Lysaker handelsforening var datidens CC Vest

Den gangen Lilleaker-folket måtte inn til byen for å handle hver lørdag ettermiddag, var det noen som fikk en idé om å starte opp en lokal butikk. Det ble den spede start i området som i dag er CC Vest.

Publisert: 13.12.2020 kl 12:10

Denne teksten er en del av artikkelen om gamle butikker i Ullern, som jeg har skrevet for Ullern historielags neste bok, "Fra bygd til by 13". Dert finner man masse stoff om gamle butikker i Ullern. (Reidar M.)



LILLEAKER: En ny tid på Lilleaker kan skrives tilbake til 1897. Det året åpnet Lysaker Handelsforening i Lilleakerveien.

Arbeidere hos Mustad hadde en god stund sett seg lei på at de «pløyet sine penger inn i private kjøpmenns stadig større lommer». Tanken om en butikk som de selv sto bak og ville være deleiere i, ble født etter kooperasjonstanken som var hentet fra særlig England. Til tross for Omberg og baker Schjerven, var tilbudet dårlig for kolonialvarer – og faktum er at mange reiste inn til byen for å handle.

Handledagen var gjerne lørdag ettermiddag. Med sekken på ryggen gikk turen med toget fra Lysaker inn til Kristiania. 30 øre kostet turen frem og tilbake. Men folk flest syntes dette var tungvint, og ønsket seg en forretning i nærmiljøet med et større og bedre utvalg enn hva for eksempel Omberg kunne tilby.

Tok initiativet

En kar som skulle komme til å få betydning for etableringen av Handelsforeningen, var dr. Carl Rustad på Sollerud Gård nede på Lysaker. Midt på 1890-tallet var han aktivt i gang med å utparsellere tomter fra sin store eiendom, som strakte seg oppover mot Lilleaker - deler av dette området ble kalt Rustadskogen.

Dr. Rustad hadde betingelser knyttet til å selge tomten som Handelsforeningen etablerte seg på, nemlig at den kun skulle brukes til nettopp det – en forretning. På dette tidspunkt var ennå ikke tanken om dette helt modnet hos arbeiderne på Mustad, men Rustads utspill var med på å sette fart på sakene.

Tidlig på sommeren 1896 tok Lars Jenssveen et initiativ. Lars Jenssveen var formann i spikerklipperiet hos Mustads Fabrikker og hadde en stund drevet aktiv propaganda for etablering av en Handelsforening. Jenssveen innkalte til et møte på loftet på Øvergård – en av Mustads arbeiderboliger (som for øvrig er bevart). 40-50 personer møtte opp.

De skal ha vært en ganske hissig debatt rundt spørsmålet om organisasjonsform. Pussig nok endte den med at Lysaker Handelsforening ble stiftet som et aksjeselskap, og ikke et kooperativ.

Aksjenes pålydende var kr. 20, og det ble drevet et aktivt salg av aksjer. Formennene gikk rundt på fabrikkene og tegnet aksjer, og ingen skal ha sluppet unna! Selv gutter på 14 år måtte tegne aksjer. Ved årsskiftet 1896/97 var det tegnet 300 aksjer, og foreningens kapital var kr. 6000.-

Mini-kjøpesenter

Tomten ble innkjøpt, men det måtte også et lån 10 000 kroner fra Mustad til for å få bygget forretningsgården. 10. januar 1897 ble forretningen åpnet, og folk flokket til det nye «kjøpesenteret». Fra vanlige dagligvarer, utvidet man sakte, men sikkert virksomheten.

Bakeriet kom i 1901, og man fikk egne avdelinger for manufaktur, isenkram og kjøtt. Bakeriet ble en stor suksess. Det startet med en bakermester, to svenner og en visergutt. Allerede seks år senere ble bakeriet utvidet med et tilbygg og enda en bakerovn. Det ble en intens konkurranse med baker Schjerven lenger opp i Lilleakerveien. Men de to bakeriene konkurrerte ikke på pris, men på brødenes størrelse. Det ble sagt at aldri har man fått kjøpt større brød på Lilleaker enn de årene!

Forretningens øvrige lokaler ble også for små, og i 1911 besluttet man å utvide gården. Nå fikk man også en kjeller, og det ble plass til egen butikk for manufaktur, isenkram, melk og brødvarer. Kjøttavdelingen ble flyttet inn i den gamle baker- og melkeforretning. Bakeriet var til å begynne med fyrt med ved. I 1923 ble bakeriet ytterligere utvidet, og i 1924 var hele bakeriet elektrifisert.

Men elektrisitet var dyrt. Dette tynget Handelsforeningens regnskaper såpass at man i 1935 måtte installere en kullfyringsovn.

I 1937 ble også aksjeselskapsformen skrotet, og man opprettet et rent kooperativt lag, noe som flere hadde jobbet iherdig for under møtet på loftet i Øvergård 40 år tidligere.

Handel på krita

Den første bestyrer i Lysaker Handelsforening var Anthon Olsen. Men den mest betydningsfulle av alle bestyrere ble ansatt i 1904. Han het August Jenssen og satt i denne rollen i hele 32 år. Han ble nærmest en legende i handelsforeningen, og styrte det hele med streng – men rettferdig hånd. Jenssen satt normalt bakerst i butikken og overvåket virksomheten. Det var han som bestemte hvem som fikk lov å handle på ”krita” og hvem som fikk nei pga. lav kredittverdighet.

Det var helt vanlig å «skrive på bok», og man gjorde opp gjelda hver fredag da man fikk lønn fra fabrikken.

Alle fikk et nummer i boken, og det sies at kundene stort sett bare var kjent ved nummer. Når en ny kunde dukket opp med ønske om å bli godkjent som kredittverdig, kunne Jenssen under vurderingen si: «Han er sønn til nr. 132, og han gjør alltid opp for seg. Det går nok bra. Før ham opp».

Samfunnsbygger

En annen markant profil i Lysaker Handelsforening var den allesteds nærværende Carl Lundgren. Han var kanskje Lilleakers fremste samfunnsbygger i en mannsalder. Han var styreformann i foreningen i 16 år, og det var under hans tid at beslutningen om å kjøpe en ny tomt og flytte hele virksomheten, ble fattet.

Det var et ønske om nye og mer moderne lokaler som gjorde at man rett før krigen kjøpte tomten Schlägerfjellet. Tegninger ble ferdigstilt til nytt bygg, men på grunn av krigen kom ikke byggingen i gang.

Planene var store med en forretningsgård som skulle inneholde lege- og tannlegekontor, postkontor, kino med plass til 400 foruten en topp moderne forretning. Carl Lundgren skulle ikke få oppleve å se noe av dette – han døde i 1946, og bygget ble ikke realisert før i 1962. Postkontor ble det – men det var også det eneste foruten selve butikken. I stedet ble det bygget leiligheter i 2. etasje.

Etter hvert ble Lysaker Handelsforening til Oslo Samvirkelag avd. 17, og i dag er butikken blitt til Coop Prix. Man kan altså si at Lysaker Handelsforening fortsatt lever – over 120 år etter at den så dagens lys i Lilleakerveien 23.