Linda må gi opp

Schlägergården er nærmest for en institusjon å regne - og en ikonisk gård på Lilleaker. Med aner tilbake til midt på 1800-tallet er huset fredet – men stadig i bruk som kafé til stor velsignelse for mange flere enn bare de som bor i nabolaget. Det er derfor med stor sorg Linda Liebeck melder at søndag 28. juni er hennes siste dag som kafé-vertinne på den populære gården.

Schlägergården er fredet, og fra 29. juni er kafeen stengt. Men det betyr ikke at freden senker seg for godt. Eier Mustad bekrefter at det etter hvert blir ny virksomhet her innen restaurantkonseptet.

LILLEAKER: – Da må jeg dessverre si et endelig takk for meg, sier Linda til Akersposten. – Jeg har holdt det gående i halvannet år med hardt arbeid og lange dager. Jeg fant ut at jeg av familiære grunner ikke kunne holde på lenger. Det var for tøft, og det hjalp jo lite at koronoaen skylte inn over oss i mars, sier Linda.

– Jeg har klart å holde meg unna konkurs, og det er jeg glad for. Men det har gått på bekostning av familien, og det har vært en dårlig kombinasjon å drive lange dager hver eneste dag. Litt synd å gi seg nå ettersom jeg og mitt herlige faste team virkelig begynte å få ting på skinner. Schlägergården er et fantastisk sted som virkelig fortjener livets rett.

– I tiden jeg har drevet har vi fått en lang rekke faste gjester, og de har vært trofaste mot Schlägergården under koronatiden. Derfor kunne vi drive her uten å stenge, og det er jeg litt stolt av, sier Linda.

– Først en lang ferie i hele juli med hele familien med mann og tre barn. Det ser jeg virkelig frem til . Deretter blir det nok å finne noe innenfor det samme som Schlägergården et eller annet sted. Jeg er «kafédame», men det må bli i et konsept som i større grad gjør det mulig å kombinere med normalt familieliv, sier Linda.

Fortsatt kafé

Det er Mustad eiendom som eier den fredete gården. Faktisk runder firmaet nettopp i år 100 år som eier. I 1920 kjøpte Mustad eiendommen av familien Omberg, som hadde eid den siden 1888. Mustad brukte gården som arbeiderbolig for sine ansatte. Med tiden satte forfallet inn – men heldigvis tok Mustad grep og pusset opp huset, slik at det kunne bevares for ettertiden.

Nå er man opptatt av at gården brukes – slik at den holdes ved like. Vern gjennom bruk, heter det jo så vakkert, og Mustads markedsdirektør Herman Dyrø bekrefter overfor Akersposten at det blir fortsatt drift på Schlägergården.

Hva det blir er Dyrø ikke villig til å si noe om foreløpig.

Men alt tyder altså på at det blir kafé/restaurantdrift her i en eller annen form også etter Linda – selv om folk i distriktet må forvente å komme til lukkede dører på populære Schlägergården i noen tid fremover.



