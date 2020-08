– Lyver på seg innpass hos legen

– Enkelte gir blaffen i om de utsetter andre for smitte så lenge de får tilfredsstilt egne behov, sier fastlegen, som mener at pasienter tilsidesetter fellesskapet for egen tilfredsstillelse.

Publisert: 11.08.2020 kl 16:00

OSLO: Flere leger rapporterer om det samme. Det er påfallende flere pasienter som har «løyet seg inn» til legetime, og i løpet av de siste ukene har Legevakt Vest opplevd flere tilfeller der de har måttet ta smittevask etter pasientbesøk.

– De som har løyet, er pasienter med luftveisplager og feber. For å få legetime har de løyet om symptomer. Det er alvorlig for den gruppen pasienter med underliggende sykdom. Det er også potensielt ødeleggende for samfunnet, sier fastlege Kari Lise Jacobsen Eidjar ved Legevakt vest på Ullern til Akersposten.



– En nedrig oppførsel, mener legen. Hun viser til at man forventer at folk skal klare å te seg, og at det da er foruroligende at så mange mangler den indre stemmen som sier at dette ikke er greit.

På kafé, venninnelunsj og trening

Ved Legevakt Vest i Oslo har flere av legene gjennom sommeren tatt i mot pasienter som bevisst ignorerer smitteverntiltakene. I et debattinnlegg i Aftenposten har Eidjar satt ord på alvoret. I etterkant av denne har legen mottatt støtte fra kollegaer på sykehus og i distriktene, samt fra flere pasienter.

Gjennom sommeren har pasienter med symptomer på korona møtt opp ved klinikken i Silurveien på Ullern. På de generelle spørsmålene som alle pasienter blitt møtt med, er det noen som ikke oppgir at de har symptomer. Deretter kommer de seg helt inn på legekontorene før de innrømmer den reelle årsaken til at de søker lege.

Pasienter som er i karantene, går på kafé, på venninnelunsj og på treningssenter. Noen handler i butikken som før. Andre har siden mars reist over grensen til Sverige uten å overholde karantenereglene når de kommer hjem. Livet er som vanlig. «Det angår ikke meg.»



– Vi møter dessverre altfor mange som gir blaffen i smittevernreglene, sier fastlegen som har jobbet i Bydel Ullern siden 2015, og før den tid i Vestre Aker siden 2001. Hun ønsker ikke å fremstå som moraliserende, men påpeker at dette er så alvorlig, at noen må ta bladet fra munnen.

Selv har Eidjar erfart videokonsultasjoner med pasienter som er i karantene. Mens de sitter på kafé.

«Affiserer ikke meg eller min familie»

Eidjar erfarer altfor ofte pasienters manglende evne til å forstå andres behov. Den siste tiden har hun fått besøk av pasienter som systematisk lyver, både på telefon og ved ankomsten til klinikken.

– Pasientene har vært innom venterommet, i noen tilfeller laboratoriet, samt sykepleierne. Først når de er inne hos meg, innrømmer de at de er i karantene eller har symptomer på Covid 19, forteller hun for hun fortsetter.



– Når noen «vil bare til legen, og skal bare til legen», koste hva det koste vil, tenker jeg det er lurt å snakke om hva Covid 19 faktisk er. Det tar menneskeliv.

– Vi har blekksprutarmer for å hjelpe pasientene våre. Tidligere valgte jeg å tro at det er uvitenhet og manglende innsikt som medførte brudd på smitteverntiltakene. Men det tror jeg dessverre ikke lenger.

– Enkelte gir blaffen i om de utsetter andre for smitte så lenge de får tilfredsstilt egne behov, sier hun og forteller at legekontoret har vært i gjennom smittevask i flere timer ved flere anledninger.



– Det koster oss tusenvis av kroner. Men det er kun den mindre alvorlige siden oppi dette. En annen alvorlig konsekvens er at man utsetter andre pasienter for potensiell smitte. Dette kan være pasienter med alvorlige lidelser, sier hun til Akersposten.

– Med dette fratas også andre pasientgrupper tilgang på et behandlerapparat.

Opptatt av barna

Eidjar tror ikke at flertallet gir blaffen, men det holder at en liten andel gjør det. Hun understreker at en ny nedstengning innebærer betydelig inngripen for svært mange, både helsemessig og økonomisk, og at det er holdningene til hver og én av oss som avgjør hvor raskt vi kommer ut av denne krisen og kan leve normalt igjen.

– Jeg er også svært opptatt av barna oppi dette, de som trenger flokken sin, og som næres av sosialisering og vokser på dette. Hvis barnehage og skole blir stengt igjen, fordi vi ikke er nøysomme, er vi skyld i at barn mister denne viktige sosialiseringen. Videre vil eldre, ensomme miste tilgang på besøk fra familie og venner. Pasienter som venter på operasjoner, blir en propp i systemet i påvente av ny operasjon. Næringslivet brekker ryggen, og flere folk går en lediggang i møte.

Festdeltaker på kafé og i butikken

– Det er mange fasetter i dette som ikke ivaretas, og det er urovekkende at noen tar for lett på dette, sier Eidjar før hun forteller om en videokonsultasjon med en pasient. Vedkommende var på et kjøpesenter da han snakket med fastlegen sin. Han beveget seg under samtalen fra et spisested og videre til matbutikken. Vedkommende fortalte til Eidjar at bydelsoverlegen hadde kontaktet ham to timer før og gitt ham karantene. Han var en av festdeltagerne på de mye omtalte festene i Oslo vest.

– Da toppet det seg for meg, sier hun. – Gud vet hva som er viktigere enn fellesskapets behov for vern.

I forrige uke kom en forelder med et lite barn til Legevakt Vest på Ullern. Vedkommende benektet to ganger at barnet hadde feber, sår hals og hoste. På denne måten utsetter de andre mennesker for smitte, noe som er fortvilende for de som står i dette hver dag.



– Vi har måttet foreta testing av personell, vi har sendt personell hjem, og vi har vasket ned lokalene. Dette uten at vi kan belaste pasientene for tapt arbeidsfortjeneste, samt medgått tid på smittevask og vaskemidler.

– Når pasienter bevisst lyver, er det på tide med en strengere sosial kontroll, mener legen og viser til flere hendelser ved klinikken som setter andre i fare.

– Jeg stiller de samme obligatoriske spørsmålene til alle. I forrige uke kom det en yngre pasient til klinikken og satte seg ned i et fullt venterom. Tett inntil en pasient på 97 år. Den eldre pasienten har sykdommer som gjør en koronasmitte svært farlig. Etter en stund gikk den yngre pasienten til en av sykepleierne og innrømmet at hun var i karantene med symptomer etter en utenlandstur.

– Blir fortvilet

Nå mener Eidjar at det er på tide at myndighetene og helseminister Bent Høie strammer inn smittetiltakene. For å unngå en ny nedstengning.

– Jeg er veldig stolt av det norske helsekorpset. Også av helseminister Høie, og øvrige helsepolitikere. Alle har bidratt og stått på i en krevende tid. Men jeg må ærlig erkjenne at jeg blir fortvilet når vi ser at Oslo kommune ikke har beredskapsplaner.



Tidligere hadde Oslo syv teststasjoner, nå er det fire. Eidjar mener dette er naturlig når vi har hatt lav smitte, men skuffet over at vi ikke har på plass en A, B, C- plan etter fellesferien.

Omtrent samtidig som Akersposten snakker med fastlegen, har Oslo kommune valgt å trappe opp beredskapen, blant annet når det gjelder testing.

Sosial kontroll

– Vi trenger en strenge sosial kontroll nå, sier legen og legger til at å stenge grensen til Sverige er et viktig tiltak i tillegg til å øke testkapasiteten.

– I tillegg har hver og én et ansvar for å ivareta smittevern. Vi må alle vaske hendene ofte, samt påse at én-metersregelen overholdes. Man kan etterstrebe å handle utenfor kjernetid, og planlegge godt før man går i butikken. Kanskje også bare én fra hver husholdning kan handle, hvis det er mulig.



Eidjar mener ikke at vi skal trekke oss tilbake i hulene våre, vi har et næringsliv som skal overleve. Men vi kan bruke hodet. Vi kan bruke de restaurantene og kaféene som har godt smittevern med god avstand, tilgjengelig håndsprit og som vasker menyene.

– Ikke la frykten styre oss inn i noe uheldig, men det Folkehelseinstituttet og myndighetene må forstå er at hvis vi ikke gjør noe med dette nå, kan situasjonen komme ut av kontroll, og vi risikerer en ny nedstenging.

– Mange hensyn å ta

Eidjar jobbet tidligere på Diakonhjemmet. I 2009, under svineinfluensaen, fikk hun god opplæring i smittevern.

– Da vi ble kjent med Covid 19-rapportene, som begynte å komme i desember, forsto jeg at verden sto overfor en formidabel utfordring. Vi satte derfor inn tiltak allerede i februar, til tross for at noen synes vi var helt ko-ko.



I dag har Legevakt Vest stengte dører. Det står plakater utenfor lokalene om hva pasientene skal gjøre. Alle må ringe først hvis de har koronasymptomer, eller har vært på utenlandstur og sitter i karantene.

– Vi forsøker å strekke oss så langt vi kan, men vi kan ikke ha pasienter med symptomer inn. Det er derfor fortvilende når vi opplever at flere ikke forholder seg til retningslinjene, avslutter hun.



