Må man ha smarttelefon for å kaste søppel i Oslo?

– Skal du kaste avfall ved en av gjenbruksstasjonene i Oslo, må du kunne vise at du bor i kommunen, sier Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i hovedstaden.

Publisert: 20.05.2021 kl 13:46

OSLO: – For et par år siden ble det innført det vi kaller GjenbruksID for Oslo-folk som ønsker å levere avfall uten å betale. Da vet vi at du bor i Oslo og at du betaler for levering gjennom renovasjonsgebyret.

– Hvordan må jeg identifisere meg?



– Det gjør du med en QR-kode. Den er knyttet opp mot personnummeret og forteller oss at du bor i Oslo. Denne koden skanner man i en leser når man kommer til stasjonen, og så går bommen opp, forklarer Fredriksen.

Oslonøkkelen

– Du får tak i din personlige kode fra Oslo kommunes «Min side» eller gjennom appen Oslonøkkelen.

– Vil det si at en må en ha en smarttelefon for å kunne tømme søppel i egen kommune?



– Nei. Vi er klar over at alle ikke har en smarttelefon så du kan skrive den ut på et papir og ta med deg arket, sier Fredriksen. Han opplyser at langt over 100.000 Oslo-folk har lastet ned sin egen kode.

– Det er vi meget godt fornøyd med.

– Er det så å forstå at en enten må ha en app eller tilgang til en datamaskin for å kaste søppel?



– De siste to årene har vi snakket med flere som har vært bekymret for dette, men de fleste får det til etter at vi har gitt dem en oppskrift og litt veiledning. Men noen er ikke komfortable med digitale verktøy, mens andre rett og slett ikke har smarttelefon eller datamaskin. Dette gjelder primært de eldre generasjonene. Og det må jo vi bare godta, sier Fredriksen og legger til at GjenbruksID gjør det lettere for gjenbruksstasjonene å sile ut de som ikke bor i Oslo og som må betale per levering.

– På Smestad har vi for eksempel mange besøkende fra Bærum, og det er rett og rimelig at de også betaler for seg.

Ikke smertefritt

Etter det Akersposten erfarer går ikke dette helt smertefritt. Når en er der utenfor bommen, kan det bli ganske trøblete. Akersposten får opplyst at det er stor forskjell på smidigheten ved gjenbruksstasjonene, slik at da gjelder det å finne fram til de stedene hvor det er størst velvillighet. Det vil si at en kanskje må kjøre et annet sted enn den nærmeste – og det er ikke miljøvennlig.

Skal en få hjelp av venner til å kjøre ting og tang på dynga, oppstår det et problem – særlig hvis hjelperen bor utenfor bygrensen. Spørsmål som reiser seg, er: Hvordan skal for eksempel en sønn eller datter i Bærum få overbevist om at avfallet kommer fra en Oslo-borger? Skal det å få tilgang til gjenbruksstasjonene bygge på velvillighet?

Finner en løsning

– Vi finner alltids en løsning, sier Fredriksen og legger til at dersom det er noen som ikke klarer eller har mulighet til å få tak i koden sin, så er vi veldig snille og greie i bommen, og vi finner alltids fram til en løsning sammen med dem det gjelder.

– Det er jo ikke slik at vi er ute etter disse kundene for å «ta dem» på noen måte.



– Problemene oppstår vel når Oslo-borgerne får hjelp av andre til å levere på gjenbruksstasjonen for en – får ganske enkelt hjelp. Kanskje bor vedkommende i Bærum. Hva skjer da?



– Det er det vanskelig å gi et fasitsvar på, for det kan være ulike grunner til at en leverer andres avfall. Aller helst skal «eieren» av avfallet være med selv med egen kode, men så er jo heller ikke det alltid mulig, sier Jørgen Bakke Fredriksen og legger til at stort sett finner en fram til en god løsning også i disse tilfellene, samtidig som han er tydelige på at alle som eventuelt tar betalt for å hjelpe andre med avfall også skal betale.

– Da er de en næringskunde, sier han.