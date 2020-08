Minst fem smittede etter flere private fester i forrige uke i Oslo vest skaper bekymring. – Hvis vi senker skuldrene for mye, vil smitten øke, sier helsebyråd Robert Steen.

Publisert: 06.08.2020 kl 22:10

OSLO: Onsdag kveld og torsdag har nyhetene om at korona-smitte er spredt på private fester i Bydel Vestre Aker fra torsdag til lørdag i forrige uke. Sent torsdag kveld meldes det at det nå er 14 personer smittet etter fester i Vestre Aker.

Torsdag kveld har Oslo kommune sendt ut en pressemelding om økningen i korona-smitte:



Smittesituasjonen i Oslo har holdt seg stabilt lav i sommer, men det registreres en økning grunnet flere separate saker.

– Det har vært en generell trend i hele befolkningen at man har vært litt slappere på å følge reglene i sommer. Det er viktig at man forsøker å stramme inn igjen nå som ferien er over og man kommer tilbake til vanlige rutiner igjen, sier smittevernoverlege Frode Hagen.



Antall smittede i Oslo i uke 31 var 41. I de tre første dagene i uke 32 er det registrert 40 smittede. Antallet har ligget på omkring 20 per uke siden uke 27.

– Hvis vi senker skuldrene for mye, vil smitten øke. Vi må lære å leve med korona helt til en vaksine er her. Jeg er bekymret for økningen vi nå ser og ber alle om å holde avstand, holde seg hjemme om man har symptomer og ha god hygiene, sier helsebyråd Robert Steen.

Fester i Bydel Vestre Aker

I Bydel Vestre Aker jobbes det med smittesporing etter fire private fester sist helg. Så langt har fem deltakere på en eller flere av disse festene fått påvist Covid-19. Det jobbes med å få kontakt og smittesporing av disse.

– Mange av festdeltagerne har satt seg selv i karantene i vente på å bli kontaktet av dem som driver smittesporing. Min oppfordring er at alle andre som har deltatt på festene gjør det samme frem til de får kontakt med smitteteamet, forteller bydelsdirektør i Vestre Aker, Elisabeth Vennevold.



Personer som har deltatt på festene, og som ikke har vært i kontakt med bydelen, oppfordres til å kontakte Bydel Vestre Aker på telefon 404 11 520 eller på e-post smittevern@bva.oslo.kommune.no

Hurtigruta

Så langt er det påvist 6 smittede personer bosatt i Oslo etter smitteutbruddet på Hurtigruta. Det er totalt 81 passasjerer eller nærkontakter bosatt i Oslo. Alle følges opp av smittevernteamene i bydelen de tilhører.

Smitteutbruddet i Moss

I forbindelse med smitteutbruddet i Moss ble det testet 5 personer bosatt i Oslo, alle testene var negative. Det ble i tillegg fulgt opp 9 personer bosatt i Oslo, ingen av disse fikk symptomer i løpet av karantenetiden. Oppfølgingen av disse personene er nå avsluttet.