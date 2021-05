Mange dose 2-vaksiner til uken

– Det blir få førstegangsdoser i kommende uke, sier Inger Thommesen rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker.

Publisert: 13.05.2021 kl 10:00

VESTRE AKER/ULLERN: – Årsaken til at alle bydelene får få førstegangsdoser i neste uke, kommer av at de innbyggerne som fikk AstraZenica-vaksine for 10-12 uker siden, nå skal få sin dose nummer to, sier Thommessen. Det blir med en annen vaksinetype fordi AstraZenica – som er en EU-godkjent vaksine – foreløpig er tatt ut av vaksineprogrammet her i landet.

19.300 doser til Oslo

I neste uke mottar Oslo ca. 19.300 doser med koronavaksiner. Av disse er hele 18.000 dose 2 vaksiner.

– Vestre Aker har fått tildelt i alt 1614 doser, hvorav 1554 er andregangsdoser, sier Thommessen, som legger til at det totalt antall vaksinerte innbyggere i denne bydelen per 11. mai var 15.601 personer.



– Av disse har 9648 fått første dose. 5953 er fullvaksinerte.

Ullern har fått tildelt 1096 doser kommende uke.



– Av disse er 864 dose 2-vaksiner, sier avdelingsdirektør i Bydel Ullern, Giske Edvardsen. Fram til nå er 4061 fullvaksinerte, mens 8279 har fått sin første dose. I tillegg kommer rundt et par tusen som er vaksinert hos fastleger samt helsepersonell hos arbeidsgivere.

1961 og 1962 i Vestre Aker

– Vi fortsetter å kalle inn personer i gruppe 8 – det vil si innbyggere i alderen 55 til 64 år, sier Thommessen. Det er rundt 5000 i denne gruppen bosatt i Vestre Aker.

– De vil bli innkalt i fallende alder. Nå er det årskullene 1961 og 1962 som står for tur, sier Inger Thommessen. Innbyggere som etter-registreres i gruppe 5, 6 og 7, vil fortløpende få vaksineinnkallinger.

SMS-varsel

Bydel Ullern fortsetter å kalle inn gruppe 8 – de mellom 55 og 64 år. det skjer etter fallende alder.

– De fleste vil få et SMS-varsel, sier Edvardsen, men legger til at hvis de ikke når fram på denne måten, vil de bli kontaktet på annen måte.

– Fungerer SMS-varslingen?



– For de fleste.

– Hvor skjer vaksineringen?



– På vaksinesenteret på Montebello.

Sommerferien

– Hvordan planlegger dere vaksineringen under sommerferien?



– Vi fortsetter å vaksinere hele sommeren. Hvor mange, avhenger at hvor mange doser vi får tildelt.

– Skjer det endringer i vaksineprogrammet for Ullern?



– Fra neste uke vil vi komme til å øke intervallene til 12 uker mellom første og andre dose, sier Giske Edvardsen og legger til at denne endringen ikke får tilbakevirkende kraft.

Luftsmitte

Fredag oppdaterte amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sine hjemmesider om hvordan coronaviruset sprer seg mellom personer. Det tilsvarer Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge. Amerikanernes øverste punkt er nå innånding av luft med små dråper og aerosoler som inneholder smittsomt virus. Aerosoler er partikler som kan holde seg i luften i flere timer. Folkehelseinstituttet har til nå vurdert dette som mindre viktig for å få covid-19.

Også WHO har endret

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier nå det samme om luftsmitte. I dag nevnes aerosoler i begge WHOs hovedforklaringer på hvordan smitten overføres. Avdelingsdirektør Line Vold i FHI har kommentert det på følgende måte overfor VG:

– Slik jeg leser endringene nå så antas det fortsatt å være slik at hovedvekten av smitte skjer innenfor én meter og ved dråpesmitte. I enkelte situasjoner er det rapportert om smitte ved luftsmitte, og dette er ikke nytt nå. Vi skriver om dette på våre nettsider, og oppdaterer løpende med ny informasjon, sier Vold.

Israelsk studie

En israelsk studie kunngjort i The Lancet, viser at vaksinene er:



*95,3 prosent effektiv mot den britiske virusvarianten (B117), sju dager eller lenger etter andre vaksinedose.

91,5 prosent effektiv mot asymptomatisk covid-19-infeksjon.

97 prosent effektiv mot symptomatisk covid-19-infeksjon

97,2 prosent effektiv mot covid-19-relaterte sykehusinnleggelser

96,7 prosent effektiv mot covid-19-relaterte dødsfall

Landet i Midtøsten har kommet svært langt i vaksineringen, og nærmere 60 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Overlege i FHI Preben Aavitsland har beskrevet funnene i studien som et vitenskapelig mirakel. Han har i denne forbindelse uttalt at det meste av epidemien i Norge kan være over allerede innen juli.

Jubel og frykt

Dette fikk en hardt presset byrådsleder i Oslo til å juble. Det har vært mange tilbakeslag og overraskelser under denne pandemien. Byrådslederen har uttrykt glede i forbindelse med at FHI har antydet at en vil være kommet veldig langt i bekjempelsen allerede i juni og juli.

Både FHI og Helsedirektoratet har uttalt frykt for at regjeringens gjenåpningsplan kan stå i fare dersom den indiske virusmutasjonen får fotfeste i landet. Den eksponentielle veksten kan tyde på at den indiske varianten er mer smittsom enn den britiske. Den indiske varianten herjer nå i India. Også i Europa er den indiske virusvarianten nå i fremvekst.

Koronaviruset

SARS-CoV-2 er navnet på viruset som forårsaker covid-19, og omtales som koronaviruset. Det har visse likheter med SARS-viruset, som også tilhører coronavirusfamilien. Både SARS-CoV-2 og SARS smittet trolig fra flaggermus til mennesker, mens dromedarer og kameler er smittekilder for sykdommen MERS.

Det er forskjell på SARS og SARS-CoV-2. Folk som var smittet med SARS, fikk symptomer med en gang. Dermed kunne en forstå hvem som var smittet og sette dem i karantene. Men med SARS-CoV-2 så merker en det ikke før det har gått noen dager. I løpet av disse dagene har en spredd viruset.