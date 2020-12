Byrådet må svare på det store engasjementet og komme på banen, engasjere seg og foreslå konkrete løsninger på skolesituasjonen i Bydel Ullern, skriver Hermann Smith-Sivertsen og Birgit Osnes.

Publisert: 08.12.2020 kl 09:12

Bydel Ullern opplever som mange andre bydeler et stort press på infrastruktur når store utbygginger fører til behov for større kapasitet, spesielt på skolene. Mangelen på skolekapasitet i Bydel Ullern er prekær. Det som er akutt akkurat nå, er for elevene ved Skøyen skole, som står midt i en strid om hvor 50 % av dem skal gå på ungdomsskole fra høsten 2021. Årsaken til dette er bygging av den nye skolen på Hoff som per i dag er 7 år forsinket.

Løsningen som skoleetaten har kommet med, er en paviljong på Ris som vil resultere i at det blir Oslos største ungdomsskole med 9 paralleller. Engasjementet blant foreldre er stort, og mange ønsker ikke en så stor skole, som man mener vil føre til dårligere miljø sosialt og også dårligere læringsmiljø.

Byrådet må svare på det store engasjementet og komme på banen, engasjere seg og foreslå konkrete løsninger, uttaler årsmøtet i Ullern Høyre. Byrådet bør også vurdere om skolen på Hoff kan påbegynnes før reguleringen av Skøyen er vedtatt, slik flere næringsbygg gjennom flere år har fått tillatelse til. Antall barn som skal begynne på ungdomsskolen, er ingen overraskelse, og det bekymringsverdige er at et stort antall elever opplever at det ikke er forutsigbarhet i hvor de skal starte på ungdomsskole.

For barnetrinnets del vil det om få år bli en betydelig mangel på skoleplasser spesielt på skolene vest i bydelen. Denne mangelen vil kun kunne løses ved nye skoler, da vi ikke kan sende elevene over kommunegrensen til Bærum. Byrådet må raskt fremvise at de har konkrete planer for plassering av ny barneskole i Ullern vest - hvis ikke mener Ullern Høyre at Byrådet må vurdere å leie skolebygg for å ikke havne i en ny og uforutsigbar situasjon der elever og skoler må ta til takke med brakker og midlertidige løsninger.

En lenge planlagt rehabilitering av Smestad skole er også forsinket, og Ullern Høyre stiller spørsmål om man ikke skal utvide Smestad med 1-2 paralleller når man allikevel skal i gang med en rehabilitering, når man ser at området vil ha bruk for kapasiteten i nær fremtid.

Årsmøtet i Ullern Høyre oppfordrer også sterkt rådhuset til å prioritere og inkludere strenge krav til sosial infrastruktur når nye utbygginger av boliger blir godkjent.

Årsmøtet i Ullern Høyre ber om at Oslos byråd snarest kommer på banen i disse spørsmålene. Ansvaret for skolene ligger ikke under Bydel Ullern, men under Utdanningsetaten i Oslo kommune der byrådet har det politiske ansvaret.

Hermann Smith-Sivertsen

leder Ullern Høyre

Birgit Osnes

nestleder Ullern Høyre