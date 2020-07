«Lovlige kutt i Vestre Aker?»

Tiden kan være kommet for et eldreopprør, skriver Terje Bjøro.

Publisert: 08.07.2020 kl 22:16

Bydelsutvalget Vestre Aker fattet 18/6 et dramatisk og muligens ulovlig kuttvedtak. Bydelen har en meget vanskelig økonomi, det vet alle som på en eller annen måte har vært aktiv i bydelen. Imidlertid oppleves det som et sjokk at man på møtet før sommerferien kutter 34 millioner i område FO 3 , avdeling Helse og mestring, og det uten at det foreligger et begrunnet forslag fra bydelsdirektøren.

Kuttene blir i en rekke forebyggende tiltak: Røa seniorsenter, Vinderen seniorsenter, Fysioterapitjenesten, Hovstua frivillighetssentral, Frisklivstilskudd, Forebyggende tiltak eldre, TT-kjøring etc.

Norsk fysioterapiforbund mener vedtaket er brudd på Hovedavtalen og følgelig ikke lovlig. Handicapforbundet likeså.

Seniorrådet og Rådet for funksjonshemmede er lovpålagte organer og skal kunne uttale seg. Det var møte i Seniorrådet 8/6. Ingen orientering, og bydelsdirektør Elisabeth Vennevold eller enhetsleder møtte ikke, kun sekretær. Man burde ha forventet ekstraordinært rådsmøte nær Bu. For øvrig underlig at en så alvorlig sak vedtas nærmest som en hastesak.

Kuttet i fysioterapitjenesten medfører en reduksjon på 35% for meget sårbare pasienter. Det er de svakeste som rammes. Og man må bare forvente økte utgifter til sykehjemsinnleggelse etc. Vedtak er fattet. Nå skal det sies at man i eftertid skal foreta en konsekvensanalyse!

Tiden kan være kommet for et eldreopprør.

Terje Bjøro

medlem Seniorrådet i Vestre Aker