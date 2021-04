– Må ha en god miks av privat og offentlig

– Det offentlige tjenestetilbudet er selve ryggraden i velferdsstaten, men jeg mener at det er både riktig og viktig med en miks mellom offentlig og private tjenesteytere, sier bydelsleder Carl Oscar Pedersen (H) i Bydel Ullern.

Publisert: 07.04.2021 kl 12:08

BYDEL ULLERN: – Etter min mening har ikke de private selskapene et såkalt sugerør ned i offentlige budsjetter, fortsetter Pedersen og legger til at noe konkurranse bidrar til mer nytenkning og økt kvalitet.

– Dersom kvaliteten på tjenesten ikke er som forventet, kan leverandøren byttes ut. Er en misfornøyd med det offentlige, velg et privat selskap – og omvendt. Bruk det offentlige tilbudet hvis en ikke er fornøyd med det de private tilbyr – uten ekstra kostnader for den enkelte bruker.



Det norske samfunnet er bygget opp rundt modellen om en blanding av offentlig og privat sektor.

– Slik må det også være innen de omsorgstjenestene som tilbys innbyggere, sier Pedersen, som ikke liker retorikken rundt diskusjonen om privat versus offentlige tjenester.

Sidespor

– Denne diskusjonen er for fastlåst og er for negativt ladet. Vi bør arbeide sammen – trekke i samme retning – for å kunne tilby det beste til dem som trenger hjelp. Jeg synes denne diskusjonen er et sidespor.

Pedersen opplever det som om en ønsker å lage en kunstig konflikt.

– Er det greit å ta ut store utbytter for å stelle bestemor?



– Det er lov til å tjene penger, så det må være greit. Vi reagerer ikke når private tjener penger på andre områder – som for eksempel å bygge veier. Barnehager er både offentlige og private. Helse er ikke i en særstilling.

– De private tilbyr hjelp innen helsesektoren der de kan tjene penger og overlater til det offentlige der det ikke er penger å hente. Er det ok?

– Det er kunstig at vi ikke vil ha en miks når det gjelder å komme med tilbud innen hjemmetjenesten. Det offentlige og de private må gjøre hverandre gode. Det offentlige helsevesen står fritt til å kjøpe private tjenester der det er hensiktsmessig.



– Det offentlige må tenke helhet på en måte de private ikke må, og det koster penger. Er det ok at de private plukker på øverste hylle og skummer fløten?

– Som jeg sa, det offentlige er selve ryggraden. De private er både et supplement og et korrektiv det offentlige trenger og har god nytte av. Ikke minst gjelder det mottakere av tjenestene. De private er små i den store sammenhengen, og vi må slutte å mistenkeliggjøre. Kan de private levere en tjeneste til en billigere penge og avtalt kvalitet, så må det være helt greit, sier Pedersen. Han er fullt klar over at i offentlig sektor går det mye tid – og dermed penger – til blant annet møtevirksomhet og at det offentlige må tenke en helhet til alle tjenestene de private ikke behøver.

– Er det for mange møter innen offentlig sektor?



– Antagelig. Jeg hører noen kaller det et møtetyranni.

Shoppe tjenester

Med mange tilbydere så betyr det at hver og en av oss må ut og shoppe den dagen vi trenger å motta tjenester hjemme. Det må vi gjøre på samme måte som når vi shopper på andre områder - som strøm, telefon og banker. For mange vil det være en utfordring å skulle sammenligne de ulike tilbyderne.

– Er innbyggerne klar over at det er slik en shopper hjemmetjenester?



– Jeg tror de fleste vet at en kan velge selskap den dagen en trenger at det kommer hjelp inn over dørstokken. Representanter fra bydelen vil bistå med dette.

– Reklamerer bydelen for sine tjenester?



– Nei, men det bør vi kanskje begynne med fordi vi tilbyr gode tjenester, sier Pedersen og legger til at innbyggerne må stille krav til dem som skal hjelpe.

– Får en ikke det en forventer, så skift over til noen andre. På den måten er en med på at tilbyderne hele tiden må forbedre seg og utvikle seg.

– Leverer bydelen gode tjenester?



– Så absolutt!

Svaret kommer fort og med stolthet i stemmen.

Utfordrende tider

I disse koronatider er det ekstra utfordrende å tilby tjenester enten det er hjemme eller andre steder. Bydelslederen er sterkt opptatt av alle de utfordringene innbyggerne har møtt under denne pandemien.

– Jeg er imponert over hva de ansatte i bydelen har klart å gjøre i disse tider. De har virkelig stått på – og det i over ett år. De gjør en god jobb, sier en meget fornøyd bydelsleder og legger til at nå er vi inne i en tid med en kraftig oppoverbakke. Alle tiltakene begynner å tære på. Folk er trette av alle begrensningene og den den sosiale nedstengingen. De ansatte har stått i en arbeidskrevende situasjon.

– Det er bydelen som har ansvaret de offentlige tjenestene, sier Pedersen. Han frykter at når samfunnet igjen åpner opp så vil flere av de negative konsekvensene komme fram i lyset.



– Det å gå arbeidsledig, det å leve i vanskelige hjemmesituasjoner, det å leve mer eller mindre isolert er en påkjenning som det må tas tak i når vi skal ut av pandemien, sier Carl Oscar Pedersen og legger til at han er særlig bekymret for barn og unge og den situasjonen de har vært i.

– Er hjelpeapparatet klar til innsats?



– Ja, men det blir krevende.