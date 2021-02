Avansert jakt i Lysakerelven

Det kunne se ut som en leteaksjon. Og det var det. Men ikke på jakt etter mennesker som kan ha forsvunnet gjennom isen på Lysakerelven. De seks som beveget seg langsomt på isen mellom Fåbrofossen og Jarfossen, var på jakt etter fisk. Utstyrt med avansert peileutstyr var det Marianne-Isabelle Falk som var fiskeren.

Publisert: 25.02.2021 kl 12:00

LYSAKERELVEN: Resten av gjengen var et solid støtteapparat fra den frivillige organisasjonen SSD – søk- og sikringssdykkerne.

Marianne-Isabelle var på jakt etter fisk som er merket med en chip som kan sammenlignes med ID-merkene for hunder og katter. Med sin bærbare antenne søker hun i vannet, og når signalene treffer merket fisk, vil disse straks bli lagret i en minnebrikke hvor man også kan lese av fiskens posisjon.

Del av masteroppgave

– Men hva er vitsen med denne jakten?



– Jeg er i gang med en masteroppgave ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) i naturforvaltning. Det jeg ønsker, er å sammenligne fiskesamfunnene nedenfor og ovenfor vandringshindre i Lysakerelven og Isi-elven, sier Falk.



Det er snakk om å lage en laksetrapp også i Fåbrofossen. Dette er ikke avgjort, men det er en vurdering som går. Med en laksetrapp vil laksen kunne komme seg mye lenger opp i Lysakerelven.

– Vi tror at stor fisk vil kunne klare å forsere Jarfossen, og med laksetrapp ved Fåbro vil da laks kunne vandre hele elven opp helt til fossen ved Røa. Dette er også en del av et større prosjekt der elvene og bekkene rundt Oslofjorden kartlegges for å se hvor tiltak kan gjøres for å forbedre forholdene til sjøørreten i Oslofjorden.

Følger med på fisken

Det er satt ut yngel i flere år mellom Fåbro og Jar.

– I fjor høst var jeg ute og fanget de små fiskene i dette området ved hjelp av el-fiske. Man bruker et apparat som skaper et strømfelt i vannet. Fisken tiltrekkes av anoden, og da kan de fanges ved hjelp av hov. En del av disse ble merket med en chip – et passivt merke som gir et signal når jeg går over med en antenne. Hver fisk har et unikt nummer, sier hun.

– Når jeg får utslag på antenne, lagres det nummeret i en minnebrikke og merket av på GPS. Det vil si at jeg kan vite at den fisken jeg merket i september, nå har flyttet seg nedover elven og bruker nå dette habitatet. Disse studiene gir oss kunnskap om hva slags fisk som lever her, størrelse, dødelighet og hvilke deler av elven fisken bruker.



– Hvordan ser du på Lysakerelvens fremtid som lakse-elv?



– Den er god. Det tas jo mye stor fisk her allerede, og spesielt med en laksetrapp ved Fåbro vil man åpne opp for et mye større elve-strekke som kan brukes for naturlig gyting. Og det er veldig gunstig for både laks og sjø-ørreten som sliter i dag, spesielt med tanke på påvirkningene som kommer i det naturlige gyteområdet med byggingen av Lilleakerbyen. Men det går jo bekostning av ørretstammen som bor der fra før av, sier Marianne-Isabelle Falk.