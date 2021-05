– Mange utvikler ensomhet og psykisk sykdom som en følge av å være altfor mye alene

– Vi føler ofte at vi ikke strekker til, at vi skulle hatt flere å spille på når en vakt inneholder så mange oppgaver, sier Randi Håbrekke, sykepleier i hjemmetjenesten i Bydel Ullern, etter 14 måneder med jobb under pandemien.

Publisert: 24.05.2021 kl 08:04

BYDEL ULLERN: Enkelte yrker tillater ikke hjemmekontor eller annen skjerming selv om det er pandemi. De ansatte i hjemmesykepleien er blant dem som har hatt direkte pasientkontakt uten mulighet for hjemmekontor eller annen skjerming nå i snart halvannet år.

Randi Håbrekke jobber som sykepleier i hjemmetjenesten i Bydel Ullern og er en av dem som har stått i førstelinje med lange vakter siden mars i fjor. Hvordan har det egentlig vært?



– Først og fremst må jeg understreke at jeg trives veldig godt i jobben min. Jobben som sykepleier i Bydel Ullern er utfordrende og givende, og det gir mye mening å jobbe slik vi gjør. Men jeg synes det har vært et tøft år. I begynnelsen av pandemien leide bydelen inn personale fra bemanningsbyrå for å sikre at det var tilstrekkelig med personale ved eventuell smitte i tjenesten. På dette tidspunktet var vi også fulle av pågangsmot, og ville brette opp ermene og gå i krig mot pandemien. Vi ville sørge for at de sårbare og risikoutsatte gruppene i samfunnet fikk den hjelpen de trengte, og det gjorde de. Her i Ullern har vi hatt lite smitte og ingen dødsfall blant brukerne våre. Vi har vært heldige, men også veldige flinke til å påse at smittevernreglene overholdes.

– Da avtalen med vikarene tok slutt i august 2020, hadde vi jo mer dreisen på dette med smittevern og håndteringen av hjemmebesøk under en pandemi, men vi merker godt at vi har færre ressurser å spille på. Folk blir slitne. Det er lange vakter og krevende med smittevern over så lang tid. Vi kan ha 15-18 besøk på en vakt som ansvarlig sykepleier. Da gjelder det å kunne prioritere og inneha kunsten av å være tilstede hos den enkelte bruker. Du skal tross alt ha full fokus på hver bruker ved hvert besøk.

– Har du vært redd for å bli smittet selv?



– Jeg har vært redd for å smitte andre, redd for å påføre andre smitte og redd for å ta med smitte hjem til min egen familie. Man blir veldig oppmerksom på symptomer, og jeg var nok mye redd for dette før jeg fikk vaksine. Nå er det en helt annen situasjon siden vi er så heldige å ha fått vaksinen. Nå er jeg trygg. Det føles bra. Dessuten har lederen vår, Kari Teppan, tatt godt vare på oss. Vi har blitt som en familie. Jobben har vært lim i denne «ensomme» perioden. Det er et godt samhold i hjemmesykepleien, og jeg opplever at alle støtter hverandre. Jeg er imponert og stolt av både de jeg jobber med og stedet jeg jobber.

– Hvordan er situasjonen nå?



– Vi merker at det begynner å tære på for mange av brukerne. Flere har sittet nærmest i isolasjon i over et år, og mange får psykiske lidelser. De som gikk på dagsenteret før pandemien, og hadde det som sitt lyspunkt og sosiale arena, har hatt det tøft, og har det fremdeles tøft. Mange utvikler ensomhet og psykisk sykdom som en følge av å være altfor mye alene. Det er trist å se, men også veldig alvorlig. Når vi er på hjemmebesøk, må vi se helheten, ikke bare det nedskrevne vedtaket til brukeren. Enkelte ganger er det veldig ille. Selvmordstanker, søppel over alt og mange har kompliserte sykdomsbilder. Det er mye å ta inn, så det er viktig å skille mellom jobb og privatliv. Vi føler ofte at vi ikke strekker til, at vi skulle hatt flere å spille på når en vakt inneholder så mange oppgaver. Da er det viktig å tenke på alt det fine ved jobben som sykepleier. Jeg møter så mange vakre mennesker hver eneste dag, og opplever så mye takknemlighet, så det er jo verdt det. Ellers hadde jeg ikke jobbet her i 20 år! Nå har jeg troa på vaksineringen som er godt i gang, og håp om bedre tider. Dessuten er jeg svært takknemlig for å bo i Norge.