– Må planlegge at mennesker skal bo og leve

– Vi må tenke nytt, og vi må legge langt større vekt på sosial bærekraft, sier Ingrid Køhler Knutsen. Hun og Bente Otto skal mandag 9. mars snakke om aldersvennlig stedsutvikling på Ullern kultursenter klokken 12.

Publisert: 04.03.2020 kl 20:10

LILLEAKER: – Når boligområder planlegges, må man i langt større grad enn i dag ta med i planleggingen at mennesker skal bo og leve der, sier Køhler Knutsen, prosjektansvarlig for etableringen av Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge.

Avdelingsdirektør Bente Otto i Bydel Ullern sier at det er viktig for utviklingen at det arbeides for å skape en aldersvennlig bydel. Som kjent skal bydelen de kommende årene igjennom store endringer. Det blir en kontinuerlig byggeprosess i hele dette tiåret.



– Derfor er det nødvendig at bydelen følger med på utviklingen. Vi har ansvaret for å ivareta alle våre innbyggere, sier Otto, og er glad for at stedsutvikling tas opp til diskusjon på MandagsSTOPPEN.

– Det er viktig for bydelen å få høre hvilke tanker innbyggerne gjør seg i denne forbindelse, sier Bente Otto og håper at mange finner veien til MandagsSTOPPEN og sier sin mening.

Medvirkning

– Det er viktig at befolkningen medvirker i den prosessen det er med å skape gode nærmiljøer, sier Køhler Knutsen. Hun er klar over at det er utfordrende.

– Men stedsutvikling er utfordrende. Det å bygge for tett, vet vi ikke er bra. Derfor må vi gjøre det annerledes.

Fra et folkehelseperspektiv vet en at det for eksempel må tilrettelegges for gode møteplasser – gjerne for generasjonsmøter, for opplevelser i natur og for et brukervennlig område for mennesker i alle aldre. Fysisk aktivitet er viktig i denne sammenhengen. Da må det tilrettelegges for en naturlig fysisk aktivitet.

Aldersvennlighet blir ofte assosiert med gruppen av eldre som er hjelpetrengende og avhengige av tjenester. Men den største gruppen av eldre er friske og oppegående uten behov for tjenester.



– Det som er godt for de eldre er også godt for resten av befolkningen, sier Køhler Knutsen.

Helse, bolig og nærområdet

– Hvordan vi bor, påvirker helsen vår. Hvordan omgivelsene våre er, påvirker helsa vår, sier Køhler Knutsen.

Skal en her i landet lykkes med å skape samfunn som er gode for alle, trengs fysiske miljøer som inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker – på tvers av alder og funksjonsnivå.

– Derfor er det inspirerende at flere yrkesgrupper er med i planleggingen av nærområdene. Det er vi helt avhengig av for å kunne bygge opp gode og levedyktige lokalmiljøer, sier Køhler Knutsen.



– Aldersvennlig stedsutvikling handler i bunn og grunn om å skape fysiske omgivelser som gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere så lenge som mulig, sier Ingrid Køhler Knudsen og legger til at dette perspektivet må påvirke alle som er med på å planlegge omgivelsene.

Aldersvennlige UIlern

Bydel Ullern legger stor vekt på å legge til rette for utviklingen av en Aldersvennlig bydel. Bydelen har en egen bydelskoordinator for Aldersvennlig bydel og har satset på følgende tre områder:

*Kommunikasjon og medvirkning

Utendørsområder og fysisk aktivitet

Samfunnsdeltakelse

– De som ønsker å komme med innspill til Aldersvennlig bydel, ta kontakt med bydelskoordinator Mari Bilben, sier Bente Otto og legger til at bydelskoordinatoren kan nås på mari.bilben@bun.oslo.kommune.no

Det er utarbeidet en egen håndbok om aldersvennlig stedsutvikling. Håndboken gir nyttige råd og praktiske tips til kommunene i arbeidet med å skape gode og aldersvennlige byer og tettsteder. Det er Norske arkitekters landsforbund som, i samarbeid med SINTEF, har laget håndboken på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Her finner du håndboken