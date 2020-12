Lover at parkeringsproblemene snart er løst

– Det har vært mye engasjement rundt åpningen av Røa Torg, og ikke minst rundt parkeringen, sier Jarle Johansen. Etter denne helgen håper han innkjøringsproblemene har løst seg – og at bilkjørende kunder får gode opplevelser, også i forbindelse med parkeringen.

Publisert: 19.12.2020 kl 10:55

RØA: – Det er forståelig at det er mye engasjement når det er noe annet enn det man er vant til. Det er også beklagelig at informasjon på oppslag og annen kommunikasjonen har vært utydelig, sier daglig leder for Røa Centrum, Jarle Johansen.

12. november åpnet Røa Torg. De aller fleste butikkene var klare på åpningsdagen, selv om senteret og selve torget bar litt preg av at ikke alt var helt klart til åpningen.



Parkeringsplassene i garasjen under senteret var imidlertid klare til bruk, men parkeringssystemet var ikke helt i orden i starten. Det skapte en del innkjøringsproblemer, og det har også kommet tydelig til syne i noen innlegg på sosiale medier. På Facebook-gruppen «Røa – et av Oslos beste boområder» har det vært flere innlegg fra handlende som har hatt negative og uventede opplevelser etter å ha parkert i garasjen til Røa Torg.

Debatten har gått friskt, og flere mener de har vært urettferdig behandlet.

Har vært trøbbel

At det har vært problemer rundt parkeringssystemet de første ukene, innrømmer Jarle Johansen. Han innser også at kommunikasjon har vært utydelig. Samtidig har det vært mye arbeid som har pågått både sent og tidlig og som har gitt inntrykk av et litt uferdig senter.

– At det har vært betydelige tekniske utfordringer på flere områder, så som mobildekning, ikke ferdig utbygde nettverk og så videre, har ikke gjort oppstarten lettere, sier Johansen. Han beklager dette.

– Det har ført til at parkeringsautomaten ikke fungerte i starten, og at nettverket for ipadene for registrering av bilnummer har sviktet, sier han og legger til: – Noen velger å ikke lese oppslag og plakater om parkeringsrutiner fordi man kanskje mener at parkering i slike anlegg skal være gratis.

Johansen sier at de ønsker et system som var tydelig, synlig og mest mulig sømløst samtidig som senterets kunder skal prioriteres, noe som reguleres av ipadene.

– Men vi erfarte at dette ikke var enkelt. På grunn av tekniske utfordringer ble systemet endret fra 11. desember, og tydelige plakater ble satt opp, der det fremheves gratis parkering første time og mulighet for å registrere seg for ytterligere én time gratis ved bruk av iPad-registrering, sier han.



Dette informerte de så om på Røa Torgs Facebook-side og på nettsiden og delte på den tidligere nevnte Facebook-gruppen.

– Men noen har fått faktura som de ikke skulle ha?



– Ja, og det skyldes at systemet ikke var satt i gang før 11. desember, og dette forsøkte vi å informere om, men det ble misforstått av noen, sier han.

Slik skal det fungere

– Så helt til slutt, Johansen, kan du forklare hvordan parkeringssystemet skal brukes av kundene når det fungerer som det skal?

– Ja. Står man parkert under én time, er det bare å kjøre inn og ut uten å gjøre noe. Da er det gratis. Ønsker man én gratis time ekstra, registrerer man bilnummeret sitt på en av ipadene som står rundt på senteret, sier han.

– Og hvis man ønsker å stå en tredje time?



– Fra og med den tredje timen påløper parkeringsavgift. Hvis man har lastet ned appen til APCOA og registrert seg der, belastes avgift automatisk, Ellers kan man betale til Apcoa innen 48 timer eller på parkeringsautomaten. Hvis ikke, får man faktura i posten med et ekstra faktureringsgebyr, sier Johansen.

– Og mer enn to timer er det kanskje ikke nødvendig å parkere når man skal besøke butikkene på Røa…?



– Det er fullt mulig å stå så lenge man vil, men etter to timer påløper avgift. Ellers minnes det om at det går an å komme seg til Røa både med for eksempel buss, t-bane og til fots, i tillegg til bil. Snart blir det også rikelig med sykkelparkering på torget ved nedgangen til T-banen, sier Johansen.

Han avslutter med å opplyse at lørdag 19.desember er det to timer gratis parkering uten registrering grunnet oppdatering av WiFi-nettet. Da er ipadene ikke i bruk. Søndag 20.desember er det gratis parkering i butikkenes åpningstid mellom klokken 14 og 20.