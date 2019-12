– Mange tror at dette bare er en sånn hagesport

I Voksenhallen slår ungdommer til fjærballer på et nivå helt oppe i norgestoppen. Ja, Petter (16) har til og med seriøse ambisjoner om å bli best, i hvert fall i Norge.

Publisert: 09.12.2019 kl 10:55

VOKSEN: Det er ikke så mange klubber som har badminton på programmet. I Oslo kan badmintonklubbene telles på én hånd, og en av dem finner vi i Vestre Akers Skiklub (VASK). Hver mandag, onsdag og fredag ettermiddag settes nettene opp i Voksenhallen, og fjærballer og racketer hentes frem. Her er det badmintonskole for de litt uerfarne, fulgt av juniorer og seniorer som trener aktivt for å løfte seg til et høyere nivå.

Flyttet og vokste

Badmintonklubben ble en del av VASK da den flyttet på seg fra Bygdøy/Monolitten til Voksenhallen i 2011. Da var de 30 spillere, og på åtte år har gruppen vokst til i underkant av 150.

– Vi har litt over 80 juniorer i trening, den yngste gruppen er mellom seks og åtte år. Her kan barn som går siste år i barnehagen, starte med badmintontrening, sier styreleder for badmintonklubben, Jeanette Svendsen. Hun har selv i mange år vært en ivrig spiller på godt nivå.



– De aller fleste vet hva badminton er, men ikke alle tenker på at det også er en ordentlig idrett, en fysisk krevende en, sier hun.

I dag er det rundt 5000 aktive spillere i Norge, men vi skal ikke lenger enn til vårt naboland Danmark, for å finne noe tilnærmet badmintonfeber. Så er da også Danmark Europas ledende badminton-nasjon.

– I Danmark har nesten hvert eneste idrettslag sin egen badmintonhall, sier Tine Wærsten, styremedlem i klubben. Ellers forbindes gjerne badminton med Asia, der sporten er blant de aller største.

Wærsten forteller at det stadig siger på med flere som ønsker å spille badminton i Voksenhallen.

– Utfordringen er halltid. Vi har ikke så veldig god kapasitet, sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Styreleder Jeanette Nilsen (t.v) og styremedlem Tine Wærsten forteller om økende interesse for badminton i Oslo vest. Og det er plass til flere! I bakgrunnen, på benken til høyre, ser vi trener Adrian Resa i gang med å tegne og forklare for spillerne. Foto: Fredrik Eckhoff

Ungdommer med ambisjoner

Vestre Aker Badminton har mange ivrige juniorer i trening, og flere hevder seg godt i de såkalte rankingturneringer, der landets beste møtes. På rankinglistene finner vi for eksempel Boyan Yu som nummer ni i single for gutter under 19 år, Petter Tryland Laheld som nummer to i gutter 17 år, Bjørn Deron Leyser Henriksen nr. 9 i singel gutter 17 år, og Nicoline Wærsten som nummer seks i jenter 15 år.

Akersposten får huket tak i Petter (16), som altså er helt der oppe blant det beste under 17 år. Denne onsdagen holder han det gående i ett i flere timer i strekk. Først trener han med juniorene, før han fortsetter med seniorgruppen.



Petter vant faktisk en rankingturnering nylig, så han er i støtet. Gutten fra Ullerntoppen forteller at i badminton får man brukt hele kroppen, ikke minst hodet.

– Det er viktig å i god form, både fysisk og psykisk, sier han. – Jeg har holdt på med dette i litt over seks år, og det blir stadig morsommere.

Unggutten er å finne i hallen minst tre ganger i uken, og han har klare mål med spillet sitt.

– Målet er å vinne det uoffisielle norgesmesterskapet under 17 år. På sikt er målet å vinne NM senior, men det er et godt stykke opp til det nivået, sier han.

Petter spiller også på seniorlaget til Vestre Aker Badminton, som nå har rykket opp i eliteserien. Her er det 10 spillere på laget, miks av begge kjønn.



(Artikkelen fortsetter under videoen.)



Ragne og Eirik trener double.

Ragne Russnes, som er et par år yngre (snart 14), er også fra Ullern. Hun forteller at hun kom inn i badmintonsporten fordi hun og en venninne var nysgjerrige på hva dette var. Det var i 2015, og nå er hun hekta…

– Mange tror at det bare er en sånn hagesport, men det er jo ikke bare det. Jeg syns det er gøy og kommer til å holde på med det så lenge jeg har tid til det og det er gøy, sier Ragne, som på den siste rankinglisten er nr. 23 i landet under 15 år i single.

Målbevisst trening

– Vi har de siste årene jobbet målbevisst for å styrke juniorsatsingen og rekrutteringen til klubben, sier styreleder Svendsen. De har blant annet tatt i bruk den internasjonalt anerkjente teknikktreningsmetodikken Teknika, og har egne «satsingstreninger» for de ivrigste, yngre spillerne.

– Dette viser seg nå i gode sportslige resultater. Klubbens strategiske målsetning er å ha åtte spillere blant topp ti i sin aldersklasse i Norge innen utgangen av 2022, sier hun.

Hun forteller også at klubben har startet opp Badmintonskolen for nybegynnere, Skoleprosjektet, hvor klubben tar over gymtimene på barneskoler i nærområdet i en tre ukers periode og gir gratis opplæring. I tillegg har de engasjert den spanske treneren Adrian Resa, som har vist seg å være et viktig element for å få til juniorvekst de siste årene.



– Det er skikkelig gøy å se at flere og flere barn og ungdommer i området synes det er moro med badminton, Jeanette Svendsen.

Er du nysgjerrig, les mer på Vestre Aker Badmintons nettside.

Fakta Om Vestre Aker Badminton:

Etablert som egen gruppe i Vestre Akers Skiklubb i 2011, stiftet i 2006 under BMIL Badminton.

147 medlemmer, 66 seniorer og 81 juniorer, og en av Osloområdets største badmintonklubber. Jevn medlemsvekst de siste årene, og økt fra 125 til 147 medlemmer gjennom fjorårssesongen. Nye juniorspillere (22 spillere) sto for hele veksten. Strategisk målsetning om 170 medlemmer i 2022.

Sportslig målsetning for 2022: Lag i eliteserien for senior. 8 spillere blant topp 10 i Norge i sin aldersklasse. Status per 17. november 2019: Spiller i Eliteserien for seniorer (rykket opp i år fra 1. divisjon), samt seniorlag i 1. og 2. divisjon, og juniorlag i lagserien for U15 (2005 og 2006) og U13 (2007 og 2008). Har fire spillere blant topp 10 i Norge Om badminton:

Verdens raskeste racketsport

135 millioner aktive spillere på verdensbasis – verdens 3. største idrett

Olympisk idrett med fem disipliner: damesingel, herresingel, damedouble, herredouble og mixed double Norges badmintonforbund: https://badminton.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx Badmintonportalen.no: Rangeringsstatistikk, turneringsresultater mv.

Følg Akersposten på Facebook