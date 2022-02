– Må begynne å planlegge for at eldre er en økende gruppe

– Jeg er veldig glad for at helse og omsorg settes på dagsorden, sier Carl Oscar Pedersen, leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, i en kommentar til onsdagens artikkel om at Senior Norge frykter at eldreomsorgen vil råtne på rot.

Publisert: 19.02.2022 kl 15:25

BYDEL ULLERN: – Dette er absolutt noe vi må snakke om og diskutere hvordan samfunnet skal håndtere at vi blir flere eldre og flere som rammes av demenssykdommer, fortsetter Pedersen, som legger til at politikerne hele tiden må være oppmerksomme, slik at utviklingen ikke går i gal retning.

Han er glad for at MandagsSTOPPEN på Ullern kultursenter, satte «Leve hele livet – men hvordan?» på dagorden tidligere i år. Det var daglig leder av Senior Norge, Jon Rogstad, som innledet og som reiste derifra med fornyet styrke. Senior Norge vil at organisasjonen skal gjøre en forskjell. Helse og omsorg må ikke forvitre.

– Samfunnet som sådan må begynne å planlegge for at den eldre delen av befolkning er en økende gruppe. Det andre som må gjøres er å gjøre disse arbeidsplassene i helse og omsorg attraktive, slik at stillingene kan besettes og at en ønsker å bli værende innen omsorgstjenesten, sier Pedersen.

Gjøres mye bra arbeid

– Det gjøres mye bra arbeide i bydelen i dag, ut fra de ressursene som er til rådighet.

– Over 50 prosent av bydelens budsjett går med her.

– Ja, og vi følger ikke normen fra Oslo kommune om hvordan vi skal fordele midlene. Det kommer av at i Bydel Ullern bor det en god del flere eldre sammenlignet med andre bydeler. Derfor gir bydelspolitikerne mer penger til den sektoren, sier Pedersen, som da innrømmer at andre sektorer får mindre.

– Jeg synes at bydelen i dag håndterer situasjonen så bra som mulig - også nå når vi har vært inne i en pandemi.

Bruker penger på de eldre

– Bydelen finner det riktig at vi bruker penger på de eldre. Vi trenger å styrke eldreomsorgen fremover i vår bydel, sier Pedersen, som også trekker fram det forebyggende arbeidet.

– Det er mye mer lønnsomt å forebygge i stedet for å behandle i etterkant. Det koster penger, og det er vi villige til å bruke, sier Pedersen til tross for at forebyggingen ikke hører med i de lovpålagte tjenestene.

– Det er mye god helse og trivsel å hente i det forebyggende arbeidet. Det sparer samfunnet for utgifter, men viktigst er at de eldre kan leve gode liv så lenge som mulig.

Demensboliger og boliger

– Vi vet at det trengs flere boliger tilpasset mennesker med utfordringer i det å ha boevne. Derfor er vi i gang med å bygge flere demensboliger på Montebello.

Bydel Ullern har allerede i dag demensboliger i Lilleakerveien.

– Vi vet at vi trenger flere - flere enn de som nå er under planlegging på Montebello.

De er først klare om et par år.

– Når det gjelder større boligprosjekt som skal igangsettes, har bydelen sagt at 10 prosent av boligmassen skal tilbys bydelen. Vi vet at vi i årene som kommer, vil trenge å disponere flere leiligheter.

Teknologi i hverdagen

Teknologi er en del av hverdagen - enten en er liten eller stor.

– Innen helse og omsorg er det helt nødvendig å nyttiggjøre seg også tekniske hjelpemidler. Hvorfor skal vi ikke det når tekniske løsninger kan gjøre hverdagen bedre både for den enkelte bruker og for bydelen, som yter tjenesten?

Pedersen er opptatt av at teknikk kan gjøre at mange får en trygghetsfølelse. Det er ikke uten grunn at nordmenn har installert innbruddsalarmer i sine boliger. Det er også med på å skape trygghet.

Aktivitet og opplevelse

– Teknikk kan ikke erstatte mennesker. Derfor har det vært viktig for bydelen at Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter har kunnet holde åpent mesteparten av pandemien. Det å kunne komme inn og ta en koppkaffe, en vaffel og se noen mennesker har vært viktig. Jeg er glad for at disse tilbudene har vært tilgjengelig mesteparten av pandemitiden.

Nå når vi så godt som er tilbake på normalen, må vi ta oss selv i nakken og lære oss å ta i bruk tilbudene som finnes for å unngå isolasjon og ensomhet.

– Nå når samfunnet har åpnet opp igjen, er det viktig at aktivitetene kommer i gang igjen.

– Vi har god trening på å være forsiktige. Folk er kanskje fortsatt litt engstelige for å menge seg for mye?

– Det å komme ut blant folk. Gå på møter. Delta i aktiviteter. Bruke seg selv som frivillig. Det ligger mye god helse i alt dette, sier Carl Oscar Pedersen, som mener at det ansvaret hver og en tar for å planlegge sin egen alderdom og i arbeidet med å ivareta egen helse, er en del av helse og omsorgsarbeidet vi alle er en del av.

– Men, vi må begynne å planlegge for at Norge kommer til å få langt flere eldre og dermed trolig flere som vil trenge en hjelpende hånd i hverdagen.