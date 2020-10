«Må være plass til flere aktiviteter enn bare fotball»

Dette bør ikke handle om en kamp om arealene og aktivitetene, spesielt ikke når vi mener det er faktisk plass til alle, skriver Lisa Mari Watson.

Mange barn og unge står utenfor det organiserte idrettstilbudet i Norge. Dette gjelder også for vår bydel. Det er ikke sånn at alle barn og unge finner mestring, glede og fellesskap gjennom fotballen. Vi har et mangfold av barn og unge i bydelen og dermed også et mangfold av interesser. Nå er det på tide at nye aktivitetstilbud får plass i Vestre Aker, og det bør VASK også gi plass for!



Mandag denne uken uttrykte VASK idrettslaget at bygging av en aktivitetspark på grusbanen til Voksen skole «må vi gå imot» og at grusbanen bør gå til deres ønsker om nok en kunstgressbane. Vi mener at grusbanen har plass til både fotballen og til aktivitetsparken som skal blant annet bestå av skatepark i betong, klatreområde, grøntområder og sykkelløyper. Vi inviterer VASK og fotballgruppa til heller å samarbeide enn å «gå i mot». Vi har presentert at det er mulig å få til begge deler, hvorfor skal VASK være i mot dette?

Frank Aubert ved Vestre Akers Skiklubb argumenterer for at aktivitetsparken blir 1) nærmeste nabo til voksen kirkegård der nærmeste grav er 25 meter og 2) at beboere i nærheten plages av støy.

Den første argumentasjonen til Aubert er motstridende deres egne planer for en kunstgressbane. Legger de kunstgress på banen, vil avstanden til nærmeste grav fortsatt være 25 meter. I hvilken grad dette forstyrrer de besøkende på gravlunden, mer eller mindre, er jeg sannelig ikke sikker på.

Auberts andre argumentasjon er basert på en nåværende skaterampe bygget i treplater. Denne skaterampen er midlertidig og er kun plassert på grusbanen frem til november, her har det vært mange skateglade barn og ungdommer i høst, både i egen regi, men også i regi av skateskolen vi har arrangert på torsdager. Ved hjelp av midler fra bydelen har vi sammen fått dette til.

Det fremkommer ikke av leserinnlegget til Aubert om det er støy fra barn som leker, opplever mestring og som kanskje får nye venner, eller om det er lyden fra rullende brett mot tre-underlag. Det vi kan forsikre Aubert om, er at aktivitetsparken som er ønsket vil bli bygget i betong, noe som avgir mye mindre støy. Vi kan derimot ikke garantere støyen til latter og gledesrop.

Planen for aktivitetsparken vil være ganske lik det som er bygget i Hvalstad skolegård i Asker og andre aktivitetsparker som er bygget flere steder i landet allerede. Erfaringene viser at det ikke er så mye mer støy enn andre idrettsaktiviteter og at møteplassene er blitt svært populære.

Foreldregruppen som har tatt initiativ til denne aktivitetsparken, ønsker å samarbeide med VASK, ungdomsklubben på Hovseter, aktuelle fagpersoner i bydelen, skolen, undervisningsbygg og hele nabolaget. Dette handler om å sikre et mangfoldig aktivitetstilbud for våre barn og unge. Dette bør ikke handle om en kamp om arealene og aktivitetene, spesielt ikke når vi mener det er faktisk plass til alle. Forslaget om å legge aktivitetsparken mellom Jarkabben og Landingsveien, slik Aubert fremlegger det, er for lite og for komplisert. Erfaringer fra andre aktivitetsparker i landet beviser at de er svært populære og ofte bygges for lite sammenlignet med etterspørselen.

Til slutt er det viktig å nevne at en forskningsrapport fra 2019 viser at variert terreng i skolegårdene bidrar til lek, mangfoldig bruk, fysisk aktivitet og motorisk utvikling. Forskerne anbefaler samtidig å begrense omfanget av store flater med få alternativer for bruk, slik som fotballbaner. Vi mener en aktivitetspark med grønne lunger, klatremuligheter, rulleaktiviteter og et sted å henge med andre venner er en bedre bruk av dagens grusbane enn å bare legge til rette for nok en kunstgressbane.

Lisa Mari Watson

Mamma til to barnehagejenter i bydelen og en av initiativtagerne til Aktivitetsparken

