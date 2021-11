Grunneier vil selge huset hvor Kirkenær Ballettskole har holdt til i alle år. Stiftelsen Kirkenær Ballettskole har ikke egenkapital nok til kjøp og dermed står ballettskolens virksomhet i fare.

Publisert: 19.11.2021 kl 15:06

SØRBYHAUGEN: Torsdag 18.11.21 gjorde bydelsutvalget i Bydel Ullern et vedtak, som kan bidra til å redde Kirkenær Ballettskoles virksomhet. Forslaget som ble fremmet av Venstre ved Margrethe Geelmuyden ble enstemmig vedtatt.

Ber om tilskudd

Inter Eiendom har signalisert at de ønsker å selge huset som har vært balletskolens "hjem", siden det blå huset ble oppført for mer enn 60 år siden med Jorunn Kirkenær i spissen. Inter Eiendom kjøpte hus og tomt i 2016 med forventning om å utvikle tomten med boliger, som blant annet innebar riving av det blå huset.

Planene med om rive huset, eventuelt gjøre det om til boliger, stoppet opp da bystyret vedtok at det skulle reguleres til kulturinstitusjon med bevaring. Siden har Stiftelsen Kirkenær Ballettskole betalt husleie til eiendomsselskapet på rundt 750 000 kroner. Dette er et betydelig beløp, som samtidig viser at stiftelsen også kan betjene et større lån. Problemet er at mangelen på egenkapitel vil stå i veien for et eventuelt kjøp. I den forbindelse har bydelsutvalget vedtatt følgende:

Jorunn Kirkenær ballettskole tilbyr i dag undervisning av stor bredde og kvalitet til hele Oslo. Bydelsutvalget i Ullern ber Oslo kommune om å gå i dialog med Kirkenær Ballettskole for å sikre fortsatt drift i dagens «skreddersydde» lokaler i Sørbyhaugen 33. Bydel Ullern ber Oslo Kommune om å gi stiftelsen et tilskudd slik at ballettskolen kan overta eiendommen, alternativt sikre et årlig driftstilskudd.

Se begrunnelse for forslaget til vedtak lenger ned i saken.

Krysser fingrene

Forslagsstiller Margrethe Geelmuyden har i flere sammenhenger tatt til orde for bevaring og videre drift av ballettskolen. Hun tok også initiativet til forslaget om bevaring, som senere ble stadfestet av bystyret.

Les saken: Vedtok bevaring av Kirkenær ballettskole

- Det er avgjørende at Oslo stiller opp for et levende og tradisjonsrikt danse-miljø. Derfor er det full eninghet blant alle partiene i Ullern bydelsutvalg at balletskolen må få en langsiktig og god løsning. De lokale politkerne vil snakke med sine partifeller i Rådhuset. Det er veldig bra. Vi ønsker at de som driver Kirkenær ballettskole får kontroll over lokalene, slik at de kan ha en fornuftig husleie og utvikle dette danse- og kulturhuset videre. Dagens situasjon er ikke holdbar for noen parter. Vi krysser fingrene for at vi får til en god løsning, sier Geelmuyden til Akersposten.

Begrunnelse til det vedtatte forslaget:

Til byråd for kultur, idrett og frivillighet

Bydelsutvalget i Ullern ber byråd for kultur, idrett og frivillighet gjøre nødvendige tiltak for å sikre at Stiftelsen Kirkenær Ballettskole kan fortsette sin drift i årene fremover. Uten kommunens inngripen risikerer ballettskolen å miste lokalene sine. Da vil et levende, over 60 år gammelt, kultur- og dansemiljø gå til grunne.

Kirkenær Ballettskole har elever fra hele Oslo, og særlig elever fra bydeler hvor det er stor mangel på arenaer og lokaler der barn og unge kan drive kultur idrett og annen fysisk aktivitet. Dans er en svært lite plasskrevende aktivitet sammenliknet med andre former for fysisk aktivitet som gjerne trenger store haller, anlegg, løyper eller baner.

Skolen har normalt rundt 400 elever. Grunnet korona har elevtallet sunket noe. Ballettskolen underviser i jazzdans, klassisk ballett, moderne dans m.m. Skolen er kjent for sitt pedagogiske opplegg i Jorunn Kirkenærs ånd. Den har er først og fremst et breddetilbud for barn og unge men er også rekrutteringsarena for nasjonalballetten. De siste fem år har skolen vært drevet av ballettpedagogene Irja Tujel og Else Margrethe Sveinsson, begge har gått på Kirkenær siden barnsben, begge har et ønske og en langsiktig ambisjon om å drive skolen videre.

Kirkenær ballettskole leier i dag huset Sørbyhaugen 33 fra huseier Inter Eiendom. Huset ble opprinnelig bygd som ballettskole av Jorunn og Even Kirkenær. Dansesalen er bygget for dans, med et flytende gulv tilpasset ballett. Årlig husleie er på mellom 750 000 NOK pluss kommunale avgifter. Dette betaler skolen gjennom inntekter fra drift. Det viser at skolen kan betjene et betydelig banklån dersom de får hjelp til egenkapital.

I 2021 vedtok bystyret å omregulere huset fra bolig og næring til bevaring og kulturformål. Huset fikk i 2021 montert blått skilt av Oslo Byes Vel.

Inter Eiendom har signalisert at de vil legge huset ut for salg fra årsskiftet. Skolen har ikke egnekapital til å få lån for å kjøpe huset.

Stiftelsen Kirkenær Ballettskole har søkt om kulturmidler fra Oslo kommune for 2022. Skolen har fått avslag. I avslaget anbefaler Kulturetaten at ballettskolens situasjon løftes opp på politisk nivå. De neste månedene er nemlig kritiske for skolens overlevelse. Dersom huset legges ut for salg er dette en gyllen anledning for Oslo til å sikre videre drift av et levende dansemiljø. Ullern bydelsutvalg ber Byråden om å gi stiftelsen et tilskudd slik at ballettskolen kan overta eiendommen, alternativt sikre et årlig driftstilskudd.

Forslag til vedtak:

Følg Akersposten på Facebook