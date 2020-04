Grunneier må fjerne dette stengselet

Flere har reagert på stengselet som ble satt opp av grunneier på tvers av turstien ved Hoffselva. Nå må gårdeier fjerne sperringen.

Publisert: 07.04.2020 kl 11:05

HOFF: For to år siden ble stengningen iverksatt av grunneier i Hovfaret 13. Ett år senere kom Bymiljøetaten med varsel om pålegg om fjerning av stengsel og skilt på eiendommen og i mai 2019 ble pålegget vedtatt og sendt Urbania Eiendom AS.

Bymiljøetaten

Fristen for fjerning av gjerde og skilt ble satt til 01.06 2019 med fastsatt tvangsmulkt om så ikke ble gjort. Friluftsloven ble lagt til grunn for vedtaket med blant annet: «Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigede interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for allmenhetens utøvelse av allemannsrett.»

Saken ble påklaget av grunneier og saken gikk til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saken fortsetter under bildet

TURSTIEN: På andre siden av gjerdet går turstien, som vil bli åpnet igjen. Foto: Vidar Bakken

Grunneier

Fra grunneierens side er det vist til at eiendommen er privat og regulert til industriformål. Det presiseres at arealet er å anse som innmark og at almenheten ikke har rett til å bruke arealet uten grunneierens samtykke. Det vises til at arealet som er avstengt er det eneste grøntarealet som tilhører eiendommen.

Det vises til at leietakerne som bruker kontorlokaler har behov for adekvate utearealer som kan benyttes uten sjenanse. Det opplyses at det er installert tekniske installasjoner på eiendommen, som en ikke ønsker at uvedkommende skal få adkomst til. Videre opplyses det at gresset i skråningen mot elven er blitt slått av byggets vaktmestre.

Det anføres at grunneieren har rett til å føre opp gjerde etter fril. § 3. Det opplyses også at den andre siden av elven er regulert til friområde – turvei, slik at adkomst langs elven er sikret gjennom reguleringsplan.

Fylkesmannen

Fylkesmannen avgjørelse er endelig og konkluderer med:

Oppførte gjerder og skilt stenger for allmenhetens ferdselsrett langs elven. Vi kan ikke se at grunneier har en akseptabel interesse i det, sett i lys av at ferdselsretten ikke hindrer eller vanskeliggjør bruken av kontorbygget. Tiltakene som stenger for ferdsel er ikke tilstrekkelig nødvendig for eiendommens bruk. Vi mener derfor at hensynet til allmenhetens ferdsel veier tyngre enn grunneiers interesser i å stenge for ferdselen. Fylkesmannen konkluderer i likhet med kommunen med at oppførte gjerder på tvers av sti og skilt er i strid med forbudet i fril. § 13 første ledd.

Bymiljøetaten kan nå fastsette ny dato for iverksettelse av fjerning av gjerde og skilt.

