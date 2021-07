«Akerspostens artikkel om lokkeflom skapte ubegrunnet frykt»

Lysakerelvas Fiskeforening reagerer sterkt på Akersposten advarsel om lokkeflom.

Publisert: 12.07.2021 kl 16:36

Akersposten fikk en melding om at det skulle gå en såkalt lokkeflom i Lysakerelva tirsdag 6. juli. Meldingen kom fra John Tibballs, mangeårig leder av Lysakervassdragets Venner, med stor kompetanse på dette vassdraget. Tibballs advarte om at det kunne være en viss fare for badende, særlig barn, når vannstanden steg og strømmen økte. I og med at varselet kom samme dag som lokkeflommen skulle igangsettes klokken 14.00, mente redaksjonen at det var viktig å komme ut med informasjon om dette så raskt som mulig. Senere ble lokkeflommen avlyst.

Les saken: Flom i Lysakerelven tirsdag er avlyst

Akersposten fikk ikke noe annet varsel og fant ikke noe om denne lokkeflommen på Facebook.

– Vi har ikke på noen måte insinuert at det var en lokkeflom fra fiskeforeningen som forårsaket at en 12 år gammel gutt forulykket i 2009. Det var heller ikke meningen å kritisere Lysakerelvas fiskeforening i sammenheng med lokkeflommen, sier Akerspostens redaksjonssjef Vidar Bakken.

Kommentar fra Lysakerelvas Fiskeforening:

Lysakerelvas Fiskeforening reagerer sterkt på fremstillingen av faren ved lokkeflommen, og vi gjengir kommentar fra leder av fiskeforeningen, Anders Høilund:



"Lysakerelva fiskeforening annonserte en lokkeflom i Lysakerelva 6. juli. Denne lokkeflommen ble i Akersposten framstilt som om selve syndefloden skulle hjemsøke elvedalen mellom Bogstad og Lysaker, og at det var fare for livet for badende i elva.

Det er Lysakerelva fiskeforening som sammen med Lysakerbyen næringsvel og grunneier som forvalter fisket på strekningen fra Fåbro til Oslofjorden.

Artikkelen i Akersposten er bygget på opplysninger fra en kilde. En kilde som ikke har hatt forståelse for hva denne lokkeflommen ville innebære. Artikkelen var skrevet slik at det spredte frykt, og den gir et meget negativt inntrykk av Lysakerelva Fiskeforening. Akersposten har ikke tatt seg bryet med å kontakte personer i fiskeforeningen før artikkelen ble publisert.

Lokkeflommen, og avlysningen av den ble kjent gjort via facebook. Å kontakte personen som la ut beskjed om lokkeflommen på facebook ville vært en smal sak for en journalist med tilgang til telefon.

Lenge før innholdet av artikkelen ble kjent bestemte en representant fra fiskeforeningen, sammen med to representanter fra Løvenskiold/Fossum og vassdragsteknisk ansvarlig for vassdraget, Øystein Klausen å avlyse lokkeflommen. En helhetsvurdering, og ikke minst det faktum at det kom regn som fikk vannføringen til å stige førte til avlysningen.

Det har aldri tidligere vært forsøkt å lage en lokkeflom i Lysakerelva. I Akerselva derimot er det en årlig hendelse.

Akersposten skriver om en drukningsulykke for noen år siden. Det var en tragisk hendelse, hvor fiskeforeningens medlemmer var med på sokning og dykking etter den forulykkede. Akersposten kaller det en lignende hendelse som den tiltenkte lokkeflommen. Det var mye vann i elva etter et kraftig.

Å antyde at fiskeforeningen skulle være ansvarlig for ulykken er sjokkerende.

En representant fra fiskeforeningen tok en befaring langs elva den 6.juli, sammen med vassdragsteknisk ansvarlig for Lysakervassdraget, Øystein Klausen. De ble de møtt av skremte folk som var på vei til å evakuere. Det gikk rykter om at demningen på Bogstadvannet var rast sammen, og at en storflom var på vei. Frykten ble skapt av Akerspostens artikkel.

I lokkeflommen var det tiltenkt å gradvis åpne en luke demningen på Bogstadvannet, slik at vannføringen i elva ville sakte og gradvis øke med 2 kubikkmeter i sekundet. Deretter ville damåpningen sakte bli satt tilbake til utgangspunktet. Alt for å unngå at fiskeyngel og bunndyr skulle bli skylt bort med vannet, og for at de ikke skulle bli strandet når vannstanden gikk tilbake.

Lokkeflommen ville etterligne et sommerlig skybrudd i Sørkedalen.

Når SABIMA og Naturvernforbundet skal peke på natur i Oslo-området, hvor det biologiske mangfoldet er noenlunde intakt, peker de på terrenget langs Lysakerelva, og på naturreservatet i Østmarka. At Lysakerelva og området rundt skal bevares som et uberørt område er viktig for Lysakerelva fiskeforening.

Å ha ei elv med slike naturkvaliteter rennende gjennom bebyggelsen på grensen mellom Oslo og Bærum har en stor verdi. Både for den som vil oppleve flora og fauna, den som vil gå en tur i fuglesangen, og for den som vil utfordre fisken i elva.

Vi i fiskeforeningen vil ha med oss flest mulig i kampen for å bevare Lysakerelva slik den er. De to involverte kommunene, næringsliv og private forstår at dette er en viktig kamp å vinne. Da er det forstemmende å oppleve at foreningen Lysakervassdragets venner (LVV), bevisst, eller ubevisst sverter virksomheten vår. Tipset med uriktige opplysningene, som Akersposten valgte å publisere, kom i følge artikkelen fra LVV.

Akersposten har selv underkastet seg Vær varsom plakaten og redaktørplakaten. At foreningen ikke ble kontaktet for samtidig imøtegåelse og for å gi faktaopplysninger er brudd på flere presseetiske regler."

Anders Høilund