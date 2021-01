Lite trengsel på T-banen søndag

Oslofolket ser ut til å ha fulgt oppfordringen fra Ruter om å unngå offentlig transport denne helgen og heller ta en tur i nærområdet.

Publisert: 10.01.2021 kl 18:01

OSLO: Det har vært en rolig dag for kollektivselskapet Ruter, til tross for fint vær og skiføre i marka. Folk var flinke søndag til å unngå å bruke kollektivtransport, ifølge kommunikasjonssjef i Ruter, Øystein Dahl Jonhansen.

– Folk har hørt på vår oppfordring om å unngå å bruke kollektivtransport hvis de skal til marka. Det er vi veldig glade for, sier han.

Ifølge Johansen gikk lørdag også greit, med unntak av noen utfordringer på T-bane linje 1, Frognerseteren.

Det førte til at de også valgte å stenge Midstuen T-banestasjon fra klokken 9.00 søndag, i frykt for at flere skulle reise med linje 1 for å ake i Korketrekkeren.

– Det vurderes kontinuerlig når stasjonen kan åpnes igjen, sier Johansen.

(©NTB)

Akersposten kunne konstatere at området langs Bestumkilen ble mye brukt denne helgen i det flotte vinterværet. I motsetning til utenfor Storøya på Fornebu er det ikke islagt i selve Bestumkilen, så skøytefolket må litt lenger ut. Uansett, det er ingen garanti for at isen er trygg, selv om flere beveger seg ut på denne.

Fortsatt er det mulig å parkere ved Maxbo i helgene utenom forretningens åpningstid. Det er det fremdeles mange som benytter seg av i disse tider, hvor offentlig kommunikasjon ikke er å foretrekke.

ISLAGT: Skøytefolk eller spaserende må lenger ut for å få fast is under bena. Her fra Storøya på Fornebu. Foto: Vidar Bakken

Følg Akersposten på Facebook