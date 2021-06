Arbeiderpartiets representant Hanne Løfsnes lyver når hun i fredagens utgave av Akersposten hevder at Høyre skyver sårbare barn og deres familiers behov til side, for å markere avstand til de rødgrønne representantene i Vestre Aker.

Publisert: 21.06.2021 kl 17:53

Hanne Løfsnes vet utmerket godt at dette ikke er tilfelle. Når Løfsnes fremmet forslaget vedr spesialklasser under torsdagens BU- møte, fikk hun umiddelbart følgende mail fra meg hvor jeg understreket at det IKKE var uenighet om selve saken, men at Høyre ønsket den behandlet utenfor skolebehovsplanen; «Hei Hanne. Ville bare si at ikke uenig med deg, men synes ikke at dette detaljnivået skal ligge under SBP..:-) M». Løfsnes visste med andre ord at vi ikke var uenige i sak allerede 2 minutter etter at forslaget var falt. Det hindrer imidlertid ikke Løfsnes i å late som hun ikke har denne informasjonen dagen etter.

Les saken: Hanne Løfsnes: «Like muligheter i skolen, men ikke for alle?»

Det er trist at Arbeiderpartiet bevisst farer med løgn og vi håper at partiets representanter heretter vil følge ordinære spilleregler, vanlig folkeskikk og opptre etterrettelig.

Under torsdagens BU- møte sikret imidlertid Høyre og Venstre flertall for bl.a. flerbrukshall på Ris, gymsal på Grindbakken og støtte til at bydelens ungdommer får førsteprioritet på ledige lokaler som f.eks paviljongen på Ris når Midtstuen skole etter hvert skal pusses opp.

At det p.t. er elendig kvalitet og kapasitet på skolene i Vestre Aker fant imidlertid ikke de rødgrønne politikerne i bydelen ikke noen grunn til å kritisere. Ei heller at noen av bydelens elever i barneskolen har fått beskjed om at de fra høsten av må ha svømmeundervisning i nærmeste tjern i mangel av tilgang til basseng så de noen grunn til å kritisere.

Hanne Løfsnes og hennes partifeller kopierte i stedet hele forslaget til H og V og presenterte det som sitt forslag til vedtak- dog passet de på å fjerne siste setning:

"Avslutningsvis opplever Bydel Vestre Aker at det er så store utfordringer både i forhold til kapasitet og kvalitet ved bydelens skoler at flere av disse p.t. driftes på grensen til det uforsvarlige."

Noen kritikk av dagens situasjon ville de ikke være med på. Det å servere blanke løgner har de derimot ikke noe problem med.

Monika Furuseth Dypeng (H)

Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

Leder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen