole gis nødvendig prioritet i aktuelle etater. Arbeidet med etableringen må få en løsning snarest, slik at et tilbud kan være klart til skolestart 2021.

Sigurd Mikal Karoliussen

FAU-leder - Skøyen skole

Iselin Nordenhaug

Skolebehovsgruppen Skøyen FAU

