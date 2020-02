Løftet som skal gjøre Persbråten til en ren skole

Når Persbråten videregående skole nå er den aller første skolen i Oslo som er sertifisert som «Ren skole» av Antidoping Norge, er det ikke bare toppidrettsutøverne på skolen som skal gjennom et omfattende program. Dette gjelder alle elevene ved skolen.

PERSBRÅTEN: – Dette gjelder livene til ungdommene. Det handler om å gi dem et godt grunnlag, slik at de er rustet til å ta bevisste valg. Det er bare de selv som kan si ja eller nei, sier rektor Siv Børven Moberg.

Torsdag var skolens elever samlet i kantinen for å gjøre det symbolske løftet av vektstangen som var merket «#Løftmotdoping». Det var tegnet på at skolen nå er sertifisert som «Ren skole», noe som forplikter både lærere og elever.

Skryt til Persbråten

– Det er en lang prosess å bli en ren skole, og Persbråten er først ut i Oslo. Det skal de ha skryt for, sier Karoline Solheim i Antidoping Norge. Hun forteller at elevene skal gjennom seks læringsmoduler: Dopingmidler, konsekvenser av anabole androgene steroider, motivasjon for dopingbruk, kosttilskudd, ren trening, idrett og doping.

Solheim forteller at samarbeidet med skolene er en brikke i en mer helhetlig tilnærming til det forebyggende arbeidet. Antidoping Norge er i dialog med Bydel Vestre Aker om å starte opp et samarbeid, der man også vil nå ut til ungdomsskolene.



– Antidoping Norge er avhengig av samarbeidspartnere for å dele informasjon og kunnskap. Målgruppen befinner seg på ulike arenaer, og vi er avhengig av gode samarbeid hvor det blir lagt til rette for å utføre en helhetlig forebyggende innsats. Gjennom et samarbeid med bydelen vil det også kunne settes i gang en innsats på blant annet lokale treningssentrene, med helsevesenet og hos politiet, sier hun.

Langsiktig jobbing

– Vær glad i den personen dere er. Dere er superfine folk. Stol på dere selv! sa Lars Erik Strand til elevene på markeringen. Strand er avdelingsleder for idrett på Persbråten. Nå er han også antidopingansvarlig på skolen.

– I løpet av tre år skal alle elevene gjennom disse modulene til Antidoping Norge, sier Strand.

Press fra alle kanter

I minst to år har Persbråten forberedt seg på å bli en «ren skole», så dette kommer ikke overraskende på elever og lærere. Persbråten har elever som går på toppidrettslinje, elever som går linje for breddeidrett, og de har studiespesialisering. Antidopingarbeidet vil alle skolens elever involveres i. Rektor Siv Børven Moberg understreker overfor Akersposten at dette arbeidet er viktig for ungdommer generelt, ikke bare idrettsutøverne.

– Ungdommer får press fra alle mulige kanter, og vi skal hjelpe dem med å bygge en robust selvstendighet. De skal få hjelp til å ta de riktige valgene. Dette kommer inn i kroppsøvingsfaget til alle elevene, ikke bare i toppidrett. Det er en grunnleggende opplæring av befolkningen, sier rektor. Hun forteller også at foresatte også får informasjon, slik at dette kan være et tema rundt middagsbordet hjemme.

Viktig med informasjon

Julie Stokseth Olsen (17) går andre året på breddeidrett. Hun forteller at lærerne nå har et solid fokus på antidoping. For Julie er kickboksing den store lidenskapen.

– Bruk av doping kan føre til både psykiske og fysiske problemer, sier Julie, som mener at fokuset på kropp skaper utfordringer for ungdommer. Hun er helt enig i at dette ikke er et problem som kun gjelder i toppidretten.



– Mange bruker doping for å se bedre ut til sommeren eller for å bli sterkere enn kompisene, sier Julie, som mener at informasjon er viktig.

– Jo mer man vet, jo mindre risiko er det for at man velger å dope seg. Nå håper jeg lærere engasjerer seg, også på ungdomsskolene, sier hun.

Karoline Solheim i Antidoping Norge (t.v), rektor Siv Børven Moberg og elevene Julie Stokseth Olsen og Nils Brande.

– Ikke fair

Nils Brande (17) går på toppidrett bandy på andre året. Han er en ung og lovende keeper, som er tilknyttet førstelaget til Ready og har spilt U17-VM for Norge.

– Vi snakker ofte om at doping ikke er fair, og at det kan føre til negative bivirkninger på kropp og humør, sier Nils, som sier at ungdommer stadig vekk kommer over markedsføring av produkter som antakelig ikke er bra, for eksempel på sosiale medier.

– Målet med dette prosjektet er at vi skal lære mer om konsekvensene, sier Nils, som allerede har vært gjennom disse temaene i forbindelse med spill på U17-landslaget.



