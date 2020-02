Må se langt etter rosa busser

– Det er ikke aktuelt å utvide noe i Vestre Aker nå, sier Øystein Dahl Johansen i Ruter. Misfornøyde eldre i Sørkedalen må altså fremdeles se langt etter aldersvennlig transport med rosa busser.

Publisert: 26.02.2020 kl 09:15

SØRKEDALEN/VESTRE AKER: «Byråden må sørge for at tilbudet om de rosa bussene i Vestre Aker bydel også omfatter de eldre i bydelen som bor i Sørkedalen.»

Det er hovedbudskapet fra Sørkedalen pensjonistforening, som i et skriv til Akersposten reagerer sterkt på at beboerne i dalen, til tross for at de tilhører Bydel Vestre Aker, ikke får tilbud om aldersvennlig transport, de velkjente rosa bussene.

De rosa bussene er for eldre over 67 år, som bor i bydelene Ullern, Nordre Aker, Sagene og Vestre Aker – men altså ikke for beboerne i Sørkedalen.

«For oss er det uforståelig og uakseptabelt at ikke Sørkedalen kan få tilbudet, når de som bor på Røa kan bli kjørt inn i Sørkedalen til Bogstad på kafebesøk, mens eldre i Sørkedalen som er avhengig av å komme til lege, tannlege, butikk m.m. utenfor dalen ikke er funnet verdige til å få Rosa-busstilbudet,» skriver leder i Sørkedalen pensjonistforening, Jan M. Fredriksen.

Kritikk fra Høyre-politiker

Etter at Akersposten skrev om saken i forrige uke, har tidligere byutviklingsbyråd Grethe Horntvedt (H) i et debattinnlegg på Akersposten denne uken kritisert eldrebyråd Robert Steen (Ap) for at Sørkedalens beboere ikke får dette gode tilbudet.

«Eller vet ikke byråd Steen at Sørkedalen er en del av Vestre Aker? Det er udemokratisk å ikke tilby eldre i Sørkedalen og Maridalen den samme tjenesten som øvrige eldre får,» skriver Horntvedt blant annet i innlegget. Hun skriver også: «En tjeneste som tilbys en gruppe i Vestre Aker, kan og skal ikke utelukke andre fordi de bor på feil sted. Nettopp fordi det er en prøveordning, burde eldre i Sørkedalen få det samme tilbudet som i resten av bydelen, slik at erfaringer om behov for tjenesten kan gjøres.»

Ruter svarer

Akersposten har stilt spørsmål til Ruter om hvorfor beboerne i Sørkedalen ikke får tilbudet som gis til resten av bydelens eldre.

Pressevakt Øystein Dahl Johansen understreker at aldersvennlig transport er et pilotprosjekt, og at det er et spørsmål om hvilken læring prosjektet behøver og kostnader.

– Ved å gi et tilbud til beboere i Sørkedalen er det vanskelig å få til særlig mye samkjøring, samt at tilbudet vil «låses» fordi bilene vil være opptatt med å kjøre lange avstander, sier han.



– Dette ville medført et dårligere tilbud til de øvrige i Bydel Vestre Aker. Et alternativ kan være å sette opp flere busser, men det er et kostnadsspørsmål, sier Dahl Johansen.

– Ruter ønsker å utvikle transporttjenester som kan bidra til å gi eldre økt frihet og fleksibilitet. For å kunne utvikle slike tjenester, er det nødvendig å gjennomføre tester for å lære både om hvordan tilbud blir brukt, hvordan det fungerer driftsmessig, og om eventuelle demografiske og geografiske forskjeller. Dette er et prøveprosjekt foreløpig og det er ikke aktuelt å utvide noe i Vestre Aker nå, sier han.

