Lynet tok lyden i kirken

Det tordnet over Ullern kirke i fjor høst og det gikk ikke bedre enn at lynet slo ned og ødela lydanlegget i kirken. Nå ber bydelslederen om at næringslivet støtter opp med pengegaver.

ULLERN: Det ble en fortvilende situasjon for Ullern kirke, da det ikke var mulig å få lydanlegget til å virke i det store kirkerommet.

- Kirken har i lengre tid manglet et lydanlegg og har leid et provisorisk lydanlegg fra gang til gang. Det har ikke fungert optimalt da lydanlegget bare dekker deler av kirken, sier leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen.

Mye brukt kirke

Prisen for et permanent lydanlegg er stipulert til 350 000 kroner og så langt har Kirkelig Fellesråd bidratt med 175 000 kroner i år, men det er altså bare halvparten av beløpet.

- Ullern kirke er blant de mest brukte kirkene og store arrangementer og høytider står for døren, hvor et godt lydanlegg er nødvendig. Brylluper, barnedåper, konfirmasjoner, begravelser, konserter og andre arrangementer står i kø. Dette er naturlig nok krevende uten et godt fungerende lydanlegg. Som leder av bydelsutvalget henvender jeg meg til næringslivet i bydelen og ber om bidrag for å løse situasjonen. Derfor har jeg sendt ut et brev og en appell om å bidra med midler, sier Pedersen.

Fortvilende

Sogneprest Jorund Andersen kan bekrefte at det har vært en vanskelig situasjon. Lydproblemet var en stund så prekært, at det å stenge kirken en periode var under vurdering.

- Da lynet slo ned og ødela anlegget, var det like før vi ventet 2500 til 3000 besøkende fordelt over fire gudstjenester i forbindelse med konfirmasjon. Alt var dødt og det var fortvilende. Vi fikk leid et midlertidig anlegg som kunne dekke hovedrommet noenlunde. I dag har vi fått på plass et fast anlegg som dekker hovedskipet i kirken, men vi når ikke sideskip og galleri. Dessuten mangler vi teleslynge som er viktig for mange eldre, sier Andersen, som er glad for bydelslederens initiativ.

- Det er klart at vi skal hjelpe kirken i denne situasjonen. Mustad har allerede gitt et bidrag og vi vil gjerne at private også blir med og støtter saken, sier Pedersen.

- God lyd har utrolig mye å si. Vi har jo noe vi vil formidle og et budskap som vi vil skal nå dem som oppsøker kirken, sier Andersen.

- Da er det bare å gi et bidrag som monner til vår flotte kirke, slik at kirken gjennom en dugnad får det anlegget den fortjener, sier bydelslederen.

Pengene kan settes inn på gavekontoen til Ullern kirke kontonummer: 1506 21 80754 (merkes «Lydanlegg»)

