– Mange eldre syns nok nå at alt plutselig er apper og QR-koder og sånn

– Eldre og yngre blir gjerne sett på som motsetninger, men vi ønsker å få til en tettere relasjon, sier Ullern-gutten Jacob Lynne Rygg, en av fem Ullern-elever som har startet ungdomsbedriften Diggi Hjelp.

Publisert: 27.01.2022 kl 16:35

ULLERN: I faget entreprenørskap og bedriftsutvikling har de fire 17-åringene bestemt seg for å satse på de eldre. På skolen bruker de fem timer i uken på dette faget, men i praksis har det gått med en god del mer tid.

– Å sette opp nettsiden for eksempel, er gjort på fritiden. Det har tatt en del timer, sier Michael Trandokken fra Bogstad. Han er daglig leder i Diggi Hjelp og forteller at det har vært mye innsats utenom skoletiden.

– Men det er gøy da. Jeg tror ikke jeg noen gang har jobbet så mye utenom skolen med noe, sier han, og de andre nikker.

– Målet med faget er at vi skal lære hvordan en bedrift fungerer, sier økonomiansvarlig Christian Steenfeldt-Foss fra Holmenkollen. Han forteller at de etter å ha funnet ut hva de skulle drive med, lagde navn og logo, budsjetter og en plan om hvordan de skal finansiere driften.

– Vi har fått litt finansiering via Spleis, rundt 2200 kroner. Og så har vi gått inn med litt selv, sier Christian.

– Et møtepunkt

Det var Mari Weltz Refsnes fra Røa som kom opp med ideen til forretningskonseptet. Hun er nå markedsansvarlig i bedriften.

– Det er et samfunnsproblem at mange eldre mennesker ikke klarer å følge med i IT-utviklingen. Vi mener at et kompetanseløft blant de eldre er viktig, og vi ønsker også å skape en større sosial relasjon mellom generasjonene, sier hun. – Dette kan være et viktig møtepunkt.

De fire andreklassingene vet at det er mange eldre mennesker som kvier seg for å bruke teknologien som er tilgjengelig, og samtidig er det stadig oftere slik at man er nødt til å forholde seg til pc, smarttelefon, apper og nett.

– På nett for eksempel, der har vi ulike ikoner, som refresh, gå tilbake, dele… Vi unge ser på disse symbolene og skjønner dem automatisk. De går igjen mange steder. Dette er symboler som vi kan lære eldre mennesker å forstå, sier Jacob Lynne Rygg.

– Ting går fortere, og mye er digitalt. Mange eldre syns nok nå at alt plutselig er apper og QR-koder og sånn, og det blir stressende for mange. Her ønsker vi å hjelpe til, sier Mari.

Den første kunden Jacob var hos, trengte hjelp til å få installert en lydplanke til tv’en.

– Jeg koblet ledningene og fikset på innstillingene.

– Og kunden var fornøyd da lydplanken virket?

– Ja, veldig! smiler han.

Kan fortsette

Gjennom Diggi Hjelp skal ungdommene tilby hjelp til eldre mennesker som trenger hjelp med noe teknisk, og de er altså allerede godt i gang. På nettsiden kan man lese mer om hva Diggi Hjelp tilbyr og hva det koster å få hjelp.

– På nettsiden vår kan man for eksempel beskrive problemet og bestille tid. Så kan vi finne ut om det er noe vi kan løse. Hvis vi drar ut og ikke klarer å fikse problemet, betaler kunden ingenting, sier Michael.

De ser for seg at de kommer til å ta en del av oppdragene selv, i tillegg til å drive firmaet. Blir det mange oppdrag, vil de ansette flere konsulenter.

Om Diggi Hjelp blir en suksess, er det fullt mulig at firmaet fortsetter driften utover dette skoleåret.

– Ja, dette kan gjerne fortsette også etter skolen, sier Jacob.

Om få dager skal nettsiden våre oppe. I mellomtiden kan Diggi Hjelp kontaktes på e-post, diggihjelp@gmail.com, eller på Facebook-siden Diggi Hjelp UB.