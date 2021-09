Lover å kjempe om gull med delvis nytt lag

Med nykommerne Manon Albin, Cathelijn Wendel, Julia Bellander, Ella Eklöv, Anna Ragogna, Marika Kromberg og Micol Torresani på plass har basketballdamene til Ullern planer om å være med å kjempe om seriemesterskapet denne sesongen.

Publisert: 29.09.2021 kl 12:40

ØRAKER/ULLERN: – Vi har en sterkere stall enn vi hadde forrige sesong, og vi har fått en veldig god setting her i Ullern, sier trener Fredrik Blomqvist.

Da kaptein Selma Nybø Vangstein bestemte seg for å følge drømmen om collegespill i USA samt at seks andre enten dro utenlands for å studere, reiste hjem eller gikk til andre klubber – måtte Ullern-treneren ut på spillerjakt. Med spillere fra blant annet Nederland, Frankrike, Sverige, Italia og USA kan det by på ulike spillestiler.

– Vi har en fransk, en svensk, norsk og en spansk point guard, og de spiller annerledes, ulike typer basket, så for oss blir det ikke noe oppsett. Det blir nytt spill med én gang vi bytter inn en ny point guard, så jeg tror det blir vanskelig å følge med på oss, sier Blomqvist.



En som det også denne sesongen forventes en del målpoeng av, er Tori Halvorsen.

– Tori er en av ligaens absolutt beste og mest rutinerte spillere. For oss blir hun ny kaptein, så det var veldig viktig at vi beholdt henne. Som vi gjorde forrige sesong, så kommer vi til å videreutvikle henne i nye roller. Tori blir eldre med årene, men også en nyere spiller om vi kan si det slik, forteller Blomqvist.

Vil kjempe om gullet

Forrige sesong endte Ullern til slutt som nummer to i toppserien etter at basketballsesongen ble spist opp av koronapandemien i januar. Ulriken tok hjem seriemesterskapet, men det kan de få tøffere kamp om denne sesongen.

– Min filosofi er at vi satser på seier hvert år. Det finnes ikke noe annet når man spiller i toppserien etter min mening, så ja, vi satser på seier. Det kommer til å bli veldig interessant, for vi har en del gode lag i serien. Det blir gøy, sier Ullern-treneren.



Men Ulriken og Bærum blir sterke.

– Ulriken vant forrige sesong, og de har fått tilbake en veldig god spiller fra college, så de kommer til å være veldig gode i år. Så Ulriken er vår største konkurrent, og etter det kommer Bærum, sier Blomqvist.

– Hvordan skal dere ta ytterligere steg denne sesongen?



– For meg var forrige sesong den første sesongen som trener på damenivået i Norge, så nå har jeg litt mer peiling på hvor mye vi kan pushe og hvor begrenset vi er. Så det blir litt annerledes basket, men samtidig blir det lagfølelse. Det er det vi bygger oss videre på fra forrige sesong. Det er den viben som gjør at vi kommer til å glinse enda mer. Vi har lagt en kommunikasjon innenfor gruppen på trening og mellom hverandre som faktisk er helt fantastisk. Det utfordrer oss og gjør oss bedre på trening. Vi spiller hardt på trening, og det er viktig, sier Blomqvist.

Spennende nykommere

En av de nye på Ullern er svenske Ella Eklöv (19), som kommer fra Norrköping Dolphins. Hun bestemte seg raskt da muligheten i Ullern bød seg.

– Jeg ville oppdage noe nytt, og det var interessant å flytte til Oslo, for jeg var her tidligere og jeg ble straks forelsket i byen. Da ble det ganske selvsagt, forklarer svensken.

– Hva kommer vi til å få se av deg denne sesongen?



– Jeg tror jeg kommer til å være mye rundt kurven, forsøke å gjøre poeng. Min rolle, som jeg har fått av Fredrik, er å være poengscorer. Jeg gjør alt på banen hele tiden, og jeg forsøker alltid å spille forsvar best mulig, løpe mye og litt skudd utenfra. Så det er selve tanken, forteller Eklöv.



En annen som håper på å få spilletid, er Marika Kromberg (23), som flyttet til Norge for tre år siden for å studere medisin. Hun har de siste årene spilt for Asker.

Hun er fra Washington, men forteller at hun har grei kjennskap til Norge.

– Mamma er norsk, så jeg har snakket litt norsk i barndommen, sier Kromberg.

I USA spilte hun på regionalt nivå, og er ikke i tvil om at nivået er noe høyere enn Firi-ligaen.

– Det er ganske annerledes enn her. Folk er mer atletiske, men her synes jeg folk er mer flink til å skyte, så det blir ulike styrker. Men det var uten tvil litt høyere nivå i USA som jeg spilte på før, forteller 23-åringen.



Ellers har også Cathelijn Wendel (25) tatt turen fra nederlandske BVL Leiderdorp, og med sine 178 cm har hun bra rekkevidde.

– Jeg er tydeligvis en av de høye jentene her noe som ikke er normalt for meg da jeg skal være en av lavere jentene i Nederland, så jeg må finne min plass. Når vi skal gå fem mot fem, så velger jeg den laveste å gå i mot, for det er normalt for meg. Men jeg må se meg rundt og nei du er blant de høyeste nå. Jeg er veldig rask og jeg er glad i å skyte trepoengere, sier nederlenderen.

Men hun forteller videre at det var først sent i ungdomsårene at hun virkelig skjøt i været.

– Det tok lang tid for meg å vokse da jeg var yngre og jeg har spilt siden jeg var syv-åtte år. Det var sånn «burde du ikke være høy for å spille basket», og jeg var svært liten, 1,45. Jeg begynte å vokse da jeg var 17. Det kommer til nytte, for jeg er høy og jeg er god på returene. Jeg kan blokkere folk, sier Wendel.

Ønsker Midtbyen velkommen

Denne sesongen er det åtte lag i Firi-ligaen for kvinner og det skal spilles tredobbel serie i grunnserien før sluttspillet, og Ullern reiser til Trondheim i første seriekamp.

Der får de et nytt bekjentskap i Midtbyen, og Ullern-treneren ønsker de velkommen.

– Det er veldig gøy å se et nytt lag i ligaen. Vi trenger ekspandering, og vi trenger at Trondheim har et lag. Det er en stor by, så de skal absolutt ha et lag i serien. Jeg ønsker dem all lykke, og de har en gammel Ullern-spiller i stallen. Vi har hatt en dialog med de om alt mulig. Det kommer til å bli en interessant kamp, for vi vet ingenting og de vet ingenting, sier Blomqvist.

– Er dere godt forberedt til seriestart?



– Jeg vil ikke skyte meg selv i foten, men ja, vi skal være godt forberedt, avslutter Fredrik Blomqvist.